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В Дніпрі пролунали вибухи, - ОВА
В ніч на 17 липня в Дніпрі пролунали вибухи.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває", - написав він.
Раніше повідомлялось, що росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
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