РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6119 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
4 059 39

Если Путину интересно, что произойдет на 51-й день, посоветовал бы позвонить аятолле Хаменеи, - сенатор Грэм об угрозах Трампа

Сенатор Линдси Грэм прокомментировал угрозы Трампа в отношении России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил о суровых последствиях, которые ожидают Россию и ее союзников, если диктатор РФ Владимир Путин не согласится на прекращение огня в войне против Украины в течение 50 дней.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам сенатора, "приятной новостью" было объявление Трампом о покупке НАТО оружия в США для передачи Украине.

"Не менее важным было его заявление о том, что если боевые действия не прекратятся через 50 дней, он введет пошлины до 100% для стран, которые покупают дешевую российскую нефть, что поддерживает военную машину Путина", - подчеркнул Грэм.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вторичные санкции США против РФ могут "очень сильно" ударить по Китаю, Бразилии и Индии, - Рютте

Это нанесет Путину болезненный удар, считает чиновник.

"Если Путину и другим интересно, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле (верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. - Ред.). Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут ввести вторичные санкции для стран, которые продолжат торговлю с РФ, - NYT

Сенатор Линдси Грэм прокомментировал угрозы Трампа в отношении России

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб о решении Трампа по оружию для Украины: "50-дневный срок" - это важный шаг принуждения РФ к миру

Автор: 

путин владимир (31714) россия (96590) санкции (11649) США (27494) Линдси Грэм (96)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Ще один клоун. Одні балачки і нуль реальних дій.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:30 Ответить
+11
Нащо чекати 50 днів? Якщо вам дійсно було цікаво змусити русню до перемовин, треба було негайно вводити санкції.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:33 Ответить
+7
Мєдвєда цікавить тільки Фінляндія і в данному випадку це не країна.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один клоун. Одні балачки і нуль реальних дій.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:30 Ответить
Клоун у вас в кркмлі сидить, йолопе
показать весь комментарий
15.07.2025 22:33 Ответить
В України є тільки два союзника - конторські стукачі та збирачі донатів
показать весь комментарий
15.07.2025 23:01 Ответить
Не вгадав , крім боліт , клоуни окупували іще і вайтхауз ((( Ну , правда , не зовсім клоуни , а агенти клоунів , але не вмер , то здох ........
показать весь комментарий
16.07.2025 00:21 Ответить
Мєдвєд уже сказав, що ці балачки нікому не цікаві.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:30 Ответить
Мєдвєда цікавить тільки Фінляндія і в данному випадку це не країна.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:41 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2025 23:47 Ответить
Ой як же красиво сказав...шо в воду перднув!
показать весь комментарий
15.07.2025 22:32 Ответить
А нюхати хто буде?
показать весь комментарий
15.07.2025 22:41 Ответить
Українці (((
показать весь комментарий
16.07.2025 00:22 Ответить
Нащо чекати 50 днів? Якщо вам дійсно було цікаво змусити русню до перемовин, треба було негайно вводити санкції.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:33 Ответить
Шо будет... новое "суровое" заявление.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:34 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2025 22:38 Ответить
Трамп також скине серйозні бомби по москвобаду? запустить кукурузнік в бункер путіна, з добривами зі свого літнього туалету?
показать весь комментарий
15.07.2025 22:39 Ответить
Він і про 500% мита казав, а тепер вже 100, і то колись через 50 днів, можливо...
показать весь комментарий
15.07.2025 22:40 Ответить
Через 50 днів буть Москві доплачувати
показать весь комментарий
15.07.2025 23:05 Ответить
Він в 95 кварталі ніколи не виступав?
показать весь комментарий
15.07.2025 22:41 Ответить
амеріканські консерватори ,навчилися блефувати по кремлівські ...було би смішно...як би не війна в Україні ,дякуючі США, які приклали до цього руку з 1990року ...і досі як у казіно грають ,ковбої підкобильні
показать весь комментарий
15.07.2025 22:42 Ответить
Можливо, що це тонкий натяк , що потім , хто не встигне з кацапських олігархів сховатися за кордоном ховатися вже буде пізно.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:42 Ответить
та навіть якщо стеля нафти впаде до 10 долярів (чого, звісно, ніколи не станеться), бункерний протримається легко ще багато років за рахунок продажів газу. а ось орбани та фіци можуть починати чесати дупу... нам далекобійних ракет не даватимуть, тому навіть чемодани хлу міняти не буде сенсу...
показать весь комментарий
15.07.2025 22:42 Ответить
клоуны !
показать весь комментарий
15.07.2025 22:43 Ответить
Очередной бла бла бла угрожатель. Пока вы угрожаете, китай и северная корея, дают кацапам все, что вы даже при желании не сможете! Хорош тявкать хочется вам сказать....союзнички. Мы дадим 17 систем Пэтриот, через 6 часов новость, мы не дадим, бо у нас нету. Точка.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:47 Ответить
Зате українці які, завдяки телевізору, десятиліттями жили в ілюзорному світі ідеального Заходу, нарешті дізналися що там при владі теж відбиті недоумки. Та й народ такий же придуркуватий.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:49 Ответить
І равини, нагороджені держнагородами))
Асман доречі родом із санкт-ленінграду.... Так то..т
показать весь комментарий
15.07.2025 23:34 Ответить
"Зате українці які, завдяки телевізору, десятиліттями жили в ілюзорному світі ідеального Заходу........ " Це які , ті що , виховані совковим ТБ , на заході бачили тільки "проклятих імперіалістів " , чи ті що десятиліттями переглядали раша тв і свято вірять що там одні "толєрасти" ? (( Раптом що , то у нас таких , як показав 2019 , 73 % , а решта на світ тверезими очима дивиться , таким пилу в очі пустити важко .
показать весь комментарий
16.07.2025 00:33 Ответить
як же ж респи деградували.
Там Рональд просто як дзига в домовині крутиться.
Про Річарда взагалі мовчу, бо він таки повстав певне з могили і пішов шукати причину.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:49 Ответить
Так ты же несколько дней назад рассказывал что Трамп введет санкции, без всяких 50 дней... И вообще рф трынец вот-вот будет, если не послушаются...

И кстати, аятолла вполне хорошо себя чувствует, даже "победил" в войне... А там глядишь, и Китай им поможет с ЯО.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:51 Ответить
"кишка тонка" бомбити аятол після того як ізраільтяне знищили декілька ******** комплексів ппо(із землі доречі) це одне, і зовсім інша справа ядерна держава яка може тебе реально фізично знищити, не так як Пухляк з яким рижий даун ручкався.
респи перетворись з яструбів на клоунів які кидають слова на вітер.
показать весь комментарий
15.07.2025 22:52 Ответить
Даёшь сенатора Грема в кресло президента! Он больше полезного делает для США и всего мира чем жалкий трамп в костюме олега попова!
показать весь комментарий
15.07.2025 22:54 Ответить
Станеться "велике й потужне ні^^я". (c)
показать весь комментарий
15.07.2025 23:23 Ответить
Оце Потужність на словах !! Лайкну таку новину аж бігом ))
показать весь комментарий
15.07.2025 23:33 Ответить
Ці американці чи такі тупі чи притворяються, якщо досі не зрозуміли що кацапа потрібно спочатку ******* дрином по башці а потім вже йому щось доносити
показать весь комментарий
15.07.2025 23:33 Ответить
Було 24 години..... потім "два тиждні".... зараз "50 діб" .... наступне "90, 100, 360 діб" ???
Іспанський сором.
показать весь комментарий
15.07.2025 23:38 Ответить
Тампон уже 177 дней в кресле Главного балабола Штатов ...
И ещё +50 дней не испугают Пуйла ....
Главное страшило США озвучивает очередной цифровой БРЕД ...
Остальные загибают пальцы и считают т.е. ,,мечтают"
показать весь комментарий
16.07.2025 00:00 Ответить
Рамзан Кадыров сказал, что не будет ждать 51 день!
Пусть, Трамб извиняется немедленно !
а Витькофф пусть отдаст ******** пальто!
показать весь комментарий
16.07.2025 00:03 Ответить
Ні, не та вже Америка. Це вже не світовий поліцейський і гегемон, а якесь посміховисько з дідами які ще якось намагаються комусь погрожувати кістлявим кулаком, але з цього завжди виходить тільки пук якого не те що Ху@ло з його 6000 ядерних боєголовок, але навіть хусити вже не бояться...
показать весь комментарий
16.07.2025 00:11 Ответить
а что случилось: аятолла жив, здоров - и под защитой самого Трампа (В Truth Social 27 июня лидер демократичееского мира написал, что спас «аятоллу от очень страшной и унизительной смерти»). Хйло наверное обрадовался.
показать весь комментарий
16.07.2025 00:24 Ответить
Заскринить пожалуй надо. Потому что ничего не будет😒
показать весь комментарий
16.07.2025 00:31 Ответить
 
 