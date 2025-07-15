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Новини Санкції проти Росії Санкції США проти Росії
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Вторинні санкції США проти РФ можуть "дуже сильно" вдарити по Китаю, Бразилії та Індії, - Рютте

Рютте попередив три країни про санкції за співпрацю з Росією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Бразилія, Китай та Індія зіткнуться з вторинними санкціями з боку США, якщо Росія не укладе мирну угоду з Україною впродовж 50 днів.

Його слова цитує Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Виступаючи в останній день свого візиту до Вашингтона, Рютте заявив, що вторинні санкції США можуть "дуже сильно" вдарити по цих трьох країнах, якщо вони продовжать вести бізнес з Москвою.

За його словами, ці країни повинні тиснути на Путіна, щоб він погодився на перемир'я з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп налаштований серйозно, він хоче миру, - Рютте

"Я закликаю ці три країни. Можливо, вам варто звернути на це увагу, бо це може сильно вдарити по вас. Будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну і скажіть йому, що він має серйозно поставитися до мирних переговорів", - наголосив генсек НАТО.

Також він зазначив, що Європа "знайде гроші" для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від російської агресії до початку будь-яких мирних переговорів.

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс: Вторинні санкції США проти РФ можуть зачепити й деякі країни ЄС

Автор: 

Бразилія (287) Індія (694) Китай (4762) росія (66686) санкції (12365) Рютте Марк (481)


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Топ коментарі
+2
Може вдарити, якщо їх введуть. А до цього ще далеченько.
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15.07.2025 21:05 Відповісти
+2
Вторинні санкції США проти РФ можуть "дуже сильно"
бути подібними на "первинну "трамбонову брехню" про закінчення війни за 24 години
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15.07.2025 21:12 Відповісти
+1
Поки Захід лякатиме та обіцятиме, китайці реально допоможуть росії у війні. А там дивись і санкції не доведеться вводити - мабуть саме для цього Трамп і дав 50 днів.
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15.07.2025 21:10 Відповісти
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Зарані радіти. Через чергові 2 місяці стане зрозуміло,чи даром я переїменував рижого з рижогоп.дора в Трампа.
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15.07.2025 21:03 Відповісти
Може вдарити, якщо їх введуть. А до цього ще далеченько.
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15.07.2025 21:05 Відповісти
*** по кому вони вдарять! скоріше бразилія, китай і індія по Україні вдарять!
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15.07.2025 21:05 Відповісти
Ну,якщо аж за 50 днів попереджати,то та вся банда й підготується((
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15.07.2025 21:09 Відповісти
Коли будуть то й вдарять - може - шоб когось збити з ніг санкціями - потрібно самому бути дуже сильним
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15.07.2025 21:10 Відповісти
Поки Захід лякатиме та обіцятиме, китайці реально допоможуть росії у війні. А там дивись і санкції не доведеться вводити - мабуть саме для цього Трамп і дав 50 днів.
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15.07.2025 21:10 Відповісти
Хай їх американський клоун спочатку введе. Радуватися потім будемо.
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15.07.2025 21:11 Відповісти
Ключове ,,можуть,, Нажаль, таке слово ми чули і чуємо на протязі вже 3 з половиною років. Важливіше дочекатись або ні результату. У разі, якщо ,,можуть,, стане реальністю.
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15.07.2025 21:12 Відповісти
Вторинні санкції США проти РФ можуть "дуже сильно"
бути подібними на "первинну "трамбонову брехню" про закінчення війни за 24 години
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15.07.2025 21:12 Відповісти
Сильніше, ніж "Іскандер" по багатоповерхівці в середмісті, коли гинуть цивільні?
Чи сильніше, ніж КАБ по пологовому будинку чи школі?
А може сильніше, ніж ракетна атака на ОХМАТДИТ?

"гроші правлять світом" (с) і "Біг діл" є приорітетом. Люди - обслуга/сміття для тих, хто вважає себе таким, що "вхопив Бога за бороду"... І, на жаль, зараз при владі (мінімум) у 4 країнах такі шизики...

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15.07.2025 21:13 Відповісти
А це до чого? Розмова йде про геноцид українців,а когось турбує економія.
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15.07.2025 21:17 Відповісти
Кремлю дали карт-бланш на 50 дней . Что откусит , то его. Минус НАТО и ЕС. Занавес.
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15.07.2025 21:22 Відповісти
потом еще дадут 50, чего им , жалко что ли. к тому же - бесплатно.
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15.07.2025 21:28 Відповісти
все же очень радует, что не только "наши" "избранные" физиономии все обмазываются говном и на фоне кучи трупов говорят народу, что так надо и вообще - это полезно для здоровья. наверное, это мировая тенденция.
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15.07.2025 21:25 Відповісти
Це Трамп, про таке розповідав, на останньому саміті НАТО!???
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15.07.2025 21:32 Відповісти
Дзьобані в рот!
***** дали карт-бланш на 50 діб
Я не впевнений, що нам за цей період надійде серйозна зброя
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15.07.2025 21:34 Відповісти
Вдарити може Зелька по роялю. Нічого Трамп робити не буде.
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15.07.2025 21:40 Відповісти
ракети вже дали так само санкції введуть
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15.07.2025 22:04 Відповісти
А Рютте (як і трумп) може багато звиздіти....
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15.07.2025 22:20 Відповісти
це не робота Рютте робити подібні заяви. блок НАТО на китайозів виглядає як червона тряпка для бика. подібні заяви, а точніше зустрічі повинні робити очільники країн Заходу, Японії, Австралії з індусами, бразілами, та тими ж китайозами. і в цьому хоч якийсь сенс є. а заяви генсека НАТО тільки ще гірше можуть зробити. головний китайоза сі вже зустрівся з конякою і пообіцяв ще крепшу дружбу. і не виглядає тут, що кацапи є васалами тих комуняк. було би так насправді, то перша особа китайозів не зустрічався би з якоюсь там конякою, який навіть не третій і не четвертий на болотах у прийнятті рішень.
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15.07.2025 22:22 Відповісти
Санкцій не буде. Навіть не сумнівайтесь.
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15.07.2025 22:26 Відповісти
 
 