Програми підтримки українського виробництва мають бути продовжені й масштабовані, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав уряд продовжити та масштабувати програми підтримки українського виробництва.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вдячний Юлії Свириденко за ефективну роботу програм підтримки українського виробництва… Цей досвід має бути масштабований як ключове завдання уряду", - зазначив президент.

Глава держави також наголосив на необхідності щоденної реалізації урядової програми дій, посилення переговорного напряму для завершення війни та подальшої цифровізації державних сервісів.

Крім того, Зеленський очікує від Кабміну конкретних кроків у соціальній політиці, а також програм підтримки ветеранів та родин військових. Президент повідомив, що готується новий рівень оборонної співпраці з партнерами, а Україна має стати одним із провідних світових виробників зброї.

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