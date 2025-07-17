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Новини Опитування про Трампа
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55% відсотків американців не схавалюють дії Трампа, - опитування

Президент США Дональд Трамп

Більша половина американців не схвалюють діяльність президента США Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні The Economist і YouGov.

Від початку президентства Трампа минуло 177 днів. Наразі 41% американців схвалюють діяльність президента, 55% — не схвалюють, а ще 4% не визначилися.

Рейтинг Трампа впав після того, як він підписав свій перший великий закон під час другого терміну президентства. Закон залишив податкові пільги, але коштом скорочення соцпрограм і збільшення держборгу. Опитування показує, що американці виступають проти цього закону з відривом у 18 процентних пунктів.

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За даними YouGov, найнижчий рівень підтримки президента спостерігається в традиційно демократичних штатах, тоді як найвищий — у республіканських. Однак навіть у штатах, які підтримали Трампа на виборах 2024 року, зростає невдоволення. Це створює ризики для республіканців напередодні проміжних виборів наступного року.

В опитуванні йдеться, що Трампа здебільшого підтримують білі та чоловіки, тоді як молодь, етнічні меншини та люди з вищою освітою переважно його не схвалюють. Пенсіонери, які традиційно голосують за республіканців, також демонструють стримане ставлення до чинного президента.

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Автор: 

опитування (1993) США (23826) Трамп Дональд (6484)


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1) Пудель кремля , що ссить ввести санкції проти рашки
2) Замість депортації злочинців - викрадення простих громадян з вулиць
Як наслідок підрив інститутів з прав людини і економіки .як такої
3) Абсолютний непрофісіоналізм команди вцілому
4) Файли Епштейна
5) Відсутність допомоги з повенями у Техасі

Це лише невеликий перелік причин
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17.07.2025 02:06 Відповісти
тобі то пікуй, бо ти в Чехію сібав.. але міг би подякувати йому за те, що дав добро на продаж зброї для України на 10 лярдів доларів. але ні. тобі лиш би і далі осбирати американців і називати їх фашистами. тож завали своє хлєбало краще і не смерди тут, уклоніст ти сраний..
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17.07.2025 02:10 Відповісти
Хрюкання трампо-сосунків звичайно кумедне
Але саме завдяки таким як я Чехія постачає вам снаряди.
І навідмінно від ФША , що тільки на словах схвалила ПРОДАЖ зброї - робила це безкоштовно

Та через вашу , бидлячу невдячність , все меньше бажання то робити
Проте не хвилюйся тут на підході Бабіш
Тому скавчи срампіська-шавка ще , скавчи
Чехія тепер теж , вам падлам буде зброю лише продавати ,жодних більше " у дар"
Бо з вами, бидлюками, чим жорсткіше - тим краще

І ось як ФША "продає" зброю
Тому хрюкай свинота трампіська ще , хрюкай, але українці як на бую тебе вертіли так і будуть вертіти
Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійну зброю
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-ssha-********-dalekobiyna-zbroya/33475454.html
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17.07.2025 03:24 Відповісти
41% відсотків дибілів забагато навіть для США.
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17.07.2025 02:11 Відповісти
Нажаль так , але принаймні не 73%
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17.07.2025 03:25 Відповісти
 
 