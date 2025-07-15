Якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день, порадив би зателефонувати аятолі Хаменеї, - сенатор Грем про погрози Трампа
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив про суворі наслідки, які очікують Росію та її союзників, якщо диктатор РФ Володимир Путін не погодиться на припинення вогню у війні проти України впродовж 50 днів.
Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За словами сенатора, "приємною новиною" було оголошення Трампом про купівлю НАТО зброї в США для передачі Україні.
"Не менш важливою була його заява про те, що якщо бойові дії не припиняться через 50 днів, він введе мита до 100% для країн, які купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна", - наголосив Грем.
Це завдасть Путіну найболючішого удару, вважає посадовець.
"Якщо Путіну та іншим цікаво, що станеться на 51-й день, я б порадив їм подзвонити аятолі (верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї - ред.). Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, я б повірив президенту Трампу на слово", - додав він.
Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.
Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.
Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.
Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.
Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.
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Асман доречі родом із санкт-ленінграду.... Так то..т
Там Рональд просто як дзига в домовині крутиться.
Про Річарда взагалі мовчу, бо він таки повстав певне з могили і пішов шукати причину.
И кстати, аятолла вполне хорошо себя чувствует, даже "победил" в войне... А там глядишь, и Китай им поможет с ЯО.
респи перетворись з яструбів на клоунів які кидають слова на вітер.
Іспанський сором.
И ещё +50 дней не испугают Пуйла ....
Главное страшило США озвучивает очередной цифровой БРЕД ...
Остальные загибают пальцы и считают т.е. ,,мечтают"
Пусть, Трамб извиняется немедленно !
а Витькофф пусть отдаст ******** пальто!