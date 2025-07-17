Трампу не следует ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России, - глава МИД Латвии Браже

Президенту США Дональду Трампу не следует медлить с давлением на российского диктатора Владимира Путина. Он должен ввести вторичные санкции против России раньше, чем через 50 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"Это должно быть раньше", - подчеркнула Браже. По ее словам, затягивание только дает Путину время продолжать военную агрессию против Украины.

По словам Браже, Россия все еще способна продолжать воевать, и именно поэтому Запад должен немедленно усилить давление на Москву, чтобы попытаться заставить Путина сесть за стол переговоров. Безотлагательное введение санкций может стать одним из способов сделать это.

"США и их союзники должны убедиться, что Россия понимает, что с каждым днем ей будет не лучше, а хуже", - заявила Браже.

Браже также отметила, что разведданные и общая оценка свидетельствует об отсутствии у Путина желания завершать войну.

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Трамп пришел к такому же выводу после того, как пытался "держать дверь открытой" для России, утверждает она.

"Это было вопросом времени, когда стало понятно, что Путин просто обманывает всех и затягивает время", - сказала Браже.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.