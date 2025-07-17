РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12404 посетителя онлайн
Новости Украинское производство
381 13

Программы поддержки украинского производства должны быть продолжены и масштабированы, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал правительство продолжить и масштабировать программы поддержки украинского производства.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я благодарен Юлии Свириденко за эффективную работу программ поддержки украинского производства... Этот опыт должен быть масштабирован как ключевая задача правительства", - отметил президент.

Глава государства также отметил необходимость ежедневной реализации правительственной программы действий, усиление переговорного направления для завершения войны и дальнейшей цифровизации государственных сервисов.

Кроме того, Зеленский ожидает от Кабмина конкретных шагов в социальной политике, а также программ поддержки ветеранов и семей военных. Президент сообщил, что готовится новый уровень оборонного сотрудничества с партнерами, а Украина должна стать одним из ведущих мировых производителей оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной президента по вопросам развития сотрудничества с США. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21252) производство (503)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Що вже не 3000 балістичних ракет, а 6000 тисяч?
показать весь комментарий
17.07.2025 14:20 Ответить
+3
Аплодую! А ще картопля має бути викопана, пшениця ннамолочена, війна закінчена.... Я лише за!
показать весь комментарий
17.07.2025 14:23 Ответить
+1
І фінальний акорд цієї пустопорожньої балаканини-пісюном по роялю.
показать весь комментарий
17.07.2025 14:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що вже не 3000 балістичних ракет, а 6000 тисяч?
показать весь комментарий
17.07.2025 14:20 Ответить
По факту нажаль жодної не буде.
показать весь комментарий
17.07.2025 14:27 Ответить
І фінальний акорд цієї пустопорожньої балаканини-пісюном по роялю.
показать весь комментарий
17.07.2025 14:21 Ответить
А підтримувати будуть ті виробництва які належать потрібним людям?
показать весь комментарий
17.07.2025 14:22 Ответить
Аплодую! А ще картопля має бути викопана, пшениця ннамолочена, війна закінчена.... Я лише за!
показать весь комментарий
17.07.2025 14:23 Ответить
"Українські дрони і ракети мають літати, сонце має світити, вода має текти, а шахеди та іскандери літати не мають." - додав потужний президет України.
показать весь комментарий
17.07.2025 14:24 Ответить
шо опьять? ..тепер разом з інцест нянями будуть інцест папікі ?
показать весь комментарий
17.07.2025 14:24 Ответить
Інвест корабельні сосни.
показать весь комментарий
17.07.2025 14:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UOAMkcUs50A Бізнес іде в кеш, бо все чудово? Спитайте хтось в ОПУ
показать весь комментарий
17.07.2025 14:33 Ответить
Гнида!
показать весь комментарий
17.07.2025 14:43 Ответить
Значить мародерить буде ще більше відкат йому по процентам підніме
показать весь комментарий
17.07.2025 14:44 Ответить
Потужний генератор брехні знов вішає мудрому наріду локшину на вуха... Жодної виконаної попередньої обіцянки, все пройобано та провалено, бо насправді виконувати попередні обіцянки ніхто й не збирався. Нхіба їх виконувати, якщо можна нічорта не робити, але завдяки монополії в інформпросторі та самопропаганді на ТБ та на ТГ помийках можно генерувати нові обіцянки для ZEчарованих ідіотів.
показать весь комментарий
17.07.2025 15:05 Ответить
Це зупинку всього фінансування, від закупок, замовлень, виробництва, до розробок, розпочату в 2019 року, продовжити бажає?
показать весь комментарий
17.07.2025 16:19 Ответить
 
 