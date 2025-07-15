Вторинні санкції США проти РФ можуть "дуже сильно" вдарити по Китаю, Бразилії та Індії, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Бразилія, Китай та Індія зіткнуться з вторинними санкціями з боку США, якщо Росія не укладе мирну угоду з Україною впродовж 50 днів.

Його слова цитує Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Виступаючи в останній день свого візиту до Вашингтона, Рютте заявив, що вторинні санкції США можуть "дуже сильно" вдарити по цих трьох країнах, якщо вони продовжать вести бізнес з Москвою.

За його словами, ці країни повинні тиснути на Путіна, щоб він погодився на перемир'я з Україною.

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"Я закликаю ці три країни. Можливо, вам варто звернути на це увагу, бо це може сильно вдарити по вас. Будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну і скажіть йому, що він має серйозно поставитися до мирних переговорів", - наголосив генсек НАТО.

Також він зазначив, що Європа "знайде гроші" для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від російської агресії до початку будь-яких мирних переговорів.

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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