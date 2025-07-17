Трампу не следует ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России, - глава МИД Латвии Браже
Президенту США Дональду Трампу не следует медлить с давлением на российского диктатора Владимира Путина. Он должен ввести вторичные санкции против России раньше, чем через 50 дней.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
"Это должно быть раньше", - подчеркнула Браже. По ее словам, затягивание только дает Путину время продолжать военную агрессию против Украины.
По словам Браже, Россия все еще способна продолжать воевать, и именно поэтому Запад должен немедленно усилить давление на Москву, чтобы попытаться заставить Путина сесть за стол переговоров. Безотлагательное введение санкций может стать одним из способов сделать это.
"США и их союзники должны убедиться, что Россия понимает, что с каждым днем ей будет не лучше, а хуже", - заявила Браже.
Браже также отметила, что разведданные и общая оценка свидетельствует об отсутствии у Путина желания завершать войну.
Трамп пришел к такому же выводу после того, как пытался "держать дверь открытой" для России, утверждает она.
"Это было вопросом времени, когда стало понятно, что Путин просто обманывает всех и затягивает время", - сказала Браже.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.
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Агент Краснов чеає, поки ***** завершить свою літню наступальну кампанію, це ж настільки очевидно... А тут ще й підтвердження в ЗМІ надійшло, що 03/07 вони між собою зізвонювались, і ***** пообіцяв, що за два місяці управиться, принаймі, з завоюванням всієї Донецької області...
Что еще я могу для тебя сделать?. Надеюсь, моих 51 дней для тебя достаточно!? Моя премия мира Нобеля у твоих руках"