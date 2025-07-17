55% відсотків американців не схавалюють дії Трампа, - опитування
Більша половина американців не схвалюють діяльність президента США Дональда Трампа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні The Economist і YouGov.
Від початку президентства Трампа минуло 177 днів. Наразі 41% американців схвалюють діяльність президента, 55% — не схвалюють, а ще 4% не визначилися.
Рейтинг Трампа впав після того, як він підписав свій перший великий закон під час другого терміну президентства. Закон залишив податкові пільги, але коштом скорочення соцпрограм і збільшення держборгу. Опитування показує, що американці виступають проти цього закону з відривом у 18 процентних пунктів.
За даними YouGov, найнижчий рівень підтримки президента спостерігається в традиційно демократичних штатах, тоді як найвищий — у республіканських. Однак навіть у штатах, які підтримали Трампа на виборах 2024 року, зростає невдоволення. Це створює ризики для республіканців напередодні проміжних виборів наступного року.
В опитуванні йдеться, що Трампа здебільшого підтримують білі та чоловіки, тоді як молодь, етнічні меншини та люди з вищою освітою переважно його не схвалюють. Пенсіонери, які традиційно голосують за республіканців, також демонструють стримане ставлення до чинного президента.
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Адже :
1) Пудель кремля , що ссить ввести санкції проти рашки
2) Замість депортації злочинців - викрадення простих громадян з вулиць
Як наслідок підрив інститутів з прав людини і економіки .як такої
3) Абсолютний непрофісіоналізм команди вцілому
4) Файли Епштейна
5) Відсутність допомоги з повенями у Техасі
Це лише невеликий перелік причин
Але саме завдяки таким як я Чехія постачає вам снаряди.
І навідмінно від ФША , що тільки на словах схвалила ПРОДАЖ зброї - робила це безкоштовно
Та через вашу , бидлячу невдячність , все меньше бажання то робити
Проте не хвилюйся тут на підході Бабіш
Тому скавчи срампіська-шавка ще , скавчи
Чехія тепер теж , вам падлам буде зброю лише продавати ,жодних більше " у дар"
Бо з вами, бидлюками, чим жорсткіше - тим краще
І ось як ФША "продає" зброю
Тому хрюкай свинота трампіська ще , хрюкай, але українці як на бую тебе вертіли так і будуть вертіти
Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійну зброю
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-ssha-********-dalekobiyna-zbroya/33475454.html