55% відсотків американців не схавалюють дії Трампа, - опитування

Більша половина американців не схвалюють діяльність президента США Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні The Economist і YouGov.

Від початку президентства Трампа минуло 177 днів. Наразі 41% американців схвалюють діяльність президента, 55% — не схвалюють, а ще 4% не визначилися.

Рейтинг Трампа впав після того, як він підписав свій перший великий закон під час другого терміну президентства. Закон залишив податкові пільги, але коштом скорочення соцпрограм і збільшення держборгу. Опитування показує, що американці виступають проти цього закону з відривом у 18 процентних пунктів.

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За даними YouGov, найнижчий рівень підтримки президента спостерігається в традиційно демократичних штатах, тоді як найвищий — у республіканських. Однак навіть у штатах, які підтримали Трампа на виборах 2024 року, зростає невдоволення. Це створює ризики для республіканців напередодні проміжних виборів наступного року.

В опитуванні йдеться, що Трампа здебільшого підтримують білі та чоловіки, тоді як молодь, етнічні меншини та люди з вищою освітою переважно його не схвалюють. Пенсіонери, які традиційно голосують за республіканців, також демонструють стримане ставлення до чинного президента.

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