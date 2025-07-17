УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10767 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація в Чорному морі
686 2

Росія використовує малі катери для оборони баз у Чорному морі, - ВМС

Безпеку у регіоні Балтійського моря треба посили

Росія змушена обороняти свої пункти базування у Чорному морі за допомогою малих катерів через ризик ураження більших кораблів.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для захисту Севастополя росіяни застосовують катери типу "Раптор", "Грачонок", "Мангуст", адже виводити великі кораблі на зовнішній рейд вони не можуть - як через брак бойових одиниць, так і через високу небезпеку.

Крім того, ті самі малі катери використовують для логістичного забезпечення підрозділів, зокрема на віддалених ділянках, де доступ можливий лише морем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нині найбільшу військову активність у Чорному морі демонструє авіація РФ, а не флот, - ВМС

Автор: 

ВМС (1417) росія (66728) Чорне море (1680)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще б затопили, і кінці у воду. Немає кораблів, немає проблем. Скільки крабів би житло безкоштовно отримали !
показати весь коментар
17.07.2025 10:32 Відповісти
Ти читать умієш? "Росія змушена обороняти свої пункти базування у Чорному морі за допомогою малих катерів через ризик ураження більших кораблів." Джерело: https://censor.net/ua/n3563761
Для того, щоб "затопить" великі кораблі, треба вдарить або БЕКами, або ракетами. Проти ракет виставлена система ППО, а проти БЕКів виставлені саме ці катери...
показати весь коментар
17.07.2025 11:06 Відповісти
 
 