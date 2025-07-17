Свириденко: Правительство проведет аудит и сокращение расходов государственного бюджета

Новое правительство планирует провести полный аудит государственных расходов и уменьшить объем расходов из госбюджета.

Об этом заявила Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Свириденко отметила, что уже начата работа по оптимизации государственного аппарата. Также она подтвердила неизменность курса на евроинтеграцию и приближение Украины к членству в НАТО.

Премьер подчеркнула, что впереди правительство ждут сложные задачи, связанные с войной и экономической стабилизацией. "Страна ждет от нас действий. Мы должны показывать результат каждый день. С верой в нашу победу, с благодарностью и любовью к нашему государству я в дальнейшем готова продолжать служить Украине", - отметила она.

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