РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6119 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции США против России
1 150 23

Вторичные санкции США против РФ могут "очень сильно" ударить по Китаю, Бразилии и Индии, - Рютте

Рютте предупредил три страны о санкциях за сотрудничество с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Бразилия, Китай и Индия столкнутся с вторичными санкциями со стороны США, если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней.

Его слова цитирует Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Выступая в последний день своего визита в Вашингтон, Рютте заявил, что вторичные санкции США могут "очень сильно" ударить по этим трем странам, если они продолжат вести бизнес с Москвой.

По его словам, эти страны должны давить на Путина, чтобы он согласился на перемирие с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп настроен серьезно, он хочет мира, - Рютте

"Я призываю эти три страны. Возможно, вам стоит обратить на это внимание, потому что это может сильно ударить по вам. Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам", - подчеркнул генсек НАТО.

Также он отметил, что Европа "найдет деньги" для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от российской агрессии до начала любых мирных переговоров.

Читайте также: Китай пообещал усилить поддержку РФ после угроз Трампа о санкциях, - The Telegraph

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис: Вторичные санкции США против РФ могут затронуть и некоторые страны ЕС

Автор: 

Бразилия (314) Индия (426) Китай (3089) россия (96590) санкции (11649) Рютте Марк (438)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Може вдарити, якщо їх введуть. А до цього ще далеченько.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:05 Ответить
+2
Ну,якщо аж за 50 днів попереджати,то та вся банда й підготується((
показать весь комментарий
15.07.2025 21:09 Ответить
+2
Поки Захід лякатиме та обіцятиме, китайці реально допоможуть росії у війні. А там дивись і санкції не доведеться вводити - мабуть саме для цього Трамп і дав 50 днів.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зарані радіти. Через чергові 2 місяці стане зрозуміло,чи даром я переїменував рижого з рижогоп.дора в Трампа.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:03 Ответить
Може вдарити, якщо їх введуть. А до цього ще далеченько.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:05 Ответить
*** по кому вони вдарять! скоріше бразилія, китай і індія по Україні вдарять!
показать весь комментарий
15.07.2025 21:05 Ответить
Ну,якщо аж за 50 днів попереджати,то та вся банда й підготується((
показать весь комментарий
15.07.2025 21:09 Ответить
Коли будуть то й вдарять - може - шоб когось збити з ніг санкціями - потрібно самому бути дуже сильним
показать весь комментарий
15.07.2025 21:10 Ответить
Поки Захід лякатиме та обіцятиме, китайці реально допоможуть росії у війні. А там дивись і санкції не доведеться вводити - мабуть саме для цього Трамп і дав 50 днів.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:10 Ответить
Хай їх американський клоун спочатку введе. Радуватися потім будемо.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:11 Ответить
Ключове ,,можуть,, Нажаль, таке слово ми чули і чуємо на протязі вже 3 з половиною років. Важливіше дочекатись або ні результату. У разі, якщо ,,можуть,, стане реальністю.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:12 Ответить
Вторинні санкції США проти РФ можуть "дуже сильно"
бути подібними на "первинну "трамбонову брехню" про закінчення війни за 24 години
показать весь комментарий
15.07.2025 21:12 Ответить
Сильніше, ніж "Іскандер" по багатоповерхівці в середмісті, коли гинуть цивільні?
Чи сильніше, ніж КАБ по пологовому будинку чи школі?
А може сильніше, ніж ракетна атака на ОХМАТДИТ?

"гроші правлять світом" (с) і "Біг діл" є приорітетом. Люди - обслуга/сміття для тих, хто вважає себе таким, що "вхопив Бога за бороду"... І, на жаль, зараз при владі (мінімум) у 4 країнах такі шизики...

показать весь комментарий
15.07.2025 21:13 Ответить
А це до чого? Розмова йде про геноцид українців,а когось турбує економія.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:17 Ответить
Кремлю дали карт-бланш на 50 дней . Что откусит , то его. Минус НАТО и ЕС. Занавес.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:22 Ответить
потом еще дадут 50, чего им , жалко что ли. к тому же - бесплатно.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:28 Ответить
все же очень радует, что не только "наши" "избранные" физиономии все обмазываются говном и на фоне кучи трупов говорят народу, что так надо и вообще - это полезно для здоровья. наверное, это мировая тенденция.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:25 Ответить
Це Трамп, про таке розповідав, на останньому саміті НАТО!???
показать весь комментарий
15.07.2025 21:32 Ответить
Дзьобані в рот!
***** дали карт-бланш на 50 діб
Я не впевнений, що нам за цей період надійде серйозна зброя
показать весь комментарий
15.07.2025 21:34 Ответить
Вдарити може Зелька по роялю. Нічого Трамп робити не буде.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:40 Ответить
ракети вже дали так само санкції введуть
показать весь комментарий
15.07.2025 22:04 Ответить
А Рютте (як і трумп) може багато звиздіти....
показать весь комментарий
15.07.2025 22:20 Ответить
це не робота Рютте робити подібні заяви. блок НАТО на китайозів виглядає як червона тряпка для бика. подібні заяви, а точніше зустрічі повинні робити очільники країн Заходу, Японії, Австралії з індусами, бразілами, та тими ж китайозами. і в цьому хоч якийсь сенс є. а заяви генсека НАТО тільки ще гірше можуть зробити. головний китайоза сі вже зустрівся з конякою і пообіцяв ще крепшу дружбу. і не виглядає тут, що кацапи є васалами тих комуняк. було би так насправді, то перша особа китайозів не зустрічався би з якоюсь там конякою, який навіть не третій і не четвертий на болотах у прийнятті рішень.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:22 Ответить
Санкцій не буде. Навіть не сумнівайтесь.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:26 Ответить
Європейці мають бути задоволені. Блудний Трамп повертається до табору "білої людини". Рудою 80-річною дитиною легко маніпулювати.
показать весь комментарий
15.07.2025 23:07 Ответить
давно вже час зняти маски з цих спонсорів
показать весь комментарий
15.07.2025 23:58 Ответить
 
 