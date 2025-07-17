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Новини Державний бюджет
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Свириденко: Уряд проведе аудит і скорочення видатків державного бюджету

Свириденко замінить Шмигаля

Новий уряд планує провести повний аудит державних видатків та зменшити обсяг витрат із держбюджету.

Про це заявила Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Свириденко зазначила, що вже розпочато роботу з оптимізації державного апарату. Також вона підтвердила незмінність курсу на євроінтеграцію та наближення України до членства в НАТО.

Прем’єрка наголосила, що попереду на уряд чекають складні завдання, пов’язані з війною та економічною стабілізацією. "Країна чекає від нас дій. Ми маємо показувати результат кожен день. З вірою в нашу перемогу, з вдячністю та любов'ю до нашої держави я надалі готова продовжувати служити Україні", - зазначила вона.

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Автор: 

держбюджет (2440) Свириденко Юлія (359)


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Топ коментарі
+8
Кожний новопризначений прем'єр планує "провести повний аудит державних видатків та зменшити обсяг витрат із держбюджету" Джерело: https://censor.net/ua/n3563859
Результатом величезної та кропіткої праці у цьому напрямку неодмінно стає:
1. Відміна індексацій пенсій та/або "заморожування" соціальних виплат "вразливим верствам населення".
2. Підвищення зарплат депутатам і міністрам (разом із заступниками та помічниками), суддям та прокурорам.
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17.07.2025 18:11 Відповісти
+6
Т.е. опять будут грабить бедных? Или она сократит расходы на госаппарат и зеленых гельминтов?
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17.07.2025 18:03 Відповісти
+5
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17.07.2025 18:08 Відповісти
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Ты иди проведи аудит пенсий и зарплат простых украинцев и аудит цен на самое необходимое и тарифов.
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17.07.2025 17:54 Відповісти
так саме ж це і "чік-чік"
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17.07.2025 18:07 Відповісти
***********...
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17.07.2025 17:54 Відповісти
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17.07.2025 17:58 Відповісти
DOGE по українськи.
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17.07.2025 18:00 Відповісти
Маска покличте. Він якраз безробітний.
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17.07.2025 18:00 Відповісти
Прибиральниці напружилися і чекають скорочень?
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17.07.2025 18:01 Відповісти
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17.07.2025 18:03 Відповісти
Т.е. опять будут грабить бедных? Или она сократит расходы на госаппарат и зеленых гельминтов?
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17.07.2025 18:03 Відповісти
А ні, з тєлємарафону певно заберуть! Ага!
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17.07.2025 18:37 Відповісти
Замахнулась на державний апарат?
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17.07.2025 18:04 Відповісти
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17.07.2025 18:08 Відповісти
Кожний новопризначений прем'єр планує "провести повний аудит державних видатків та зменшити обсяг витрат із держбюджету" Джерело: https://censor.net/ua/n3563859
Результатом величезної та кропіткої праці у цьому напрямку неодмінно стає:
1. Відміна індексацій пенсій та/або "заморожування" соціальних виплат "вразливим верствам населення".
2. Підвищення зарплат депутатам і міністрам (разом із заступниками та помічниками), суддям та прокурорам.
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17.07.2025 18:11 Відповісти
+ створення нових міністерств, департаментів, комітетів, хабів...
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17.07.2025 18:16 Відповісти
Так, так, неодмінно! Всі ж бачать, що старі не справляються, бо їх замало! Їм на допомогу потрібні ще!
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17.07.2025 18:25 Відповісти
Курс до ЄС та НАТО ригозелена шобла похерела призначивши тебе на посаду премьєр міністра,підтерши конституцією України свої дупи.Якщо ти думаєш що в ЄС сліпі,дурні,а ви розумніши їх то ти помиляєшся,і наслідки скоро будуть,нажаль для всієї України.
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17.07.2025 18:11 Відповісти
Що,знову?
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17.07.2025 18:12 Відповісти
потрібен мега аудіт в турборежимі.
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17.07.2025 18:14 Відповісти
Очень смешно если бы небыло так грустно!
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17.07.2025 18:15 Відповісти
нейлон маск зараз простоює - не потрібен?
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17.07.2025 18:16 Відповісти
Я боюсь дізнатися що вони скоротять
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17.07.2025 18:18 Відповісти
кто вам поверит, можете только пенсии понизить и зарплат не дать-ВСЕ
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17.07.2025 18:20 Відповісти
Та ви що!
Скоротити пенсіі прокуромам та судям з 380 тис на місяць до мінімальноі?
Ну Ви і фантаст!
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17.07.2025 18:46 Відповісти
пенси замріть. крім прокурорів, суддів і всяка срань зельонського.
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17.07.2025 18:20 Відповісти
Цікаво,хто пише їй тексти.Невже, той же дімалітвін? А вони такі пафосні...
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17.07.2025 18:21 Відповісти
Головне в аудиті - не вийти на самих себе
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17.07.2025 18:21 Відповісти
Перше правило аудиту:
"До аудиторської вибірки ніколи не потрапляють ті елементи з загальної сукупності, які безпосередньо пов'язані із діями або бездіяльністю "вищого керівництва".
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17.07.2025 18:41 Відповісти
если рандомно "успешно" можно менять крутить министров, то очевидно "министры" во время войны как-то совсем не нужны (как и их непонятная "квалификация"), как и толпа депутатов (с кучей диверсионных и тупо иллогичных "законов"), рандомных "послов", и весь остальной "госаппарат". можно по десятке тысяч дронов делать\покупать минимум, чем такую толпу бессмысленно кормить.
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17.07.2025 18:27 Відповісти
Так, під час війни потрібен тільки "ґлавковєрх". Всі інші - його підлеглі.
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17.07.2025 18:43 Відповісти
Один дуже відомий у вузьких колах диктатор сказав: "Я буду регулярно правітєльство пєретрахівать".
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17.07.2025 18:47 Відповісти
Військовим приготуватись)
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17.07.2025 18:42 Відповісти
Декларант ПІБ: Слєсаренко Ярослав Володимирович брат

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Займана посада

Начальник у 2024 році

Готівкові кошти112000 / USD https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/6cd226a4-80**-4a78-b8c3-5877c61f86c0/
Заробітна плата (грошове забезпечення) 731 530 грн.

проживає у Лондоні.
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17.07.2025 18:47 Відповісти
 
 