США могут ввести вторичные санкции для стран, продолжающих торговлю с РФ, - NYT
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения вторичных санкций в отношении государств, поддерживающих торговые отношения со страной-агрессором Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве
Согласно информации анонимных представителей администрации, соответствующий сценарий разрабатывается одновременно с инициативами президента Трампа по введению 100-процентных пошлин на российские товары.
Правительственные источники уточнили, что вторичные ограничения будут направлены против государств, продолжающих осуществлять финансовые операции с Россией, несмотря на западные санкции.
Как отмечается, инициатива Трампа появилась в контексте усиления давления со стороны конгрессменов, требующих более решительных экономических мер против Кремля. В то же время, руководство Европейского Союза также активизировало координацию усилий для усиления санкционного режима в отношении России.
Напомним, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, президент США Дональд Трамп ударит вторичными 100% пошлинами по России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча, мені здається, що респи його таки дотискають, але до осені, ІМХО, нічого "пекельного" для московитів не буде...
Ви спочатку запровадьте ті "санкції", а потім "може" знімить їх, як що ***** погодиться на ваші умови.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом у понеділок.
Берлін запропонував купити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для поставки в Україну. Пісторіус заявив, що перша з цих систем не буде доставлена протягом кількох місяців.
Натомість Дональд Трамп заявив раніше, що батареї почнуть прибувати в Україну протягом кількох днів для захисту її міст від російських бомбардувань.
Пісторіус відмовився коментувати, чи обговорював він з міністром оборони США питання постачання наступальної зброї Україні.
Сполучені Штати ухвалили рішення щодо нових поставок зенітно-ракетних комплексів Patriot для України. Президент Трамп оголосив, що США передадуть Україні батареї Patriot - через механізм, за яким європейські союзники фінансуватимуть закупівлю та відправку цих систем, а США натомість поповнять їхні резерви.
Мова йде про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро". Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями.