Украинцы выплатили в бюджет Чехии 250 миллионов долларов, - посол Зварич
В Чехии находится почти 280 тысяч трудоспособных украинцев в возрасте от 18 до 65 лет, 70% из них официально трудоустроены.
Об этом рассказал посол Украины в Чешской Республике Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сейчас, по данным посольства, на территории Чешской Республики насчитывается почти 370 тысяч граждан Украины, которые пользуются статусом временной защиты, который предоставляется после февраля 2022 года.
"Из них трудоспособного населения в возрасте от 18 до 65 лет почти 280 тысяч. И очень важно, что 70% из них официально трудоустроены", - рассказал посол.
Это также огромная "добавленная стоимость" и для бюджета Чешской Республики, потому что официальное трудоустройство связано с уплатой налогов, страховых взносов и т.д., и это наполняет бюджет Чехии, подчеркнул посол. Он привел официальную статистику правительства ЧР, согласно которой только за прошлый год сумма от уплаты налогов украинцами в Чехии на 250 миллионов долларов превысила объем социальных выплат украинцам, которые пользуются статусом временной защиты. За первый квартал этого года "прибыль" уже достигла 130 миллионов долларов, поэтому по результатам года показатель превысит прошлогодний.
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Наприклал Польша витратила в 2024 р. нспідтримку українців в Польші 2,4 міліарда злотих.
Українці за 2024 рік сплатили податками до бюджету Польші 15 міліардів злотих.
а те що вони будуть працювати як прокляті заради них? - навіть і сумніву нема.
це не зелений здобуток і нема чим пишатися,
а тим більше ставити це в укору країнам які дали українцям прихисток від ***** яке в Україну привело зелення...
з пісні ж слів не викинеш?:
"а счетчік щєлкаєт і все равно, в конце путі прідется расчітаться..."
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!