Зеленський анонсував оновлення дипломатичного корпусу 21 липня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 21 липня, відбудеться оновлення українського дипломатичного корпусу.

Про це він заявив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зміни готуються спільно з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. За словами президента, це частина ширшого процесу переформатування сектору безпеки та державного управління.

Крім того, Зеленський повідомив, що вже визначено порядок денний для двох наступних засідань Ради національної безпеки і оборони.

Президент також закликав новопризначених урядовців негайно братися до реалізації визначених завдань.

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