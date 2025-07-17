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Новости Мобилизация на ВОТ
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Россия активизирует принудительную рекрутинговую кампанию мобилизацию на оккупированных территориях, - ЦНС

цнс

На временно оккупированных территориях Украины фиксируется рост агитации к вступлению на контракт в ВС РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По данным ЦНС, российские военкоматы обещают, что "контрактников" не будут отправлять на передовую. Впрочем, эта информация является неправдивой - набранных украинцев перебрасывают именно на самые опасные направления фронта.

Также сообщается, что Кремль использует украинских граждан как "пушечное мясо", независимо от их гражданства или воли, чтобы только восполнить потери среди личного состава армии РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты разрешили жителям ВОТ служить в армии РФ без российского паспорта, - ЦНС

Автор: 

мобилизация (2854) Центр национального сопротивления (591) рекрутинг (147)


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Топ комментарии
+5
Агов!
Борцуни з бусіфікацією, де ви, облизні?!
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17.07.2025 15:43 Ответить
+5
Іх тут багато. Десь 75 % від відвідувачив. Ще лесь 15 % слимаків. Агітують українців здатись або тікати.
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17.07.2025 15:58 Ответить
+4
Там дісциплінка,не те що у нас.За те що знімаєш на телефон військових можуть і пристрелить.Або як мінімум забрать на підвал і шить роботу на СБУ.Чи ти не бачив що там навіть на костилях у штурми женуть?
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17.07.2025 15:51 Ответить
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Агов!
Борцуни з бусіфікацією, де ви, облизні?!
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17.07.2025 15:43 Ответить
Кацапам не місце на українських сайтах
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17.07.2025 15:56 Ответить
Але ж це гівно людства сюди протекає во всі шпоринки.
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17.07.2025 16:10 Ответить
А шо трапилось з 1 та 2 армійськіми корпусами ЛуГОНДОНії?
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17.07.2025 15:55 Ответить
тобі видніше я не з луганоїду
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17.07.2025 15:56 Ответить
Я теж. Шо за них давно не чути. Сдохли мабуть там всі, до нуля. А там "агитованих", примусово, було багато.
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17.07.2025 16:01 Ответить
До речи, а звідки ви? Саратов чи Саранськ?
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17.07.2025 16:02 Ответить
Ди дЕбіл від народження чи від страху,недавно ******** ?
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17.07.2025 16:02 Ответить
тому не треба чекати поки кацапи до тебе прийдуть, а емігрувати.
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17.07.2025 15:55 Ответить
Чому нема відосів бусифікації на ТОТ?
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17.07.2025 15:44 Ответить
бо їх там немає взагалі
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17.07.2025 15:50 Ответить
Там дісциплінка,не те що у нас.За те що знімаєш на телефон військових можуть і пристрелить.Або як мінімум забрать на підвал і шить роботу на СБУ.Чи ти не бачив що там навіть на костилях у штурми женуть?
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17.07.2025 15:51 Ответить
"примусову рекрутингову кампанію мобілізацію"
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17.07.2025 15:53 Ответить
"фіксується зростання агітації до вступу на контракт".
Заголовок не відповідає змісту статті.
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17.07.2025 16:16 Ответить
дописи свинособак...
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17.07.2025 15:53 Ответить
Іх тут багато. Десь 75 % від відвідувачив. Ще лесь 15 % слимаків. Агітують українців здатись або тікати.
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17.07.2025 15:58 Ответить
Тут до 20% адекватів,80%зебіли(нафронтники,пенси,броньовані,та інша потолоч,що призиває вбивати своїх громадян на місці ТЦК)
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17.07.2025 16:01 Ответить
ти з 80%??
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17.07.2025 16:04 Ответить
Ні, пензюк, ти знов помилився.
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17.07.2025 16:05 Ответить
по твоїм висерам таки з 80%
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17.07.2025 16:06 Ответить
Та ти шо!
Яке ж ти дурновате та недолуге, дітя Параші.
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17.07.2025 16:08 Ответить
Типова відповідь від тупого бота.Логіка від бога,коли нічим підповісти в хід іде кацап.Примітивна ти істота.
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17.07.2025 16:14 Ответить
Ви ж всі на одне іпало
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17.07.2025 16:18 Ответить
а чому тікати від ворога - це погано?
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17.07.2025 16:13 Ответить
Всім сцикунам -крикунам хто тут волає про бусифікацію та несправедливість мобілізації в Україні ,подумайте ,що у разі програшу у війні, всі хто не воював за Україну підуть воювати поряд з кацапами проти європейців і ЄС.Так вже колись було у 2світову,нічого нового.!
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17.07.2025 15:58 Ответить
Якщо ти бачиш майбутнє, то будь-ласка напиши виграшні номери національної лотереї на ближайший розіграш. дякую
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17.07.2025 16:00 Ответить
Не потрібно бути ''Ностардамусом'',всі процеси розвитку давно вивчені та описані а головне підтвердженні наукою та самим життям . .Людство і його історія розвивається по спіралі і кожний наступний виток на щаблину вищий попереднього.Так що у тебе є варіанти-смоктати уй у смердючого кацапа ,бурята ....,вибереш сам на свій смак😃або піти разом з іншими вбивати людей у Європі.Думаю ,ти вибереш роль кацапського уєсоса😃
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17.07.2025 16:14 Ответить
Вони цього не розуміють.
Zебіли, сер.
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17.07.2025 16:04 Ответить
не підуть. емігрують.
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17.07.2025 16:12 Ответить
Ну якщо дадуть емігрувати ..

З.І. не розумію деяких дописувачів що вони пропонують ? Припинити мобілізацію в Україні і здаватися? Сподіваючись що москалі їх не чіпатимуть,а на підвал повезуть когось іншого?
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17.07.2025 16:21 Ответить
В орків контракт. 35 000 американських грошей. Тільки за підписання, не враховуючи решти по 200 тисяч рублів в місяць. Ось вони туди і лізуть, як таргани. В надії вижити.
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17.07.2025 15:58 Ответить
І в нас потрібно: за контракт + стабільні щомісячні виплати, а не ось ці "бойові". Хто зможе вижити на нулі три роки?
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17.07.2025 16:07 Ответить
Якщо зевлада почне платити за контракт - то що вони будуть красти?
Тут в них рішення просте - мотивувати майбутніх бійців, тягаючи їх по асфальту за ноги.
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17.07.2025 16:10 Ответить
Московіти, свою мобілізацію на ТОТ, з 2014 року, і не зупиняли!!
На два корпуси, орків надійшло, з ОРДЛО! РигоАНАЛИ з мертвечуком і шуфричем, можуть підтвердити!!
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!
Слава Україні!
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17.07.2025 16:04 Ответить
Женевська конвенція каже:
Статья 51

Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.
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17.07.2025 16:06 Ответить
 
 