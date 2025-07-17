Зеленский анонсировал обновление дипломатического корпуса 21 июля
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 21 июля, состоится обновление украинского дипломатического корпуса.
Об этом он заявил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, изменения готовятся совместно с министром иностранных дел Андреем Сибигой. По словам президента, это часть более широкого процесса переформатирования сектора безопасности и государственного управления.
Кроме того, Зеленский сообщил, что уже определена повестка дня для двух следующих заседаний Совета национальной безопасности и обороны.
Президент также призвал новоназначенных чиновников немедленно приступать к реализации определенных задач.
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набагато розумніший від блазеня зліва ,
але блазень хитріший і ловкіший !