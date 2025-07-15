США можуть запровадити вторинні санкції для країн, які продовжать торгівлю з РФ, - NYT
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядають можливість запровадження вторинних санкцій щодо держав, які підтримують торговельні відносини з країною-агресором Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на джерела в американському уряді.
Згідно з інформацією анонімних представників адміністрації, відповідний сценарій розробляється одночасно з ініціативами президента Трампа щодо запровадження 100-відсоткових мит на російські товари.
Урядові джерела уточнили, що вторинні обмеження будуть спрямовані проти держав, які продовжують здійснювати фінансові операції з Росією, попри західні санкції.
Як зазначається, ініціатива Трампа з'явилася в контексті посилення тиску з боку конгресменів, які вимагають більш рішучих економічних заходів проти Кремля. Водночас керівництво Європейського Союзу також активізувало координацію зусиль для посилення санкційного режиму щодо Росії.
Нагадаємо, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, президент США Дональд Трамп вдарить вторинними 100% митами по Росії.
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Хоча, мені здається, що респи його таки дотискають, але до осені, ІМХО, нічого "пекельного" для московитів не буде...
Ви спочатку запровадьте ті "санкції", а потім "може" знімить їх, як що ***** погодиться на ваші умови.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом у понеділок.
Берлін запропонував купити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для поставки в Україну. Пісторіус заявив, що перша з цих систем не буде доставлена протягом кількох місяців.
Натомість Дональд Трамп заявив раніше, що батареї почнуть прибувати в Україну протягом кількох днів для захисту її міст від російських бомбардувань.
Пісторіус відмовився коментувати, чи обговорював він з міністром оборони США питання постачання наступальної зброї Україні.
Сполучені Штати ухвалили рішення щодо нових поставок зенітно-ракетних комплексів Patriot для України. Президент Трамп оголосив, що США передадуть Україні батареї Patriot - через механізм, за яким європейські союзники фінансуватимуть закупівлю та відправку цих систем, а США натомість поповнять їхні резерви.
Мова йде про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро". Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями.