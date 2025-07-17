Свириденко: Уряд проведе аудит і скорочення видатків державного бюджету

Новий уряд планує провести повний аудит державних видатків та зменшити обсяг витрат із держбюджету.

Про це заявила Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Свириденко зазначила, що вже розпочато роботу з оптимізації державного апарату. Також вона підтвердила незмінність курсу на євроінтеграцію та наближення України до членства в НАТО.

Прем’єрка наголосила, що попереду на уряд чекають складні завдання, пов’язані з війною та економічною стабілізацією. "Країна чекає від нас дій. Ми маємо показувати результат кожен день. З вірою в нашу перемогу, з вдячністю та любов'ю до нашої держави я надалі готова продовжувати служити Україні", - зазначила вона.

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