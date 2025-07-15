Если Путину интересно, что произойдет на 51-й день, посоветовал бы позвонить аятолле Хаменеи, - сенатор Грэм об угрозах Трампа
Сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил о суровых последствиях, которые ожидают Россию и ее союзников, если диктатор РФ Владимир Путин не согласится на прекращение огня в войне против Украины в течение 50 дней.
Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.
По словам сенатора, "приятной новостью" было объявление Трампом о покупке НАТО оружия в США для передачи Украине.
"Не менее важным было его заявление о том, что если боевые действия не прекратятся через 50 дней, он введет пошлины до 100% для стран, которые покупают дешевую российскую нефть, что поддерживает военную машину Путина", - подчеркнул Грэм.
Это нанесет Путину болезненный удар, считает чиновник.
"Если Путину и другим интересно, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле (верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. - Ред.). Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово", - добавил он.
Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.
В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.
Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.
Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.
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Асман доречі родом із санкт-ленінграду.... Так то..т
Там Рональд просто як дзига в домовині крутиться.
Про Річарда взагалі мовчу, бо він таки повстав певне з могили і пішов шукати причину.
И кстати, аятолла вполне хорошо себя чувствует, даже "победил" в войне... А там глядишь, и Китай им поможет с ЯО.
респи перетворись з яструбів на клоунів які кидають слова на вітер.
Іспанський сором.
И ещё +50 дней не испугают Пуйла ....
Главное страшило США озвучивает очередной цифровой БРЕД ...
Остальные загибают пальцы и считают т.е. ,,мечтают"
Пусть, Трамб извиняется немедленно !
а Витькофф пусть отдаст ******** пальто!