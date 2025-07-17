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Новини Відео Евакуація поранених
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Спецпризначенці ГУР евакуйовують пораненого побратима, який самотужки відбивав атаки окупантів: "Тихон! Живий!? Дістаємо! Тримайте небо із рушниці!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти операції спецпризначенців ГУР з евакуації пораненого побратима із поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як бійці на евакуаційній бронемашині заїжджають на палаючу позицію, витягують пораненого побратима Тихона із окрпу та передають медикам.

"Коли один в полі - воїн! Драматичні кадри евакуації бійця з спецпідрозділу "Братство" ГУР, який самотужки тримав позицію проти пʼятьох окупантів під Купʼянськом. Тихон успішно відбивався від атак противника, після чого окупанти почали застосовувати хімічну зброю та щільно обстрілювати позицію, що призвело до поранень та отруєння. Було прийнято рішення про евакуацію бійця, після чого його доставили на стабілізаційний пункт для надання подальшої допомоги", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та НАТО розробляють вдосконалений алгоритм безпечної евакуації поранених, - Міноборони

Автор: 

поранення (2826) евакуація (2368) ГУР (602) Харківська область (1303) Куп’янський район (304)


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Топ коментарі
+12
Бережи вас Господь, рідненькі
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17.07.2025 13:10 Відповісти
+9
Одужуй, хлопче !
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17.07.2025 13:18 Відповісти
+4
Слів нема...
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17.07.2025 13:23 Відповісти
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Бережи вас Господь, рідненькі
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17.07.2025 13:10 Відповісти
Одужуй, хлопче !
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17.07.2025 13:18 Відповісти
Слів нема...
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17.07.2025 13:23 Відповісти
Навіки Слава Бог Нашому.
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17.07.2025 13:37 Відповісти
да причем тут выборы ??? что вы все про Украину , когда напала на нас росия !!!(((
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17.07.2025 13:57 Відповісти
проклятая росия !!!(((
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17.07.2025 13:55 Відповісти
А чого ж він там був один?
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17.07.2025 14:03 Відповісти
💙💛🖤❤️
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17.07.2025 14:08 Відповісти
Титаны!!!
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17.07.2025 14:20 Відповісти
 
 