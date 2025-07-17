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Новини Дипломатичний корпус
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Зеленський анонсував оновлення дипломатичного корпусу 21 липня

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 21 липня, відбудеться оновлення українського дипломатичного корпусу.

Про це він заявив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зміни готуються спільно з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. За словами президента, це частина ширшого процесу переформатування сектору безпеки та державного управління.

Крім того, Зеленський повідомив, що вже визначено порядок денний для двох наступних засідань Ради національної безпеки і оборони.

Президент також закликав новопризначених урядовців негайно братися до реалізації визначених завдань.

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Автор: 

дипломатія (716) Зеленський Володимир (24763)


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Топ коментарі
+6
Усю підсудну нікчемну срань знову ховають послами
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17.07.2025 17:33 Відповісти
+5
Весь 95 -й квартал піде у дипломати
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17.07.2025 17:37 Відповісти
+4
Ща ****** понаберет.
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17.07.2025 17:33 Відповісти
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Усю підсудну нікчемну срань знову ховають послами
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17.07.2025 17:33 Відповісти
Ща ****** понаберет.
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17.07.2025 17:33 Відповісти
Та ні, мабуть знову ліжка тасувати будуть...
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17.07.2025 18:22 Відповісти
А коли планується оновлення 20-го корпусу? Бо може я дарма відношення про перехід до ТРО брав… А тут їх демобілізують і нових наберуть…
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17.07.2025 17:35 Відповісти
Будет сформировано 20 новых корпусов, дипломатических, тут проблем с комплектацией нет.
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17.07.2025 17:36 Відповісти
Весь 95 -й квартал піде у дипломати
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17.07.2025 17:37 Відповісти
Бордель поїде на гастролі.
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17.07.2025 17:39 Відповісти
З такою освітньою «підготовкою», як у зеленського, горе буде для України і сором, для сім'ї!!
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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17.07.2025 17:39 Відповісти
Це як перелевати з пустого в порожнє.Чмир напевне притиснутий до стінки.
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17.07.2025 17:40 Відповісти
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17.07.2025 17:43 Відповісти
Той алкаш , який стоїть по праву сторону ,
набагато розумніший від блазеня зліва ,
але блазень хитріший і ловкіший !
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17.07.2025 18:21 Відповісти
Нарешті визначились з кандидатурою посла у США! За інсайдерською інформацією, на її місце має бути призначена діюча, найкомпетентніша, та найдосвідченіша дипломат - посол України в Болгарії.
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17.07.2025 17:46 Відповісти
Принаймні не жирне мордате неголене чмо і не крадійка
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17.07.2025 18:37 Відповісти
кастинг послиць будуть проводити в оп-ній сауні.
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17.07.2025 18:15 Відповісти
Диктатор анонсував дискотеку у бараках.
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17.07.2025 18:18 Відповісти
Залужний також може підпасти під єрможорна.
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17.07.2025 18:50 Відповісти
 
 