США могут ввести вторичные санкции для стран, продолжающих торговлю с РФ, - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения вторичных санкций в отношении государств, поддерживающих торговые отношения со страной-агрессором Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве

Согласно информации анонимных представителей администрации, соответствующий сценарий разрабатывается одновременно с инициативами президента Трампа по введению 100-процентных пошлин на российские товары.

Правительственные источники уточнили, что вторичные ограничения будут направлены против государств, продолжающих осуществлять финансовые операции с Россией, несмотря на западные санкции.

Как отмечается, инициатива Трампа появилась в контексте усиления давления со стороны конгрессменов, требующих более решительных экономических мер против Кремля. В то же время, руководство Европейского Союза также активизировало координацию усилий для усиления санкционного режима в отношении России.

Напомним, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, президент США Дональд Трамп ударит вторичными 100% пошлинами по России.

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