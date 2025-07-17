Россия использует малые катера для обороны баз в Черном море, - ВМС
Россия вынуждена оборонять свои пункты базирования в Черном море с помощью малых катеров из-за риска поражения больших кораблей.
Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, для защиты Севастополя россияне применяют катера типа "Раптор", "Грачонок", "Мангуст", поскольку выводить большие корабли на внешний рейд они не могут как из-за нехватки боевых единиц, так и из-за высокой опасности.
Кроме того, те же малые катера используют для логистического обеспечения подразделений, в частности - на отдаленных участках, где доступ возможен только по морю.
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