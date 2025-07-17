Россия активизирует принудительную рекрутинговую кампанию мобилизацию на оккупированных территориях, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины фиксируется рост агитации к вступлению на контракт в ВС РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
По данным ЦНС, российские военкоматы обещают, что "контрактников" не будут отправлять на передовую. Впрочем, эта информация является неправдивой - набранных украинцев перебрасывают именно на самые опасные направления фронта.
Также сообщается, что Кремль использует украинских граждан как "пушечное мясо", независимо от их гражданства или воли, чтобы только восполнить потери среди личного состава армии РФ.
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+5 Роман Демченко
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+5 Старый зольдат
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+4 Андрій Собченко #592866
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Борцуни з бусіфікацією, де ви, облизні?!
Заголовок не відповідає змісту статті.
Яке ж ти дурновате та недолуге, дітя Параші.
Zебіли, сер.
З.І. не розумію деяких дописувачів що вони пропонують ? Припинити мобілізацію в Україні і здаватися? Сподіваючись що москалі їх не чіпатимуть,а на підвал повезуть когось іншого?
Тут в них рішення просте - мотивувати майбутніх бійців, тягаючи їх по асфальту за ноги.
На два корпуси, орків надійшло, з ОРДЛО! РигоАНАЛИ з мертвечуком і шуфричем, можуть підтвердити!!
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!
Слава Україні!
Статья 51
Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.