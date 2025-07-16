Законопроєкт Defence City вдалося змінити завдяки розголосу, - Гудименко

Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко розповів, що із законопроєкту №13423-2 вдалося вилучити суперечливі норми, зокрема положення про фактичну амністію для учасників оборонних закупівель.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вилучення норм, які передбачали фактичну непідсудність корупційних злочинів, якщо вони були скоєні під час виконання оборонних контрактів, стало можливим завдяки активній позиції громадянського суспільства.

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"Фактично, в оновленій концепції залишається тільки особливий статус підприємств, які входять в Defence City, через збільшення і закріплення ролі Генпрокурора у розслідуваннях злочинів навколо таких підприємств. Все інше разом з "амністіями" зникло, як і не було ніколи. Це, без жартів, велика перемога громадянського суспільства. Такої дичини країні було абсолютно точно не треба. ... Питання "а чого одразу не можна було по-нормальному" досі висить у повітрі, відповідь відсутня", - наголосив Гудименко.

Громадська антикорупційна рада при МОУ водночас зауважила, що є й негативні моменти.

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"У Генпрокурора лишається монополія на внесення відомостей про кримінальні провадження та попереднє погодження клопотань про слідчі дії. Відповідно, розслідування можуть залежати від його політичної волі", - пояснили там.

В ГАР нагадали, що 14 липня на робочій зустрічі представники НАТО і G7 отримали для ознайомлення оновлений варіант законопроєкту.

"Це демонструє готовність України до конструктивного діалогу з міжнародними партнерами та прагнення підвищувати прозорість у сфері оборонних закупівель", - наголосили в антикорупційній раді.

Раніше Гудименко розкритикував законопроєкт №13423, оскільки в тому вигляді він фактично впроваджував амністію для порушень під час виконання оборонних контрактів, якщо це було "на користь підвищення обороноздатності".

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