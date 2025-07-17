Ухвалення економічних проєктів "Defence City" посилює обороноздатність України та її оборонні індустрії

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за три ключові законопроєкти з пакету "Defense City" (№13420, №13421 та №13422-1).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, один з ініціаторів концепту.

"Ці законопроєкти – про підтримку української оборонної промисловості, яка повинна стати флагманом розвитку нашої економіки. Вони дають поштовх для розвитку вітчизняного ОПК. Давайте зробимо так, щоб український ОПК входив до ТОП-5 світових експортерів зброї", – звернувся Данило Гетманцев до депутатів з трибуни парламенту перед голосуванням за законопроєкти.

Прийняття у першому читанні економічної частини законодавчого пакету "Defence City" - важливий крок у створенні нормативної бази, здатної забезпечити сталі умови для розвитку українських оборонних підприємств в умовах війни. Про це наголосили у Національній асоціації оборонної промисловості України (NAUDI), коментуючи ухвалення у першому читанні трьох проєктів з пакету "Defence City".

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В Асоціації висловили переконання, що для перетворення амбітного задуму на ефективний інструмент підтримки ОПК необхідна системна співпраця уряду, Верховної Ради та підприємств-виробників і наголосили на продовженні діалогу для удосконалення запропонованих положень.

"Асоціація закликає до широкої інституційної дискусії та готова долучатись до подальших етапів роботи над законопроєктом. Критично важливо забезпечити рівні правила доступу для всіх стратегічно важливих підприємств — незалежно від розміру, форми власності чи обсягу виробництва", - наголосили у NAUDI.

Голова Федерації роботодавців України Дефенс Ігор Фоменко наголосив на підтримці Федерацією рішення парламенту. "Ідеї та інструменти, закладені у згаданому концепті, здатні відкрити нові можливості для розвитку оборонних індустрій України. Запровадження податкових преференцій та спрощення митних й експортних процедур є вагомим стимулом для зростання виробництва та інвестицій. Вважаємо, що ці ініціативи посилюють обороноздатність України і зміцнюють промисловий потенціал країни як важливого гравця на світовому ринку ОВТ", - наголосив Ігор Фоменко.

ФРУ Дефенс виступає за подальший активний діалог, який ведеться з представниками галузі і готові долучатися до подальшого опрацювання законопроєктів, зокрема шляхом надання фахової експертизи.

"Законопроєкти про Defence City готуються у співпраці з Міністерством оборони України та з представниками галузі. Діалог із підприємствами триватиме й надалі — зокрема під час підготовки законопроєктів до другого читання",– наголосив Данило Гетманцев за підсумками розгляду законопроєктів у першому читанні.

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Довідково:

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за три ключові законопроєкти пакету "Defence City".

ЗП #13420 — про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу

ЗП #13421 — про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу

ЗП #13422-1 — про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу



Законопроєкти передбачають:



Запровадження Переліку підприємств ОПК (резидентів "Defence City"), який формуватиме та вестиме МОУ;

Захист інформації: сам перелік, звітність підприємств та інформація про них матимуть обмежений доступ і охоронятимуться у встановленому порядку

Податкові пільги до 1 січня 2036 року:

• звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування

• звільнення від земельного податку

• звільнення від податку на нерухомість

• звільнення від екологічного податку



Збереження чинних податкових преференцій для підприємств ОПК: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їх працівників.



Додаткові інструменти підтримки:

• спрощення митних процедур

• спрощений експортний контроль для військових технологій

• можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій

• підтримка у процесі релокації