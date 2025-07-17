Сенатор Грэм планирует обсудить с Трампом санкции против РФ
Сенатор-республиканец Линдси Грэм планирует поговорить с президентом США Дональдом Трампом относительно законопроекта о жестких санкциях против России и партнеров страны-агрессора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию Semafor рассказал Грэм.
"Аргументом в пользу законопроекта является то, что он получит подавляющее количество двухпартийных голосов. Он будет иметь гибкость в политическом плане. И юридически будет сильнее", - сказал Грэм.
Такое же мнение разделяет и сенатор Кевин Крамер. Между тем другой автор законопроекта - Ричард Блументаль, заявил, что президент продемонстрировал "мощный знак единства с Конгрессом".
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