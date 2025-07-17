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Новости Дипломатический корпус
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Зеленский анонсировал обновление дипломатического корпуса 21 июля

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 21 июля, состоится обновление украинского дипломатического корпуса.

Об этом он заявил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, изменения готовятся совместно с министром иностранных дел Андреем Сибигой. По словам президента, это часть более широкого процесса переформатирования сектора безопасности и государственного управления.

Кроме того, Зеленский сообщил, что уже определена повестка дня для двух следующих заседаний Совета национальной безопасности и обороны.

Президент также призвал новоназначенных чиновников немедленно приступать к реализации определенных задач.

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Автор: 

дипломатия (1468) Зеленский Владимир (21252)


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Топ комментарии
+9
Усю підсудну нікчемну срань знову ховають послами
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17.07.2025 17:33 Ответить
+6
Весь 95 -й квартал піде у дипломати
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17.07.2025 17:37 Ответить
+5
Ща ****** понаберет.
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17.07.2025 17:33 Ответить
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Усю підсудну нікчемну срань знову ховають послами
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17.07.2025 17:33 Ответить
Ты прав - Зеленський призначив Стефанішину своєю уповноваженою і пропонує її послинею в США
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17.07.2025 19:45 Ответить
Ща ****** понаберет.
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17.07.2025 17:33 Ответить
Та ні, мабуть знову ліжка тасувати будуть...
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17.07.2025 18:22 Ответить
А коли планується оновлення 20-го корпусу? Бо може я дарма відношення про перехід до ТРО брав… А тут їх демобілізують і нових наберуть…
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17.07.2025 17:35 Ответить
Будет сформировано 20 новых корпусов, дипломатических, тут проблем с комплектацией нет.
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17.07.2025 17:36 Ответить
Весь 95 -й квартал піде у дипломати
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17.07.2025 17:37 Ответить
Бордель поїде на гастролі.
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17.07.2025 17:39 Ответить
З такою освітньою «підготовкою», як у зеленського, горе буде для України і сором, для сім'ї!!
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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17.07.2025 17:39 Ответить
Це як перелевати з пустого в порожнє.Чмир напевне притиснутий до стінки.
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17.07.2025 17:40 Ответить
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17.07.2025 17:43 Ответить
Той алкаш , який стоїть по праву сторону ,
набагато розумніший від блазеня зліва ,
але блазень хитріший і ловкіший !
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17.07.2025 18:21 Ответить
Нарешті визначились з кандидатурою посла у США! За інсайдерською інформацією, на її місце має бути призначена діюча, найкомпетентніша, та найдосвідченіша дипломат - посол України в Болгарії.
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17.07.2025 17:46 Ответить
Принаймні не жирне мордате неголене чмо і не крадійка
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17.07.2025 18:37 Ответить
кастинг послиць будуть проводити в оп-ній сауні.
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17.07.2025 18:15 Ответить
Диктатор анонсував дискотеку у бараках.
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17.07.2025 18:18 Ответить
Залужний також може підпасти під єрможорна.
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17.07.2025 18:50 Ответить
Згідно з нових вимог до дипломатів, так основне це особиста преданость, освіта бажана, але не обов'язкова.
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17.07.2025 18:52 Ответить
Значить 6 років в дипломатичному секторі був у ЗЕленського безлад.Тепер це називається "процес переформатування сектору безпеки і державного управління". Шифрують так щоб не можна було зрозуміти,а для них галочка-вони працюють.
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17.07.2025 18:56 Ответить
 
 