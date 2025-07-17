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Новости Опрос о Трампе
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55% американцев не одобряют действия Трампа, - опрос

Президент США Дональд Трамп

Большая половина американцев не одобряют деятельность президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе The Economist и YouGov.

С начала президентства Трампа прошло 177 дней. В данное время 41% американцев одобряют деятельность президента, 55% - не одобряют, а еще 4% не определились.

Рейтинг Трампа упал после того, как он подписал свой первый большой закон во время второго срока президентства. Закон оставил налоговые льготы, но за счет сокращения соцпрограмм и увеличения госдолга. Опрос показывает, что американцы выступают против этого закона с отрывом в 18 процентных пунктов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Трампа после 100 дней является самым низким среди президентов США за последние 80 лет

По данным YouGov, самый низкий уровень поддержки президента наблюдается в традиционно демократических штатах, тогда как самый высокий - в республиканских. Однако даже в штатах, которые поддержали Трампа на выборах 2024 года, растет недовольство. Это создает риски для республиканцев накануне промежуточных выборов в следующем году.

В опросе говорится, что Трампа. в основном, поддерживают белые и мужчины, тогда как молодежь, этнические меньшинства и люди с высшим образованием преимущественно его не одобряют. Пенсионеры, которые традиционно голосуют за республиканцев, также демонстрируют сдержанное отношение к действующему президенту.

Также читайте: 43% американцев считают, что Трамп слишком поддерживает Россию в вопросе Украины, - опрос

Автор: 

опрос (2875) США (27521) Трамп Дональд (6003)


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Топ комментарии
+9
Треба дякувати Байдену який 130 млд доларів подарував і сколотив Европу в підтримку України, яка зараз виділили кошти своїх платників податків для купівлі зброї. Трам нічого не дає і якби він був у 22 році нічого не дав би і заставив підти на капітуляцію Україну ще тоді. Він на початку вторгнення луже звалив прерасну армію рф яка так блискуче продвинулася Україною
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17.07.2025 04:28 Ответить
+7
Звичайно
Адже :
1) Пудель кремля , що ссить ввести санкції проти рашки
2) Замість депортації злочинців - викрадення простих громадян з вулиць
Як наслідок підрив інститутів з прав людини і економіки .як такої
3) Абсолютний непрофісіоналізм команди вцілому
4) Файли Епштейна
5) Відсутність допомоги з повенями у Техасі

Це лише невеликий перелік причин
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17.07.2025 02:06 Ответить
+6
41% відсотків дибілів забагато навіть для США.
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17.07.2025 02:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Звичайно
Адже :
1) Пудель кремля , що ссить ввести санкції проти рашки
2) Замість депортації злочинців - викрадення простих громадян з вулиць
Як наслідок підрив інститутів з прав людини і економіки .як такої
3) Абсолютний непрофісіоналізм команди вцілому
4) Файли Епштейна
5) Відсутність допомоги з повенями у Техасі

Це лише невеликий перелік причин
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17.07.2025 02:06 Ответить
Хрюкання трампо-сосунків звичайно кумедне
Але саме завдяки таким як я Чехія постачає вам снаряди.
І навідмінно від ФША , що тільки на словах схвалила ПРОДАЖ зброї - робила це безкоштовно

Та через вашу , бидлячу невдячність , все меньше бажання то робити
Проте не хвилюйся тут на підході Бабіш
Тому скавчи срампіська-шавка ще , скавчи
Чехія тепер теж , вам падлам буде зброю лише продавати ,жодних більше " у дар"
Бо з вами, бидлюками, чим жорсткіше - тим краще

І ось як ФША "продає" зброю
Тому хрюкай свинота трампіська ще , хрюкай, але українці як на бую тебе вертіли так і будуть вертіти
Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійну зброю
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-ssha-********-dalekobiyna-zbroya/33475454.html
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17.07.2025 03:24 Ответить
Треба дякувати Байдену який 130 млд доларів подарував і сколотив Европу в підтримку України, яка зараз виділили кошти своїх платників податків для купівлі зброї. Трам нічого не дає і якби він був у 22 році нічого не дав би і заставив підти на капітуляцію Україну ще тоді. Він на початку вторгнення луже звалив прерасну армію рф яка так блискуче продвинулася Україною
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17.07.2025 04:28 Ответить
Деньги дарит конгресс а не президент.
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17.07.2025 04:44 Ответить
Все работают вместе в связке - Конгресс + Президент. У Трампа еще 8 млрд для помощи Украине, которые выделил Конгресс при Байдене - он оттуда ни на копейку оружия не дал.
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17.07.2025 09:25 Ответить
а Байдену то навіть мови нема, йому безмежно ми повинні дякувати. тут мова не про Байдена чи Трампа. тут мова про того дов бойпа, який вище строчить свої висєри. дивно, як це він у цьому пості не написав свою коронну фразу про фашистські Штати Америки, як він це робив вже неодноразово тут на форумі.
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17.07.2025 10:10 Ответить
Кадрова політика трампа це взагалі унікум, там є люди які проходили по справам з педофілією. крім того він звільнив професійних порядних людей зі служб розвідки і поставив туди якусь тупу шушеру.
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17.07.2025 08:51 Ответить
41% відсотків дибілів забагато навіть для США.
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17.07.2025 02:11 Ответить
Нажаль так , але принаймні не 73%
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17.07.2025 03:25 Ответить
За зе! проголосувала більшість на закордонних дільницях. Крім того, якщо вірно надавати інфу, то за зе! проголосувало десь 40-43%. І це не 49%, як за Трампа..77 млн..

В нас малювати відсотки краще вміють.
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17.07.2025 04:36 Ответить
А от це якоаз брехня. Українці за кордоном переважно голосували за Пороха.
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17.07.2025 08:32 Ответить
а 45 де ?
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17.07.2025 04:23 Ответить
Тут такое дело что учитывая возраст пациента и то что уже второй срок, рейтинги особенно граждане с высшим образованием , цветные и молодь , да и все остальные, могут засунуть себе в жопу.
Единственное что имеет значение это будущие выборы в конгресс.
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17.07.2025 04:48 Ответить
шо вони раніше думали коли вибирали рудого
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17.07.2025 04:55 Ответить
думали про те саме, про що й ви в 19 році.
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17.07.2025 07:28 Ответить
Сподівались що гірше не буде !
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17.07.2025 10:02 Ответить
Только самому Трампу на это глубоко насрать! На 3 срок он уже никак не сможет выдвинуться, а на все остальное его совершенно не волнует!
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17.07.2025 06:52 Ответить
Снижение налогов - отличная работа,социалисты,дармоеды и бесчисленая армия держчинушек конечно же недовольны
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17.07.2025 07:36 Ответить
"краснов" подовжив пуйлові ліцензію на вбивства ще на 50 діб.
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17.07.2025 09:08 Ответить
Це як мисливська ліцензія !
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17.07.2025 10:01 Ответить
Інші 45 % сподіваються що він роздуплиться.
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17.07.2025 10:00 Ответить
 
 