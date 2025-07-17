Спецназовцы ГУР эвакуируют раненого побратима, который в одиночку отбивал атаки оккупантов: "Тихон! Живий!? Дістаємо! Тримайте небо з рушниці!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты операции спецназовцев ГУР по эвакуации раненого побратима с поля боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как бойцы на эвакуационной бронемашине заезжают на горящую позицию, вытаскивают раненого побратима Тихона из окопа и передают медикам.
"Когда один в поле - воин! Драматические кадры эвакуации бойца из спецподразделения "Братство" ГУР, который самостоятельно держал позицию против пятерых оккупантов под Купянском. Тихон успешно отбивался от атак противника, после чего оккупанты начали применять химическое оружие и плотно обстреливать позицию, что привело к ранениям и отравлению. Было принято решение об эвакуации бойца, после чего его доставили на стабилизационный пункт для оказания дальнейшей помощи", - отмечает в комментарии автор публикации.
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