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Свириденко: Уряд проведе аудит і скорочення видатків державного бюджету
Новий уряд планує провести повний аудит державних видатків та зменшити обсяг витрат із держбюджету.
Про це заявила Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Свириденко зазначила, що вже розпочато роботу з оптимізації державного апарату. Також вона підтвердила незмінність курсу на євроінтеграцію та наближення України до членства в НАТО.
Прем’єрка наголосила, що попереду на уряд чекають складні завдання, пов’язані з війною та економічною стабілізацією. "Країна чекає від нас дій. Ми маємо показувати результат кожен день. З вірою в нашу перемогу, з вдячністю та любов'ю до нашої держави я надалі готова продовжувати служити Україні", - зазначила вона.
Топ коментарі
+8 Pan Kotskyi
показати весь коментар17.07.2025 18:11 Відповісти Посилання
+6 18c49ed2
показати весь коментар17.07.2025 18:03 Відповісти Посилання
+5 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар17.07.2025 18:08 Відповісти Посилання
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Результатом величезної та кропіткої праці у цьому напрямку неодмінно стає:
1. Відміна індексацій пенсій та/або "заморожування" соціальних виплат "вразливим верствам населення".
2. Підвищення зарплат депутатам і міністрам (разом із заступниками та помічниками), суддям та прокурорам.
Скоротити пенсіі прокуромам та судям з 380 тис на місяць до мінімальноі?
Ну Ви і фантаст!
"До аудиторської вибірки ніколи не потрапляють ті елементи з загальної сукупності, які безпосередньо пов'язані із діями або бездіяльністю "вищого керівництва".
менятькрутить министров, то очевидно "министры" во время войны как-то совсем не нужны (как и их непонятная "квалификация"), как и толпа депутатов (с кучей диверсионных и тупо иллогичных "законов"), рандомных "послов", и весь остальной "госаппарат". можно по десятке тысяч дронов делать\покупать минимум, чем такую толпу бессмысленно кормить.
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Займана посада
Начальник у 2024 році
Готівкові кошти112000 / USD https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/6cd226a4-80**-4a78-b8c3-5877c61f86c0/
Заробітна плата (грошове забезпечення) 731 530 грн.
проживає у Лондоні.