Зеленский анонсировал обновление дипломатического корпуса 21 июля

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 21 июля, состоится обновление украинского дипломатического корпуса.

Об этом он заявил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, изменения готовятся совместно с министром иностранных дел Андреем Сибигой. По словам президента, это часть более широкого процесса переформатирования сектора безопасности и государственного управления.

Кроме того, Зеленский сообщил, что уже определена повестка дня для двух следующих заседаний Совета национальной безопасности и обороны.

Президент также призвал новоназначенных чиновников немедленно приступать к реализации определенных задач.

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