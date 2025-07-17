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Новини Українське виробництво
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Програми підтримки українського виробництва мають бути продовжені й масштабовані, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав уряд продовжити та масштабувати програми підтримки українського виробництва.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вдячний Юлії Свириденко за ефективну роботу програм підтримки українського виробництва… Цей досвід має бути масштабований як ключове завдання уряду", - зазначив президент.

Глава держави також наголосив на необхідності щоденної реалізації урядової програми дій, посилення переговорного напряму для завершення війни та подальшої цифровізації державних сервісів.

Крім того, Зеленський очікує від Кабміну конкретних кроків у соціальній політиці, а також програм підтримки ветеранів та родин військових. Президент повідомив, що готується новий рівень оборонної співпраці з партнерами, а Україна має стати одним із провідних світових виробників зброї.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24763) виробництво (1689)


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Топ коментарі
+4
Що вже не 3000 балістичних ракет, а 6000 тисяч?
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17.07.2025 14:20 Відповісти
+3
Аплодую! А ще картопля має бути викопана, пшениця ннамолочена, війна закінчена.... Я лише за!
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17.07.2025 14:23 Відповісти
+1
І фінальний акорд цієї пустопорожньої балаканини-пісюном по роялю.
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17.07.2025 14:21 Відповісти
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Що вже не 3000 балістичних ракет, а 6000 тисяч?
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17.07.2025 14:20 Відповісти
По факту нажаль жодної не буде.
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17.07.2025 14:27 Відповісти
І фінальний акорд цієї пустопорожньої балаканини-пісюном по роялю.
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17.07.2025 14:21 Відповісти
А підтримувати будуть ті виробництва які належать потрібним людям?
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17.07.2025 14:22 Відповісти
Аплодую! А ще картопля має бути викопана, пшениця ннамолочена, війна закінчена.... Я лише за!
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17.07.2025 14:23 Відповісти
"Українські дрони і ракети мають літати, сонце має світити, вода має текти, а шахеди та іскандери літати не мають." - додав потужний президет України.
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17.07.2025 14:24 Відповісти
шо опьять? ..тепер разом з інцест нянями будуть інцест папікі ?
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17.07.2025 14:24 Відповісти
Інвест корабельні сосни.
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17.07.2025 14:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UOAMkcUs50A Бізнес іде в кеш, бо все чудово? Спитайте хтось в ОПУ
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17.07.2025 14:33 Відповісти
Гнида!
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17.07.2025 14:43 Відповісти
Значить мародерить буде ще більше відкат йому по процентам підніме
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17.07.2025 14:44 Відповісти
Потужний генератор брехні знов вішає мудрому наріду локшину на вуха... Жодної виконаної попередньої обіцянки, все пройобано та провалено, бо насправді виконувати попередні обіцянки ніхто й не збирався. Нхіба їх виконувати, якщо можна нічорта не робити, але завдяки монополії в інформпросторі та самопропаганді на ТБ та на ТГ помийках можно генерувати нові обіцянки для ZEчарованих ідіотів.
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17.07.2025 15:05 Відповісти
Це зупинку всього фінансування, від закупок, замовлень, виробництва, до розробок, розпочату в 2019 року, продовжити бажає?
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17.07.2025 16:19 Відповісти
 
 