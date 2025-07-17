Трампу не слід чекати 50 днів, аби запровадити вторинні санкції проти Росії, - глава МЗС Латвії Браже
Президенту США Дональду Трампу не слід зволікати з тиском на російського диктатора Володимира Путіна. Він має запровадити вторинні санкції проти Росії раніше, ніж через 50 днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Politico заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
"Це має бути раніше", – наголосила Браже. За її словами, затягування лише дає Путіну час продовжувати військову агресію проти України.
За словами Браже, Росія все ще здатна продовжувати воювати, і саме тому Захід має негайно посилити тиск на Москву, аби спробувати змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Невідкладне запровадження санкцій може стати одним зі способів зробити це.
"США та їхні союзники повинні переконатися, що Росія розуміє, що з кожним днем їй буде не краще, а гірше", – заявила Браже.
Браже також зауважила, що розвіддані і загальна оцінка свідчить про відсутність у Путіна бажання завершувати війну.
Трамп прийшов до такого ж висновку після того, як намагався "тримати двері відчиненими" для Росії, стверджує вона.
"Це було питанням часу, коли стало зрозуміло, що Путін просто дурить всіх і затягує час", – сказала Браже.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.
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Агент Краснов чеає, поки ***** завершить свою літню наступальну кампанію, це ж настільки очевидно... А тут ще й підтвердження в ЗМІ надійшло, що 03/07 вони між собою зізвонювались, і ***** пообіцяв, що за два місяці управиться, принаймі, з завоюванням всієї Донецької області...
Что еще я могу для тебя сделать?. Надеюсь, моих 51 дней для тебя достаточно!? Моя премия мира Нобеля у твоих руках"