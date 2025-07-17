РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11562 посетителя онлайн
Новости Ситуация в Черном море
713 2

Россия использует малые катера для обороны баз в Черном море, - ВМС

Безопасность в регионе Балтийского моря нужно усилить

Россия вынуждена оборонять свои пункты базирования в Черном море с помощью малых катеров из-за риска поражения больших кораблей.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для защиты Севастополя россияне применяют катера типа "Раптор", "Грачонок", "Мангуст", поскольку выводить большие корабли на внешний рейд они не могут как из-за нехватки боевых единиц, так и из-за высокой опасности.

Кроме того, те же малые катера используют для логистического обеспечения подразделений, в частности - на отдаленных участках, где доступ возможен только по морю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас наибольшую военную активность в Черном море демонстрирует авиация РФ, а не флот, - ВМС

Автор: 

ВМС (1499) россия (96612) Черное море (1490)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б затопили, і кінці у воду. Немає кораблів, немає проблем. Скільки крабів би житло безкоштовно отримали !
показать весь комментарий
17.07.2025 10:32 Ответить
Ти читать умієш? "Росія змушена обороняти свої пункти базування у Чорному морі за допомогою малих катерів через ризик ураження більших кораблів." Джерело: https://censor.net/ua/n3563761
Для того, щоб "затопить" великі кораблі, треба вдарить або БЕКами, або ракетами. Проти ракет виставлена система ППО, а проти БЕКів виставлені саме ці катери...
показать весь комментарий
17.07.2025 11:06 Ответить
 
 