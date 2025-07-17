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Новини Мобілізація на ТОТ
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Росія активізує примусову рекрутингову кампанію мобілізації на окупованих територіях, - ЦНС

цнс

На тимчасово окупованих територіях України фіксується зростання агітації до вступу на контракт у ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦНС, російські військкомати обіцяють, що "контрактників" не відправлятимуть на передову. Втім, ця інформація є неправдивою - набраних українців перекидають саме на найнебезпечніші напрямки фронту.

Також повідомляється, що Кремль використовує українських громадян як "гарматне м'ясо", незалежно від їхнього громадянства чи волі, аби лише заповнити втрати серед особового складу армії РФ.

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Автор: 

мобілізація (3167) Центр національного спротиву (841) Рекрутинг (157)


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Топ коментарі
+5
Агов!
Борцуни з бусіфікацією, де ви, облизні?!
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17.07.2025 15:43 Відповісти
+5
Іх тут багато. Десь 75 % від відвідувачив. Ще лесь 15 % слимаків. Агітують українців здатись або тікати.
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17.07.2025 15:58 Відповісти
+5
Всім сцикунам -крикунам хто тут волає про бусифікацію та несправедливість мобілізації в Україні ,подумайте ,що у разі програшу у війні, всі хто не воював за Україну підуть воювати поряд з кацапами проти європейців і ЄС.Так вже колись було у 2світову,нічого нового.!
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17.07.2025 15:58 Відповісти
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Агов!
Борцуни з бусіфікацією, де ви, облизні?!
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17.07.2025 15:43 Відповісти
Кацапам не місце на українських сайтах
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17.07.2025 15:56 Відповісти
Але ж це гівно людства сюди протекає во всі шпоринки.
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17.07.2025 16:10 Відповісти
А шо трапилось з 1 та 2 армійськіми корпусами ЛуГОНДОНії?
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17.07.2025 15:55 Відповісти
тобі видніше я не з луганоїду
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17.07.2025 15:56 Відповісти
Я теж. Шо за них давно не чути. Сдохли мабуть там всі, до нуля. А там "агитованих", примусово, було багато.
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17.07.2025 16:01 Відповісти
До речи, а звідки ви? Саратов чи Саранськ?
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17.07.2025 16:02 Відповісти
Ди дЕбіл від народження чи від страху,недавно ******** ?
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17.07.2025 16:02 Відповісти
тому не треба чекати поки кацапи до тебе прийдуть, а емігрувати.
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17.07.2025 15:55 Відповісти
Чому нема відосів бусифікації на ТОТ?
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17.07.2025 15:44 Відповісти
бо їх там немає взагалі
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17.07.2025 15:50 Відповісти
Там дісциплінка,не те що у нас.За те що знімаєш на телефон військових можуть і пристрелить.Або як мінімум забрать на підвал і шить роботу на СБУ.Чи ти не бачив що там навіть на костилях у штурми женуть?
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17.07.2025 15:51 Відповісти
Всіх хто знімає, зразу ліквідовують. Якщо хтось знімає ліквідацію, то тих теж ліквідовують. Саме тому здається, що там не так, а насправді там огого як. Не розповсюджуйте ІПСО.
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17.07.2025 16:35 Відповісти
"примусову рекрутингову кампанію мобілізацію"
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17.07.2025 15:53 Відповісти
"фіксується зростання агітації до вступу на контракт".
Заголовок не відповідає змісту статті.
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17.07.2025 16:16 Відповісти
дописи свинособак...
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17.07.2025 15:53 Відповісти
Іх тут багато. Десь 75 % від відвідувачив. Ще лесь 15 % слимаків. Агітують українців здатись або тікати.
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17.07.2025 15:58 Відповісти
Тут до 20% адекватів,80%зебіли(нафронтники,пенси,броньовані,та інша потолоч,що призиває вбивати своїх громадян на місці ТЦК)
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17.07.2025 16:01 Відповісти
ти з 80%??
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17.07.2025 16:04 Відповісти
Ні, пензюк, ти знов помилився.
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17.07.2025 16:05 Відповісти
по твоїм висерам таки з 80%
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17.07.2025 16:06 Відповісти
Та ти шо!
Яке ж ти дурновате та недолуге, дітя Параші.
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17.07.2025 16:08 Відповісти
Типова відповідь від тупого бота.Логіка від бога,коли нічим підповісти в хід іде кацап.Примітивна ти істота.
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17.07.2025 16:14 Відповісти
А шо, не кацап?
Я помилився?
То хто тоді, чуваш, удмурт, осетін, бурят, мордва, татарва, якут, балкарець тощо?
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17.07.2025 16:23 Відповісти
Іди найух.По дорозі не забуть попросити бан тупа потвора
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17.07.2025 16:25 Відповісти
Шо, соромно свого походження ерзя?
Всв ви, з тавром "росіянін" гівно та блювотина людства.
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17.07.2025 16:31 Відповісти
Ти настільки тупий,що не можеш написати аргументовану відповідь.Яка пинда таких рожає?
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17.07.2025 16:27 Відповісти
Куди мені до таких як ти у тупізні.
То чьїх холоп будеш?
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17.07.2025 16:29 Відповісти
Ви ж всі на одне іпало
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17.07.2025 16:18 Відповісти
а чому тікати від ворога - це погано?
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17.07.2025 16:13 Відповісти
Всім сцикунам -крикунам хто тут волає про бусифікацію та несправедливість мобілізації в Україні ,подумайте ,що у разі програшу у війні, всі хто не воював за Україну підуть воювати поряд з кацапами проти європейців і ЄС.Так вже колись було у 2світову,нічого нового.!
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17.07.2025 15:58 Відповісти
Якщо ти бачиш майбутнє, то будь-ласка напиши виграшні номери національної лотереї на ближайший розіграш. дякую
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17.07.2025 16:00 Відповісти
Не потрібно бути ''Ностардамусом'',всі процеси розвитку давно вивчені та описані а головне підтвердженні наукою та самим життям . .Людство і його історія розвивається по спіралі і кожний наступний виток на щаблину вищий попереднього.Так що у тебе є варіанти-смоктати уй у смердючого кацапа ,бурята ....,вибереш сам на свій смак😃або піти разом з іншими вбивати людей у Європі.Думаю ,ти вибереш роль кацапського уєсоса😃
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17.07.2025 16:14 Відповісти
Вони цього не розуміють.
Zебіли, сер.
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17.07.2025 16:04 Відповісти
Кому і де потрібно таке лайно? Там свого шлаку і муслімів вистачає.
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17.07.2025 16:31 Відповісти
не підуть. емігрують.
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17.07.2025 16:12 Відповісти
Ну якщо дадуть емігрувати ..

З.І. не розумію деяких дописувачів що вони пропонують ? Припинити мобілізацію в Україні і здаватися? Сподіваючись що москалі їх не чіпатимуть,а на підвал повезуть когось іншого?
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17.07.2025 16:21 Відповісти
Куда ти обісьцяний ******* емігруєш?,ти перший станеш у чергу уй смоктати кацапам.Дебіл кінчений.
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17.07.2025 16:24 Відповісти
В орків контракт. 35 000 американських грошей. Тільки за підписання, не враховуючи решти по 200 тисяч рублів в місяць. Ось вони туди і лізуть, як таргани. В надії вижити.
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17.07.2025 15:58 Відповісти
І в нас потрібно: за контракт + стабільні щомісячні виплати, а не ось ці "бойові". Хто зможе вижити на нулі три роки?
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17.07.2025 16:07 Відповісти
Якщо зевлада почне платити за контракт - то що вони будуть красти?
Тут в них рішення просте - мотивувати майбутніх бійців, тягаючи їх по асфальту за ноги.
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17.07.2025 16:10 Відповісти
Московіти, свою мобілізацію на ТОТ, з 2014 року, і не зупиняли!!
На два корпуси, орків надійшло, з ОРДЛО! РигоАНАЛИ з мертвечуком і шуфричем, можуть підтвердити!!
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!
Слава Україні!
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17.07.2025 16:04 Відповісти
Женевська конвенція каже:
Статья 51

Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.
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17.07.2025 16:06 Відповісти
А нагадайте, яку статтю якої конвенції кацапи ще не порушили, є така?
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17.07.2025 16:31 Відповісти
Цей допис був для прикацаплених чортів, які тут писали, що кацапи "тіко агітують"...Але ж їх всих побанили...
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17.07.2025 16:34 Відповісти
 
 