УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9846 відвідувачів онлайн
Новини Атаки безпілотників на Покровськ
355 0

Російський FPV-дрон вбив двох жителів Покровська

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

Дві людини загинули внаслідок атаки російського FPV-дрона на Покровськ 17 липня.

Про це повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"О 16:30 війська РФ за допомогою FPV-дрону завдали удару по Покровську, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Також дістала множинні осколкові поранення й мінно-вибухову травму 70-річна пенсіонерка", - розповіла речниця.

Вона додала, що зранку 17 липня окупанти зі ствольної артилерії обстріляли також Мирноград. Внаслідок тієї ворожої атаки на вулиці отримав тілесні ушкодження 63-річний чоловік. У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму й перелом. Потерпілому надали кваліфіковану медичну допомогу.

Читайте: Доба на Донеччині: щонайменше 3 загиблих і 29 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

жертви (1850) Донецька область (9069) Покровськ (713) fpv-дрон (142) Покровський район (785) війна в Україні (5281)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 