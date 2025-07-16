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Новости Законопроект для Defence City
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Законопроект Defence City удалось изменить благодаря огласке, - Гудыменко

Законопроекты Defence City удалось изменить

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудыменко рассказал, что из законопроекта №13423-2 удалось изъять противоречивые нормы, в частности - положение о фактической амнистии для участников оборонных закупок.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, изъятие норм, предусматривавших фактическую неподсудность коррупционных преступлений, если они были совершены во время выполнения оборонных контрактов, стало возможным благодаря активной позиции гражданского общества.

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"Фактически, в обновленной концепции остается только особый статус предприятий, которые входят в Defence City, через увеличение и закрепление роли Генпрокурора в расследованиях преступлений вокруг таких предприятий. Все остальное, вместе с "амнистиями", исчезло, как и не было никогда. Это, без шуток, большая победа гражданского общества. Такой дичи стране было совершенно точно не надо. ... Вопрос "а почему сразу нельзя было по-нормальному" до сих пор висит в воздухе, ответ отсутствует", - подчеркнул Гудыменко.

Законопроект Defence City удалось изменить

Общественный антикоррупционный совет при МОУ одновременно отметил, что есть и негативные моменты.

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"У Генпрокурора остается монополия на внесение сведений об уголовных производствах и предварительное согласование ходатайств о следственных действиях. Соответственно, расследования могут зависеть от его политической воли", - пояснили там.

В ОАС напомнили, что 14 июля на рабочей встрече представители НАТО и G7 получили для ознакомления обновленный вариант законопроекта.

"Это демонстрирует готовность Украины к конструктивному диалогу с международными партнерами и стремление повышать прозрачность в сфере оборонных закупок", - отметили в антикоррупционном совете.

Законопроект Defence City удалось изменить

Ранее Гудыменко раскритиковал законопроект №13423, поскольку в том виде он, фактически, вводил амнистию для нарушений при выполнении оборонных контрактов, если это было "на пользу повышению обороноспособности".

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Автор: 

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Арахама ловлять?
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16.07.2025 13:58 Ответить
Та як же його спіймаєш? Піде до зоопарку, залізе в клітку ту мавп - і спробуй потім розібратися кого саджати!
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16.07.2025 14:40 Ответить
Амністія за корупцію, да ще і під час війни, це як ? Кому це прийшло в голову?
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16.07.2025 14:10 Ответить
Тих, кому прийшло в голову здійснювати посібництво та укриття шахраїв,
потрібно самих притягувати до відповідальності!
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16.07.2025 14:35 Ответить
Нах*я нам закон, де розслідування залежить від політичної волі??
Вимагайте доопрацювання закону та прибрати корупційні ризики
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16.07.2025 14:21 Ответить
давайте хлопці ,які є в парламенті ,піднімайте галас , та погрожуйте стефанчукам з 🤡 , суспільством ,може хоч це їх трохи зупине ,бо влада у цій шоблі неміряна ,а страху на їх голову треба нагнати !
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16.07.2025 14:23 Ответить
 
 