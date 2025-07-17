Росія активізує примусову рекрутингову кампанію мобілізації на окупованих територіях, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України фіксується зростання агітації до вступу на контракт у ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦНС, російські військкомати обіцяють, що "контрактників" не відправлятимуть на передову. Втім, ця інформація є неправдивою - набраних українців перекидають саме на найнебезпечніші напрямки фронту.

Також повідомляється, що Кремль використовує українських громадян як "гарматне м'ясо", незалежно від їхнього громадянства чи волі, аби лише заповнити втрати серед особового складу армії РФ.

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