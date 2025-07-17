55% американцев не одобряют действия Трампа, - опрос
Большая половина американцев не одобряют деятельность президента США Дональда Трампа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе The Economist и YouGov.
С начала президентства Трампа прошло 177 дней. В данное время 41% американцев одобряют деятельность президента, 55% - не одобряют, а еще 4% не определились.
Рейтинг Трампа упал после того, как он подписал свой первый большой закон во время второго срока президентства. Закон оставил налоговые льготы, но за счет сокращения соцпрограмм и увеличения госдолга. Опрос показывает, что американцы выступают против этого закона с отрывом в 18 процентных пунктов.
По данным YouGov, самый низкий уровень поддержки президента наблюдается в традиционно демократических штатах, тогда как самый высокий - в республиканских. Однако даже в штатах, которые поддержали Трампа на выборах 2024 года, растет недовольство. Это создает риски для республиканцев накануне промежуточных выборов в следующем году.
В опросе говорится, что Трампа. в основном, поддерживают белые и мужчины, тогда как молодежь, этнические меньшинства и люди с высшим образованием преимущественно его не одобряют. Пенсионеры, которые традиционно голосуют за республиканцев, также демонстрируют сдержанное отношение к действующему президенту.
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Адже :
1) Пудель кремля , що ссить ввести санкції проти рашки
2) Замість депортації злочинців - викрадення простих громадян з вулиць
Як наслідок підрив інститутів з прав людини і економіки .як такої
3) Абсолютний непрофісіоналізм команди вцілому
4) Файли Епштейна
5) Відсутність допомоги з повенями у Техасі
Це лише невеликий перелік причин
Але саме завдяки таким як я Чехія постачає вам снаряди.
І навідмінно від ФША , що тільки на словах схвалила ПРОДАЖ зброї - робила це безкоштовно
Та через вашу , бидлячу невдячність , все меньше бажання то робити
Проте не хвилюйся тут на підході Бабіш
Тому скавчи срампіська-шавка ще , скавчи
Чехія тепер теж , вам падлам буде зброю лише продавати ,жодних більше " у дар"
Бо з вами, бидлюками, чим жорсткіше - тим краще
І ось як ФША "продає" зброю
Тому хрюкай свинота трампіська ще , хрюкай, але українці як на бую тебе вертіли так і будуть вертіти
Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійну зброю
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-ssha-********-dalekobiyna-zbroya/33475454.html
В нас малювати відсотки краще вміють.
Единственное что имеет значение это будущие выборы в конгресс.