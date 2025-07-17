Зеленський анонсував оновлення дипломатичного корпусу 21 липня
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 21 липня, відбудеться оновлення українського дипломатичного корпусу.
Про це він заявив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зміни готуються спільно з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. За словами президента, це частина ширшого процесу переформатування сектору безпеки та державного управління.
Крім того, Зеленський повідомив, що вже визначено порядок денний для двох наступних засідань Ради національної безпеки і оборони.
Президент також закликав новопризначених урядовців негайно братися до реалізації визначених завдань.
Топ коментарі
+6 Юрій Заданюк
показати весь коментар17.07.2025 17:33 Відповісти Посилання
+5 Amber
показати весь коментар17.07.2025 17:37 Відповісти Посилання
+4 Wlad West
показати весь коментар17.07.2025 17:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
набагато розумніший від блазеня зліва ,
але блазень хитріший і ловкіший !