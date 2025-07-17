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Росія активізує примусову рекрутингову кампанію мобілізації на окупованих територіях, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях України фіксується зростання агітації до вступу на контракт у ЗС РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЦНС, російські військкомати обіцяють, що "контрактників" не відправлятимуть на передову. Втім, ця інформація є неправдивою - набраних українців перекидають саме на найнебезпечніші напрямки фронту.
Також повідомляється, що Кремль використовує українських громадян як "гарматне м'ясо", незалежно від їхнього громадянства чи волі, аби лише заповнити втрати серед особового складу армії РФ.
Топ коментарі
+5 Роман Демченко
показати весь коментар17.07.2025 15:43 Відповісти Посилання
+5 Старый зольдат
показати весь коментар17.07.2025 15:58 Відповісти Посилання
+5 Велес Подільський
показати весь коментар17.07.2025 15:58 Відповісти Посилання
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Борцуни з бусіфікацією, де ви, облизні?!
Заголовок не відповідає змісту статті.
Яке ж ти дурновате та недолуге, дітя Параші.
Я помилився?
То хто тоді, чуваш, удмурт, осетін, бурят, мордва, татарва, якут, балкарець тощо?
Всв ви, з тавром "росіянін" гівно та блювотина людства.
То чьїх холоп будеш?
Zебіли, сер.
З.І. не розумію деяких дописувачів що вони пропонують ? Припинити мобілізацію в Україні і здаватися? Сподіваючись що москалі їх не чіпатимуть,а на підвал повезуть когось іншого?
Тут в них рішення просте - мотивувати майбутніх бійців, тягаючи їх по асфальту за ноги.
На два корпуси, орків надійшло, з ОРДЛО! РигоАНАЛИ з мертвечуком і шуфричем, можуть підтвердити!!
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!
Слава Україні!
Статья 51
Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.