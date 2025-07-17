Принятие экономических проектов "Defence City" усиливает обороноспособность Украины и её оборонные индустрии

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за три ключевых законопроекта из пакета "Defence City" (№13420, №13421 и №13422-1).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, один из инициаторов концепта.

"Эти законопроекты – о поддержке украинской оборонной промышленности, которая должна стать флагманом развития нашей экономики. Они дают толчок для развития отечественного ОПК. Давайте сделаем так, чтобы украинский ОПК входил в ТОП-5 мировых экспортёров оружия", – обратился Даниил Гетманцев к депутатам с трибуны парламента перед голосованием за законопроекты.

Принятие в первом чтении экономической части законодательного пакета "Defence City" — важный шаг в создании нормативной базы, способной обеспечить устойчивые условия для развития украинских оборонных предприятий в условиях войны. Об этом подчеркнули в Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI), комментируя принятие в первом чтении трёх проектов из пакета "Defence City".

В Ассоциации выразили убеждение, что для превращения амбициозного замысла в эффективный инструмент поддержки ОПК необходимо системное сотрудничество правительства, Верховной Рады и предприятий-производителей, и подчеркнули важность продолжение диалога для усовершенствования предложенных положений.

Также читайте: Законопроект Defence City удалось изменить благодаря огласке, - Гудыменко

"Ассоциация призывает к широкой институциональной дискуссии и готова участвовать в дальнейших этапах работы над законопроектом. Критически важно обеспечить равные правила доступа для всех стратегически важных предприятий — независимо от размера, формы собственности или объёма производства", - подчеркнули в NAUDI.

Глава Федерации работодателей Украины Дефенс Игорь Фоменко подчеркнул поддержку Федерацией решения парламента. "Идеи и инструменты, заложенные в концепте, способны открыть новые возможности для развития оборонных индустрий Украины. Введение налоговых преференций, а также упрощение таможенных и экспортных процедур являются весомым стимулом для роста производства и инвестиций. Считаем, что эти инициативы усиливают обороноспособность Украины и укрепляют промышленный потенциал страны как важного игрока на мировом рынке ВВТ", - подчеркнул Игорь Фоменко.

ФРУ Дефенс выступает за дальнейший активный диалог, который ведётся с представителями отрасли, и готова участвовать в дальнейшей проработке законопроектов, в частности путём предоставления профессиональной экспертизы.

"Законопроекты о Defence City готовятся в сотрудничестве с Министерством обороны Украины и с представителями отрасли. Диалог с предприятиями будет продолжаться и в дальнейшем — в частности, во время подготовки законопроектов ко второму чтению", – подчеркнул Даниил Гетманцев по итогам рассмотрения законопроектов в первом чтении.

Также читайте: Пакет "Defence City" представили дипломатам из 14 стран G7 и NATO

Справочно:

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за три ключевых законопроекта пакета "Defence City".

ЗП #13420 — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

— о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. ЗП #13421 — о внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно поддержки предприятий ОПК.

— о внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно поддержки предприятий ОПК. ЗП #13422-1 — о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины относительно поддержки предприятий ОПК.

Законопроекты предусматривают: