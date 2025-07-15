США можуть запровадити вторинні санкції для країн, які продовжать торгівлю з РФ, - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядають можливість запровадження вторинних санкцій щодо держав, які підтримують торговельні відносини з країною-агресором Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на джерела в американському уряді.

Згідно з інформацією анонімних представників адміністрації, відповідний сценарій розробляється одночасно з ініціативами президента Трампа щодо запровадження 100-відсоткових мит на російські товари.

Урядові джерела уточнили, що вторинні обмеження будуть спрямовані проти держав, які продовжують здійснювати фінансові операції з Росією, попри західні санкції.

Як зазначається, ініціатива Трампа з'явилася в контексті посилення тиску з боку конгресменів, які вимагають більш рішучих економічних заходів проти Кремля. Водночас керівництво Європейського Союзу також активізувало координацію зусиль для посилення санкційного режиму щодо Росії.

Нагадаємо, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, президент США Дональд Трамп вдарить вторинними 100% митами по Росії.

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