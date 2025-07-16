Законопроект Defence City удалось изменить благодаря огласке, - Гудыменко

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудыменко рассказал, что из законопроекта №13423-2 удалось изъять противоречивые нормы, в частности - положение о фактической амнистии для участников оборонных закупок.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, изъятие норм, предусматривавших фактическую неподсудность коррупционных преступлений, если они были совершены во время выполнения оборонных контрактов, стало возможным благодаря активной позиции гражданского общества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главная проблема Минобороны - именно Минобороны, - Гудименко о состоянии оборонного ведомства

"Фактически, в обновленной концепции остается только особый статус предприятий, которые входят в Defence City, через увеличение и закрепление роли Генпрокурора в расследованиях преступлений вокруг таких предприятий. Все остальное, вместе с "амнистиями", исчезло, как и не было никогда. Это, без шуток, большая победа гражданского общества. Такой дичи стране было совершенно точно не надо. ... Вопрос "а почему сразу нельзя было по-нормальному" до сих пор висит в воздухе, ответ отсутствует", - подчеркнул Гудыменко.

Общественный антикоррупционный совет при МОУ одновременно отметил, что есть и негативные моменты.

Читайте также: В пакете законов Defence City не будет общей амнистии за коррупцию, - Жданов

"У Генпрокурора остается монополия на внесение сведений об уголовных производствах и предварительное согласование ходатайств о следственных действиях. Соответственно, расследования могут зависеть от его политической воли", - пояснили там.

В ОАС напомнили, что 14 июля на рабочей встрече представители НАТО и G7 получили для ознакомления обновленный вариант законопроекта.

"Это демонстрирует готовность Украины к конструктивному диалогу с международными партнерами и стремление повышать прозрачность в сфере оборонных закупок", - отметили в антикоррупционном совете.

Ранее Гудыменко раскритиковал законопроект №13423, поскольку в том виде он, фактически, вводил амнистию для нарушений при выполнении оборонных контрактов, если это было "на пользу повышению обороноспособности".

Читайте: Комитет Гетманцева одобрил два основных законопроекта о льготах для Defence City