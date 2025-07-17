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Новини Санкції США проти Росії
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Сенатор Грем планує обговорити з Трампом санкції проти РФ

Сенатор Грем планує зустріч з Трампом

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем планує поговорити з президентом США Дональдом Трампом щодо законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії та партнерів країни-агресорки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню Semafor  розповів Грем.

"Аргументом на користь законопроєкту є те, що він отримає переважну кількість двопартійних голосів. Він матиме гнучкість у політичному плані. І юридично буде сильнішим", - сказав Грем.

Таку ж думку поділяє й Сенатор Кевін Крамер. Тим часом інший автор законопроєкту Річард Блументаль заявив, що президент продемонстрував "потужний знак єдності з Конгресом".

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Автор: 

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Це вже навіть і не смішно.
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17.07.2025 08:22 Відповісти
Та на ці їх теревені вже не варто звертати увагу...
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17.07.2025 08:32 Відповісти
С таким же успехом можно сгонять в любую психушку и обсудить те санкции с любым тяжёлым психом. Эффект будет таким же.
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17.07.2025 08:32 Відповісти
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17.07.2025 10:16 Відповісти
 
 