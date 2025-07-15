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Новини Санкції США проти Росії
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США можуть запровадити вторинні санкції для країн, які продовжать торгівлю з РФ, - NYT

Білий дім

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядають можливість запровадження вторинних санкцій  щодо держав, які підтримують торговельні відносини з країною-агресором Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на джерела в американському уряді.

Згідно з інформацією анонімних представників адміністрації, відповідний сценарій розробляється одночасно з ініціативами президента Трампа щодо запровадження 100-відсоткових мит на російські товари.

Урядові джерела уточнили, що вторинні обмеження будуть спрямовані проти держав, які продовжують здійснювати фінансові операції з Росією, попри західні санкції.

Як зазначається, ініціатива Трампа з'явилася в контексті посилення тиску з боку конгресменів, які вимагають більш рішучих економічних заходів проти Кремля. Водночас керівництво Європейського Союзу також активізувало координацію зусиль для посилення санкційного режиму щодо Росії.

Нагадаємо,  якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, президент США Дональд Трамп вдарить вторинними 100% митами по Росії.

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Автор: 

санкції (12365) США (23792)


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Топ коментарі
+6
Можуть запровадити, а можуть і не запровадити... Можуть дати відтермінування на ще "2-3 тижні", а можуть і "50 днів"... А можуть і похвалити путлєра, бо він "гарний хлоп" і "хоче припинення війни"... Тут все залежить від того, в якому настрої прокинулась одна руда мавпа в тому Білому Домі...
Хоча, мені здається, що респи його таки дотискають, але до осені, ІМХО, нічого "пекельного" для московитів не буде...
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15.07.2025 07:07 Відповісти
+2
США можуть запровадити вторинні санкції
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15.07.2025 06:56 Відповісти
+2
невже казахи і турки тепер не зможуть продавати американські контролери і мікросхеми пам'яті для гєранєй?
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15.07.2025 07:00 Відповісти
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США можуть запровадити вторинні санкції
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15.07.2025 06:56 Відповісти
невже казахи і турки тепер не зможуть продавати американські контролери і мікросхеми пам'яті для гєранєй?
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15.07.2025 07:00 Відповісти
та напевно і далі зможуть, бо пуйло мабуть піде на заморозку війни через 50 днів як це хоче Чуб.
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15.07.2025 07:05 Відповісти
Мабуть зможуть, але ціна для рашистів буде дорожче. Десь приблизно у 2 рази. А з грошима у них і так вже погано.
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15.07.2025 07:05 Відповісти
з підвищенням тиску на американських, європейьких та азійських дистриб'юторів щодо більш ретельного контролю за фірмами-посередниками, які купляють ці комплектуючі, собівартість гєранєй вже давно перевищила півтораста тисяч доларів.
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15.07.2025 07:54 Відповісти
Навіщо купувати у узбеків, коли можна вільно купити з будь-якої азіатської країни. Хто вас годує цими дебільними казками.
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15.07.2025 07:12 Відповісти
ну так, американськими електронноми комплектуючими для гєранєй та КР торгують всі, кому не ліньки, і індуси, і серби, і навіть попадаються посередники із скандінавських країн.
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15.07.2025 07:49 Відповісти
Можуть запровадити, а можуть і не запровадити... Можуть дати відтермінування на ще "2-3 тижні", а можуть і "50 днів"... А можуть і похвалити путлєра, бо він "гарний хлоп" і "хоче припинення війни"... Тут все залежить від того, в якому настрої прокинулась одна руда мавпа в тому Білому Домі...
Хоча, мені здається, що респи його таки дотискають, але до осені, ІМХО, нічого "пекельного" для московитів не буде...
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15.07.2025 07:07 Відповісти
Як вони задовбали цим "можуть".
Ви спочатку запровадьте ті "санкції", а потім "може" знімить їх, як що ***** погодиться на ваші умови.
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15.07.2025 07:22 Відповісти
Поставки Україні нових батарей системи ППО Patriot "триватимуть місяцями".
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом у понеділок.
Берлін запропонував купити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для поставки в Україну. Пісторіус заявив, що перша з цих систем не буде доставлена протягом кількох місяців.
Натомість Дональд Трамп заявив раніше, що батареї почнуть прибувати в Україну протягом кількох днів для захисту її міст від російських бомбардувань.
Пісторіус відмовився коментувати, чи обговорював він з міністром оборони США питання постачання наступальної зброї Україні.

Сполучені Штати ухвалили рішення щодо нових поставок зенітно-ракетних комплексів Patriot для України. Президент Трамп оголосив, що США передадуть Україні батареї Patriot - через механізм, за яким європейські союзники фінансуватимуть закупівлю та відправку цих систем, а США натомість поповнять їхні резерви.
Мова йде про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро". Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями.
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15.07.2025 07:22 Відповісти
На себе ніколи не введуть. Спіть спокійно мешканці Багдада. Не переймайтесь ... чутками.
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15.07.2025 09:20 Відповісти
Трамп дав чітко час Путіну на завершення літньої кампанії. А там ще дасть, делов-то. Зелька про хід наших дій на фронті буде докладать Путіну через Келлога.
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15.07.2025 07:24 Відповісти
"Вторинні" означає що санкції будуть вводити проти третіх країн. А це проблематично. Боюся що Трамп знову трясе повітря.
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15.07.2025 07:32 Відповісти
На українського прем'єра та міністра енергетики також санкції? Це ж під їх керівництвом через територію України перекаються російська нафта?
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15.07.2025 07:58 Відповісти
Як рознесуть ОП з дЄрмаком тоді й дадуть. Невже не ясно ?
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15.07.2025 09:21 Відповісти
Ще можливо розглянути політ на Сонце!!!....у ніч звісно
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15.07.2025 08:48 Відповісти
Вони може й запровадять ті кляті санкції коли від України вже мало що залишиться. Паскудно ведуть себе союзнички...
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15.07.2025 09:04 Відповісти
Орбан з Фіцо теж санкції отримають? Буде кумедно...
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15.07.2025 09:32 Відповісти
 
 