Свириденко: Правительство проведет аудит и сокращение расходов государственного бюджета
Новое правительство планирует провести полный аудит государственных расходов и уменьшить объем расходов из госбюджета.
Об этом заявила Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Свириденко отметила, что уже начата работа по оптимизации государственного аппарата. Также она подтвердила неизменность курса на евроинтеграцию и приближение Украины к членству в НАТО.
Премьер подчеркнула, что впереди правительство ждут сложные задачи, связанные с войной и экономической стабилизацией. "Страна ждет от нас действий. Мы должны показывать результат каждый день. С верой в нашу победу, с благодарностью и любовью к нашему государству я в дальнейшем готова продолжать служить Украине", - отметила она.
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Результатом величезної та кропіткої праці у цьому напрямку неодмінно стає:
1. Відміна індексацій пенсій та/або "заморожування" соціальних виплат "вразливим верствам населення".
2. Підвищення зарплат депутатам і міністрам (разом із заступниками та помічниками), суддям та прокурорам.
Скоротити пенсіі прокуромам та судям з 380 тис на місяць до мінімальноі?
Ну Ви і фантаст!
"До аудиторської вибірки ніколи не потрапляють ті елементи з загальної сукупності, які безпосередньо пов'язані із діями або бездіяльністю "вищого керівництва".
менятькрутить министров, то очевидно "министры" во время войны как-то совсем не нужны (как и их непонятная "квалификация"), как и толпа депутатов (с кучей диверсионных и тупо иллогичных "законов"), рандомных "послов", и весь остальной "госаппарат". можно по десятке тысяч дронов делать\покупать минимум, чем такую толпу бессмысленно кормить.
інваліди скінчилися?
зеленою отрутою
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/ab299066-8566-4b78-a4cf-1cae451c54f4/