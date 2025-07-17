Спецпризначенці ГУР евакуйовують пораненого побратима, який самотужки відбивав атаки окупантів: "Тихон! Живий!? Дістаємо! Тримайте небо із рушниці!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти операції спецпризначенців ГУР з евакуації пораненого побратима із поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як бійці на евакуаційній бронемашині заїжджають на палаючу позицію, витягують пораненого побратима Тихона із окрпу та передають медикам.

"Коли один в полі - воїн! Драматичні кадри евакуації бійця з спецпідрозділу "Братство" ГУР, який самотужки тримав позицію проти пʼятьох окупантів під Купʼянськом. Тихон успішно відбивався від атак противника, після чого окупанти почали застосовувати хімічну зброю та щільно обстрілювати позицію, що призвело до поранень та отруєння. Було прийнято рішення про евакуацію бійця, після чого його доставили на стабілізаційний пункт для надання подальшої допомоги", - зазначає у коментарі автор публікації.

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