УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3665 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
4 545 46

Якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день, порадив би зателефонувати аятолі Хаменеї, - сенатор Грем про погрози Трампа

Сенатор Ліндсі Грем прокоментував погрози Трампа щодо Росії

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив про суворі наслідки, які очікують Росію та її союзників, якщо диктатор РФ Володимир Путін не погодиться на припинення вогню у війні проти України впродовж 50 днів. 

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами сенатора, "приємною новиною" було оголошення Трампом про купівлю НАТО зброї в США для передачі Україні.

"Не менш важливою була його заява про те, що якщо бойові дії не припиняться через 50 днів, він введе мита до 100% для країн, які купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна", - наголосив Грем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вторинні санкції США проти РФ можуть "дуже сильно" вдарити по Китаю, Бразилії та Індії, - Рютте

Це завдасть Путіну найболючішого удару, вважає посадовець.

"Якщо Путіну та іншим цікаво, що станеться на 51-й день, я б порадив їм подзвонити аятолі (верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї - ред.). Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, я б повірив президенту Трампу на слово", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть запровадити вторинні санкції для країн, які продовжать торгівлю з РФ, - NYT

Сенатор Ліндсі Грем прокоментував погрози Трампа щодо Росії

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб про рішення Трампа щодо зброї для України: "50-денний термін" - це важливий крок примусу РФ до миру

Автор: 

путін володимир (24294) росія (66686) санкції (12365) США (23792) Грем Ліндсі (105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Ще один клоун. Одні балачки і нуль реальних дій.
показати весь коментар
15.07.2025 22:30 Відповісти
+13
Нащо чекати 50 днів? Якщо вам дійсно було цікаво змусити русню до перемовин, треба було негайно вводити санкції.
показати весь коментар
15.07.2025 22:33 Відповісти
+9
Шо будет... новое "суровое" заявление.
показати весь коментар
15.07.2025 22:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один клоун. Одні балачки і нуль реальних дій.
показати весь коментар
15.07.2025 22:30 Відповісти
Клоун у вас в кркмлі сидить, йолопе
показати весь коментар
15.07.2025 22:33 Відповісти
В України є тільки два союзника - конторські стукачі та збирачі донатів
показати весь коментар
15.07.2025 23:01 Відповісти
Не вгадав , крім боліт , клоуни окупували іще і вайтхауз ((( Ну , правда , не зовсім клоуни , а агенти клоунів , але не вмер , то здох ........
показати весь коментар
16.07.2025 00:21 Відповісти
Мєдвєд уже сказав, що ці балачки нікому не цікаві.
показати весь коментар
15.07.2025 22:30 Відповісти
Мєдвєда цікавить тільки Фінляндія і в данному випадку це не країна.
показати весь коментар
15.07.2025 22:41 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2025 23:47 Відповісти
Ой як же красиво сказав...шо в воду перднув!
показати весь коментар
15.07.2025 22:32 Відповісти
А нюхати хто буде?
показати весь коментар
15.07.2025 22:41 Відповісти
Українці (((
показати весь коментар
16.07.2025 00:22 Відповісти
Нащо чекати 50 днів? Якщо вам дійсно було цікаво змусити русню до перемовин, треба було негайно вводити санкції.
показати весь коментар
15.07.2025 22:33 Відповісти
Шо будет... новое "суровое" заявление.
показати весь коментар
15.07.2025 22:34 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2025 22:38 Відповісти
Трамп також скине серйозні бомби по москвобаду? запустить кукурузнік в бункер путіна, з добривами зі свого літнього туалету?
показати весь коментар
15.07.2025 22:39 Відповісти
Він і про 500% мита казав, а тепер вже 100, і то колись через 50 днів, можливо...
показати весь коментар
15.07.2025 22:40 Відповісти
Через 50 днів буть Москві доплачувати
показати весь коментар
15.07.2025 23:05 Відповісти
Він в 95 кварталі ніколи не виступав?
показати весь коментар
15.07.2025 22:41 Відповісти
амеріканські консерватори ,навчилися блефувати по кремлівські ...було би смішно...як би не війна в Україні ,дякуючі США, які приклали до цього руку з 1990року ...і досі як у казіно грають ,ковбої підкобильні
показати весь коментар
15.07.2025 22:42 Відповісти
Можливо, що це тонкий натяк , що потім , хто не встигне з кацапських олігархів сховатися за кордоном ховатися вже буде пізно.
показати весь коментар
15.07.2025 22:42 Відповісти
та навіть якщо стеля нафти впаде до 10 долярів (чого, звісно, ніколи не станеться), бункерний протримається легко ще багато років за рахунок продажів газу. а ось орбани та фіци можуть починати чесати дупу... нам далекобійних ракет не даватимуть, тому навіть чемодани хлу міняти не буде сенсу...
показати весь коментар
15.07.2025 22:42 Відповісти
клоуны !
показати весь коментар
15.07.2025 22:43 Відповісти
Очередной бла бла бла угрожатель. Пока вы угрожаете, китай и северная корея, дают кацапам все, что вы даже при желании не сможете! Хорош тявкать хочется вам сказать....союзнички. Мы дадим 17 систем Пэтриот, через 6 часов новость, мы не дадим, бо у нас нету. Точка.
показати весь коментар
15.07.2025 22:47 Відповісти
Зате українці які, завдяки телевізору, десятиліттями жили в ілюзорному світі ідеального Заходу, нарешті дізналися що там при владі теж відбиті недоумки. Та й народ такий же придуркуватий.
показати весь коментар
15.07.2025 22:49 Відповісти
І равини, нагороджені держнагородами))
Асман доречі родом із санкт-ленінграду.... Так то..т
показати весь коментар
15.07.2025 23:34 Відповісти
"Зате українці які, завдяки телевізору, десятиліттями жили в ілюзорному світі ідеального Заходу........ " Це які , ті що , виховані совковим ТБ , на заході бачили тільки "проклятих імперіалістів " , чи ті що десятиліттями переглядали раша тв і свято вірять що там одні "толєрасти" ? (( Раптом що , то у нас таких , як показав 2019 , 73 % , а решта на світ тверезими очима дивиться , таким пилу в очі пустити важко .
показати весь коментар
16.07.2025 00:33 Відповісти
як же ж респи деградували.
Там Рональд просто як дзига в домовині крутиться.
Про Річарда взагалі мовчу, бо він таки повстав певне з могили і пішов шукати причину.
показати весь коментар
15.07.2025 22:49 Відповісти
Так ты же несколько дней назад рассказывал что Трамп введет санкции, без всяких 50 дней... И вообще рф трынец вот-вот будет, если не послушаются...

И кстати, аятолла вполне хорошо себя чувствует, даже "победил" в войне... А там глядишь, и Китай им поможет с ЯО.
показати весь коментар
15.07.2025 22:51 Відповісти
А навіщо їм допомагати якщо вони весь свій уран збагачений спокійно перевезли у тихе місце, де все доведуть до логічного завершення , це тільки трумп свято вірить що у іранців це не вийшло бо "уран- надважкий метал " (( Як виявилося , у американського гольфіста своєрідна уява про властивості металів та способи їхнього транспортування
показати весь коментар
16.07.2025 00:37 Відповісти
"кишка тонка" бомбити аятол після того як ізраільтяне знищили декілька ******** комплексів ппо(із землі доречі) це одне, і зовсім інша справа ядерна держава яка може тебе реально фізично знищити, не так як Пухляк з яким рижий даун ручкався.
респи перетворись з яструбів на клоунів які кидають слова на вітер.
показати весь коментар
15.07.2025 22:52 Відповісти
Даёшь сенатора Грема в кресло президента! Он больше полезного делает для США и всего мира чем жалкий трамп в костюме олега попова!
показати весь коментар
15.07.2025 22:54 Відповісти
Бери транспарант і до Капітолію , чого ти тут розходився як холодний самовар !
показати весь коментар
16.07.2025 00:39 Відповісти
Одного мало. Надо чтобы миллион туда пошёл.
показати весь коментар
16.07.2025 00:51 Відповісти
Я не проти , але я - українець і живу в Україні , тому дойти туди важкувато буде , а долетіти - ваші прикордонники хрін тепер пустять , трумп щось там понаприймав що українцям тепер до юесей зась ((
показати весь коментар
16.07.2025 00:54 Відповісти
Станеться "велике й потужне ні^^я". (c)
показати весь коментар
15.07.2025 23:23 Відповісти
Оце Потужність на словах !! Лайкну таку новину аж бігом ))
показати весь коментар
15.07.2025 23:33 Відповісти
Ці американці чи такі тупі чи притворяються, якщо досі не зрозуміли що кацапа потрібно спочатку ******* дрином по башці а потім вже йому щось доносити
показати весь коментар
15.07.2025 23:33 Відповісти
Було 24 години..... потім "два тиждні".... зараз "50 діб" .... наступне "90, 100, 360 діб" ???
Іспанський сором.
показати весь коментар
15.07.2025 23:38 Відповісти
Тампон уже 177 дней в кресле Главного балабола Штатов ...
И ещё +50 дней не испугают Пуйла ....
Главное страшило США озвучивает очередной цифровой БРЕД ...
Остальные загибают пальцы и считают т.е. ,,мечтают"
показати весь коментар
16.07.2025 00:00 Відповісти
Рамзан Кадыров сказал, что не будет ждать 51 день!
Пусть, Трамб извиняется немедленно !
а Витькофф пусть отдаст ******** пальто!
показати весь коментар
16.07.2025 00:03 Відповісти
Ні, не та вже Америка. Це вже не світовий поліцейський і гегемон, а якесь посміховисько з дідами які ще якось намагаються комусь погрожувати кістлявим кулаком, але з цього завжди виходить тільки пук якого не те що Ху@ло з його 6000 ядерних боєголовок, але навіть хусити вже не бояться...
показати весь коментар
16.07.2025 00:11 Відповісти
а что случилось: аятолла жив, здоров - и под защитой самого Трампа (В Truth Social 27 июня лидер демократичееского мира написал, что спас «аятоллу от очень страшной и унизительной смерти»). Хйло наверное обрадовался.
показати весь коментар
16.07.2025 00:24 Відповісти
Заскринить пожалуй надо. Потому что ничего не будет😒
показати весь коментар
16.07.2025 00:31 Відповісти
Да неужели? Были и 24 часа и 100 дней и 2 недели. Теперь 50 дней. Даже москали трампона в йух не ставят. Никак псина рыжая ***** не навредит. Никак. Ибо ***********.
показати весь коментар
16.07.2025 00:35 Відповісти
За ці 50 днів Індія та Китай куплять нафти на 2 роки вперед.
показати весь коментар
16.07.2025 00:55 Відповісти
Подзвонить і посміються над вами-довбой@бами.
показати весь коментар
16.07.2025 00:58 Відповісти
 
 