Россия активизирует принудительную рекрутинговую кампанию мобилизацию на оккупированных территориях, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины фиксируется рост агитации к вступлению на контракт в ВС РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По данным ЦНС, российские военкоматы обещают, что "контрактников" не будут отправлять на передовую. Впрочем, эта информация является неправдивой - набранных украинцев перебрасывают именно на самые опасные направления фронта.

Также сообщается, что Кремль использует украинских граждан как "пушечное мясо", независимо от их гражданства или воли, чтобы только восполнить потери среди личного состава армии РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты разрешили жителям ВОТ служить в армии РФ без российского паспорта, - ЦНС