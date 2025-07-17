Росія використовує малі катери для оборони баз у Чорному морі, - ВМС

Росія змушена обороняти свої пункти базування у Чорному морі за допомогою малих катерів через ризик ураження більших кораблів.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для захисту Севастополя росіяни застосовують катери типу "Раптор", "Грачонок", "Мангуст", адже виводити великі кораблі на зовнішній рейд вони не можуть - як через брак бойових одиниць, так і через високу небезпеку.

Крім того, ті самі малі катери використовують для логістичного забезпечення підрозділів, зокрема на віддалених ділянках, де доступ можливий лише морем.

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