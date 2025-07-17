Российский FPV-дрон убил двух жителей Покровска

Два человека погибли вследствие атаки российского FPV-дрона на Покровск 17 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В 16:30 войска РФ с помощью FPV-дрона нанесли удар по Покровску, вследствие чего погибли двое гражданских. Также получила множественные осколочные ранения и минно-взрывную травму 70-летняя пенсионерка", - рассказала пресс-секретарь.

Она добавила, что утром 17 июля оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли также Мирноград. Вследствие той вражеской атаки на улице получил телесные повреждения 63-летний мужчина. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и перелом. Пострадавшему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

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