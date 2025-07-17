Російський FPV-дрон вбив двох жителів Покровська
Дві людини загинули внаслідок атаки російського FPV-дрона на Покровськ 17 липня.
Про це повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"О 16:30 війська РФ за допомогою FPV-дрону завдали удару по Покровську, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Також дістала множинні осколкові поранення й мінно-вибухову травму 70-річна пенсіонерка", - розповіла речниця.
Вона додала, що зранку 17 липня окупанти зі ствольної артилерії обстріляли також Мирноград. Внаслідок тієї ворожої атаки на вулиці отримав тілесні ушкодження 63-річний чоловік. У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму й перелом. Потерпілому надали кваліфіковану медичну допомогу.
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