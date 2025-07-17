Сенатор Грем планує обговорити з Трампом санкції проти РФ

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем планує поговорити з президентом США Дональдом Трампом щодо законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії та партнерів країни-агресорки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню Semafor розповів Грем.

"Аргументом на користь законопроєкту є те, що він отримає переважну кількість двопартійних голосів. Він матиме гнучкість у політичному плані. І юридично буде сильнішим", - сказав Грем.

Таку ж думку поділяє й Сенатор Кевін Крамер. Тим часом інший автор законопроєкту Річард Блументаль заявив, що президент продемонстрував "потужний знак єдності з Конгресом".

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