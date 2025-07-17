55% американцев не одобряют действия Трампа, - опрос

Большая половина американцев не одобряют деятельность президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе The Economist и YouGov.

С начала президентства Трампа прошло 177 дней. В данное время 41% американцев одобряют деятельность президента, 55% - не одобряют, а еще 4% не определились.

Рейтинг Трампа упал после того, как он подписал свой первый большой закон во время второго срока президентства. Закон оставил налоговые льготы, но за счет сокращения соцпрограмм и увеличения госдолга. Опрос показывает, что американцы выступают против этого закона с отрывом в 18 процентных пунктов.

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По данным YouGov, самый низкий уровень поддержки президента наблюдается в традиционно демократических штатах, тогда как самый высокий - в республиканских. Однако даже в штатах, которые поддержали Трампа на выборах 2024 года, растет недовольство. Это создает риски для республиканцев накануне промежуточных выборов в следующем году.

В опросе говорится, что Трампа. в основном, поддерживают белые и мужчины, тогда как молодежь, этнические меньшинства и люди с высшим образованием преимущественно его не одобряют. Пенсионеры, которые традиционно голосуют за республиканцев, также демонстрируют сдержанное отношение к действующему президенту.

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