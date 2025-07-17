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Новости Государственный бюджет
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Свириденко: Правительство проведет аудит и сокращение расходов государственного бюджета

Свириденко заменит Шмыгаля

Новое правительство планирует провести полный аудит государственных расходов и уменьшить объем расходов из госбюджета.

Об этом заявила Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Свириденко отметила, что уже начата работа по оптимизации государственного аппарата. Также она подтвердила неизменность курса на евроинтеграцию и приближение Украины к членству в НАТО.

Премьер подчеркнула, что впереди правительство ждут сложные задачи, связанные с войной и экономической стабилизацией. "Страна ждет от нас действий. Мы должны показывать результат каждый день. С верой в нашу победу, с благодарностью и любовью к нашему государству я в дальнейшем готова продолжать служить Украине", - отметила она.

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Автор: 

госбюджет (1189) Свириденко Юлия (160)


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Топ комментарии
+13
Кожний новопризначений прем'єр планує "провести повний аудит державних видатків та зменшити обсяг витрат із держбюджету" Джерело: https://censor.net/ua/n3563859
Результатом величезної та кропіткої праці у цьому напрямку неодмінно стає:
1. Відміна індексацій пенсій та/або "заморожування" соціальних виплат "вразливим верствам населення".
2. Підвищення зарплат депутатам і міністрам (разом із заступниками та помічниками), суддям та прокурорам.
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17.07.2025 18:11 Ответить
+10
Т.е. опять будут грабить бедных? Или она сократит расходы на госаппарат и зеленых гельминтов?
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17.07.2025 18:03 Ответить
+7
Ты иди проведи аудит пенсий и зарплат простых украинцев и аудит цен на самое необходимое и тарифов.
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17.07.2025 17:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ты иди проведи аудит пенсий и зарплат простых украинцев и аудит цен на самое необходимое и тарифов.
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17.07.2025 17:54 Ответить
так саме ж це і "чік-чік"
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17.07.2025 18:07 Ответить
***********...
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17.07.2025 17:54 Ответить
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17.07.2025 17:58 Ответить
DOGE по українськи.
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17.07.2025 18:00 Ответить
Маска покличте. Він якраз безробітний.
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17.07.2025 18:00 Ответить
Прибиральниці напружилися і чекають скорочень?
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17.07.2025 18:01 Ответить
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17.07.2025 18:03 Ответить
Т.е. опять будут грабить бедных? Или она сократит расходы на госаппарат и зеленых гельминтов?
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17.07.2025 18:03 Ответить
А ні, з тєлємарафону певно заберуть! Ага!
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17.07.2025 18:37 Ответить
Замахнулась на державний апарат?
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17.07.2025 18:04 Ответить
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17.07.2025 18:08 Ответить
Кожний новопризначений прем'єр планує "провести повний аудит державних видатків та зменшити обсяг витрат із держбюджету" Джерело: https://censor.net/ua/n3563859
Результатом величезної та кропіткої праці у цьому напрямку неодмінно стає:
1. Відміна індексацій пенсій та/або "заморожування" соціальних виплат "вразливим верствам населення".
2. Підвищення зарплат депутатам і міністрам (разом із заступниками та помічниками), суддям та прокурорам.
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17.07.2025 18:11 Ответить
+ створення нових міністерств, департаментів, комітетів, хабів...
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17.07.2025 18:16 Ответить
Так, так, неодмінно! Всі ж бачать, що старі не справляються, бо їх замало! Їм на допомогу потрібні ще!
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17.07.2025 18:25 Ответить
Курс до ЄС та НАТО ригозелена шобла похерела призначивши тебе на посаду премьєр міністра,підтерши конституцією України свої дупи.Якщо ти думаєш що в ЄС сліпі,дурні,а ви розумніши їх то ти помиляєшся,і наслідки скоро будуть,нажаль для всієї України.
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17.07.2025 18:11 Ответить
Що,знову?
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17.07.2025 18:12 Ответить
потрібен мега аудіт в турборежимі.
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17.07.2025 18:14 Ответить
Очень смешно если бы небыло так грустно!
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17.07.2025 18:15 Ответить
нейлон маск зараз простоює - не потрібен?
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17.07.2025 18:16 Ответить
Я боюсь дізнатися що вони скоротять
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17.07.2025 18:18 Ответить
кто вам поверит, можете только пенсии понизить и зарплат не дать-ВСЕ
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17.07.2025 18:20 Ответить
Та ви що!
Скоротити пенсіі прокуромам та судям з 380 тис на місяць до мінімальноі?
Ну Ви і фантаст!
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17.07.2025 18:46 Ответить
пенси замріть. крім прокурорів, суддів і всяка срань зельонського.
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17.07.2025 18:20 Ответить
Цікаво,хто пише їй тексти.Невже, той же дімалітвін? А вони такі пафосні...
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17.07.2025 18:21 Ответить
Головне в аудиті - не вийти на самих себе
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17.07.2025 18:21 Ответить
Перше правило аудиту:
"До аудиторської вибірки ніколи не потрапляють ті елементи з загальної сукупності, які безпосередньо пов'язані із діями або бездіяльністю "вищого керівництва".
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17.07.2025 18:41 Ответить
если рандомно "успешно" можно менять крутить министров, то очевидно "министры" во время войны как-то совсем не нужны (как и их непонятная "квалификация"), как и толпа депутатов (с кучей диверсионных и тупо иллогичных "законов"), рандомных "послов", и весь остальной "госаппарат". можно по десятке тысяч дронов делать\покупать минимум, чем такую толпу бессмысленно кормить.
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17.07.2025 18:27 Ответить
Так, під час війни потрібен тільки "ґлавковєрх". Всі інші - його підлеглі.
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17.07.2025 18:43 Ответить
Один дуже відомий у вузьких колах диктатор сказав: "Я буду регулярно правітєльство пєретрахівать".
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17.07.2025 18:47 Ответить
Військовим приготуватись)
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17.07.2025 18:42 Ответить
тьолка генпрокурор вже була, і що змінилося?
інваліди скінчилися?
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17.07.2025 19:04 Ответить
кіздіт
зеленою отрутою
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17.07.2025 19:12 Ответить
Тому ми створюємо Міністерство аудита і скорочення видатків державного бюджету )
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17.07.2025 19:15 Ответить
Ще одна сосна...
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17.07.2025 19:27 Ответить
Значить шоблі і мусорні знову підвищать зарплати щоб вони усилили геноцид Українців
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17.07.2025 19:36 Ответить
У брата три недвижки в Великобритании, выехал учиться я так понял....
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/ab299066-8566-4b78-a4cf-1cae451c54f4/
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17.07.2025 19:44 Ответить
Экономика упала на 75 процентов,в шикарных офисах податковой не сократили ни одной должности и не отправили на фронт ни одного бездельника,это сможет заметить премьерегиня?
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17.07.2025 19:52 Ответить
 
 