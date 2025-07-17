Программы поддержки украинского производства должны быть продолжены и масштабированы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал правительство продолжить и масштабировать программы поддержки украинского производства.
Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я благодарен Юлии Свириденко за эффективную работу программ поддержки украинского производства... Этот опыт должен быть масштабирован как ключевая задача правительства", - отметил президент.
Глава государства также отметил необходимость ежедневной реализации правительственной программы действий, усиление переговорного направления для завершения войны и дальнейшей цифровизации государственных сервисов.
Кроме того, Зеленский ожидает от Кабмина конкретных шагов в социальной политике, а также программ поддержки ветеранов и семей военных. Президент сообщил, что готовится новый уровень оборонного сотрудничества с партнерами, а Украина должна стать одним из ведущих мировых производителей оружия.
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