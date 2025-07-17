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Новини Атака на Дніпро
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В Дніпрі пролунали вибухи, - ОВА

шахеди

В ніч на 17 липня в Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває", - написав він.

Раніше повідомлялось, що росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

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Автор: 

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