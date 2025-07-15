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Новости Санкции США против России
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США могут ввести вторичные санкции для стран, продолжающих торговлю с РФ, - NYT

Білий дім

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения вторичных санкций в отношении государств, поддерживающих торговые отношения со страной-агрессором Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве

Согласно информации анонимных представителей администрации, соответствующий сценарий разрабатывается одновременно с инициативами президента Трампа по введению 100-процентных пошлин на российские товары.

Правительственные источники уточнили, что вторичные ограничения будут направлены против государств, продолжающих осуществлять финансовые операции с Россией, несмотря на западные санкции.

Как отмечается, инициатива Трампа появилась в контексте усиления давления со стороны конгрессменов, требующих более решительных экономических мер против Кремля. В то же время, руководство Европейского Союза также активизировало координацию усилий для усиления санкционного режима в отношении России.

Напомним, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, президент США Дональд Трамп ударит вторичными 100% пошлинами по России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в НАТО Уитакер - Путину: "Если хочешь войны - мы вооружим Украину"

Автор: 

санкции (11649) США (27494)


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Топ комментарии
+6
Можуть запровадити, а можуть і не запровадити... Можуть дати відтермінування на ще "2-3 тижні", а можуть і "50 днів"... А можуть і похвалити путлєра, бо він "гарний хлоп" і "хоче припинення війни"... Тут все залежить від того, в якому настрої прокинулась одна руда мавпа в тому Білому Домі...
Хоча, мені здається, що респи його таки дотискають, але до осені, ІМХО, нічого "пекельного" для московитів не буде...
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15.07.2025 07:07 Ответить
+2
США можуть запровадити вторинні санкції
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15.07.2025 06:56 Ответить
+2
невже казахи і турки тепер не зможуть продавати американські контролери і мікросхеми пам'яті для гєранєй?
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15.07.2025 07:00 Ответить
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США можуть запровадити вторинні санкції
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15.07.2025 06:56 Ответить
невже казахи і турки тепер не зможуть продавати американські контролери і мікросхеми пам'яті для гєранєй?
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15.07.2025 07:00 Ответить
та напевно і далі зможуть, бо пуйло мабуть піде на заморозку війни через 50 днів як це хоче Чуб.
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15.07.2025 07:05 Ответить
Мабуть зможуть, але ціна для рашистів буде дорожче. Десь приблизно у 2 рази. А з грошима у них і так вже погано.
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15.07.2025 07:05 Ответить
з підвищенням тиску на американських, європейьких та азійських дистриб'юторів щодо більш ретельного контролю за фірмами-посередниками, які купляють ці комплектуючі, собівартість гєранєй вже давно перевищила півтораста тисяч доларів.
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15.07.2025 07:54 Ответить
Навіщо купувати у узбеків, коли можна вільно купити з будь-якої азіатської країни. Хто вас годує цими дебільними казками.
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15.07.2025 07:12 Ответить
ну так, американськими електронноми комплектуючими для гєранєй та КР торгують всі, кому не ліньки, і індуси, і серби, і навіть попадаються посередники із скандінавських країн.
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15.07.2025 07:49 Ответить
Можуть запровадити, а можуть і не запровадити... Можуть дати відтермінування на ще "2-3 тижні", а можуть і "50 днів"... А можуть і похвалити путлєра, бо він "гарний хлоп" і "хоче припинення війни"... Тут все залежить від того, в якому настрої прокинулась одна руда мавпа в тому Білому Домі...
Хоча, мені здається, що респи його таки дотискають, але до осені, ІМХО, нічого "пекельного" для московитів не буде...
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15.07.2025 07:07 Ответить
Як вони задовбали цим "можуть".
Ви спочатку запровадьте ті "санкції", а потім "може" знімить їх, як що ***** погодиться на ваші умови.
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15.07.2025 07:22 Ответить
Поставки Україні нових батарей системи ППО Patriot "триватимуть місяцями".
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом у понеділок.
Берлін запропонував купити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для поставки в Україну. Пісторіус заявив, що перша з цих систем не буде доставлена протягом кількох місяців.
Натомість Дональд Трамп заявив раніше, що батареї почнуть прибувати в Україну протягом кількох днів для захисту її міст від російських бомбардувань.
Пісторіус відмовився коментувати, чи обговорював він з міністром оборони США питання постачання наступальної зброї Україні.

Сполучені Штати ухвалили рішення щодо нових поставок зенітно-ракетних комплексів Patriot для України. Президент Трамп оголосив, що США передадуть Україні батареї Patriot - через механізм, за яким європейські союзники фінансуватимуть закупівлю та відправку цих систем, а США натомість поповнять їхні резерви.
Мова йде про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро". Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями.
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15.07.2025 07:22 Ответить
На себе ніколи не введуть. Спіть спокійно мешканці Багдада. Не переймайтесь ... чутками.
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15.07.2025 09:20 Ответить
Трамп дав чітко час Путіну на завершення літньої кампанії. А там ще дасть, делов-то. Зелька про хід наших дій на фронті буде докладать Путіну через Келлога.
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15.07.2025 07:24 Ответить
"Вторинні" означає що санкції будуть вводити проти третіх країн. А це проблематично. Боюся що Трамп знову трясе повітря.
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15.07.2025 07:32 Ответить
На українського прем'єра та міністра енергетики також санкції? Це ж під їх керівництвом через територію України перекаються російська нафта?
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15.07.2025 07:58 Ответить
Як рознесуть ОП з дЄрмаком тоді й дадуть. Невже не ясно ?
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15.07.2025 09:21 Ответить
Ще можливо розглянути політ на Сонце!!!....у ніч звісно
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15.07.2025 08:48 Ответить
Вони може й запровадять ті кляті санкції коли від України вже мало що залишиться. Паскудно ведуть себе союзнички...
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15.07.2025 09:04 Ответить
Орбан з Фіцо теж санкції отримають? Буде кумедно...
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15.07.2025 09:32 Ответить
 
 