Вторичные санкции США против РФ могут "очень сильно" ударить по Китаю, Бразилии и Индии, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Бразилия, Китай и Индия столкнутся с вторичными санкциями со стороны США, если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней.

Его слова цитирует Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Выступая в последний день своего визита в Вашингтон, Рютте заявил, что вторичные санкции США могут "очень сильно" ударить по этим трем странам, если они продолжат вести бизнес с Москвой.

По его словам, эти страны должны давить на Путина, чтобы он согласился на перемирие с Украиной.

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"Я призываю эти три страны. Возможно, вам стоит обратить на это внимание, потому что это может сильно ударить по вам. Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам", - подчеркнул генсек НАТО.

Также он отметил, что Европа "найдет деньги" для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от российской агрессии до начала любых мирных переговоров.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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