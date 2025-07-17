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Новости Санкции США против России
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Трампу не следует ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России, - глава МИД Латвии Браже

Браже о 50 днях Трампа

Президенту США Дональду Трампу не следует медлить с давлением на российского диктатора Владимира Путина. Он должен ввести вторичные санкции против России раньше, чем через 50 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"Это должно быть раньше", - подчеркнула Браже. По ее словам, затягивание только дает Путину время продолжать военную агрессию против Украины.

По словам Браже, Россия все еще способна продолжать воевать, и именно поэтому Запад должен немедленно усилить давление на Москву, чтобы попытаться заставить Путина сесть за стол переговоров. Безотлагательное введение санкций может стать одним из способов сделать это.

"США и их союзники должны убедиться, что Россия понимает, что с каждым днем ей будет не лучше, а хуже", - заявила Браже.

Браже также отметила, что разведданные и общая оценка свидетельствует об отсутствии у Путина желания завершать войну.

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Трамп пришел к такому же выводу после того, как пытался "держать дверь открытой" для России, утверждает она.

"Это было вопросом времени, когда стало понятно, что Путин просто обманывает всех и затягивает время", - сказала Браже.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Автор: 

Латвия (1365) Трамп Дональд (6003)


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ну як може запровадити санкції той, хто все ще чекає на шалені бабоси від співпраці з "карйошим малшиком вальодей"? Єдине, що його може на цей шлях обернути, це усвідомлення того, що його кинули, як останнього лоха на вокзалі, і він не отримає звідти ні пенні (хіба пеніс)...
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17.07.2025 06:59 Ответить
Руда потвора вже навіть не натякає *****,а прямим текстом дає згоду на подальшу окупацію України..
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17.07.2025 07:30 Ответить
Яка свята простота....

Агент Краснов чеає, поки ***** завершить свою літню наступальну кампанію, це ж настільки очевидно... А тут ще й підтвердження в ЗМІ надійшло, що 03/07 вони між собою зізвонювались, і ***** пообіцяв, що за два місяці управиться, принаймі, з завоюванням всієї Донецької області...
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17.07.2025 07:38 Ответить
В сухому залишку від "слів і справ" Трампа - "Давай, давай Владимир!

Что еще я могу для тебя сделать?. Надеюсь, моих 51 дней для тебя достаточно!? Моя премия мира Нобеля у твоих руках"
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17.07.2025 07:41 Ответить
А через 50 днів проведуть перемовини, віддадуть ще 100 чоловік, і скажуть що Україна не хоче виконувати їхні забаганки, а Трамп цього чекає, йому угода про копалина потрібна щоб добувати відкрито на загарбаних територіях.
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17.07.2025 10:05 Ответить
 
 