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Новости Украинцы в Чехии
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Украинцы выплатили в бюджет Чехии 250 миллионов долларов, - посол Зварич

Василий Зварич

В Чехии находится почти 280 тысяч трудоспособных украинцев в возрасте от 18 до 65 лет, 70% из них официально трудоустроены.

Об этом рассказал посол Украины в Чешской Республике Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сейчас, по данным посольства, на территории Чешской Республики насчитывается почти 370 тысяч граждан Украины, которые пользуются статусом временной защиты, который предоставляется после февраля 2022 года.

"Из них трудоспособного населения в возрасте от 18 до 65 лет почти 280 тысяч. И очень важно, что 70% из них официально трудоустроены", - рассказал посол.

Это также огромная "добавленная стоимость" и для бюджета Чешской Республики, потому что официальное трудоустройство связано с уплатой налогов, страховых взносов и т.д., и это наполняет бюджет Чехии, подчеркнул посол. Он привел официальную статистику правительства ЧР, согласно которой только за прошлый год сумма от уплаты налогов украинцами в Чехии на 250 миллионов долларов превысила объем социальных выплат украинцам, которые пользуются статусом временной защиты. За первый квартал этого года "прибыль" уже достигла 130 миллионов долларов, поэтому по результатам года показатель превысит прошлогодний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже есть средства на закупку снарядов по "чешской инициативе" на первое полугодие 2026 года, - посол Зварич

Автор: 

украинцы (3887) Чехия (1761) Зварич Василий (35)


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Топ комментарии
+5
це люди, які завдяки "напоржатим" рятували своїх дітей.
а те що вони будуть працювати як прокляті заради них? - навіть і сумніву нема.
це не зелений здобуток і нема чим пишатися,
а тим більше ставити це в укору країнам які дали українцям прихисток від ***** яке в Україну привело зелення...
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17.07.2025 21:05 Ответить
+4
А на Цензорі коментатори пишуть, що то все нахлібники і ЄС дуже скоро всіх пожене додому - боронити Батьківщину. Брешуть?
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17.07.2025 20:56 Ответить
+4
На цензорі деякі дописувачі відправляють в окопи всю країну від мала до велика з єдиним винятком - крім себе.
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17.07.2025 21:05 Ответить
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А на Цензорі коментатори пишуть, що то все нахлібники і ЄС дуже скоро всіх пожене додому - боронити Батьківщину. Брешуть?
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17.07.2025 20:56 Ответить
На цензорі деякі дописувачі відправляють в окопи всю країну від мала до велика з єдиним винятком - крім себе.
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17.07.2025 21:05 Ответить
а працювати хто буде?
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17.07.2025 21:06 Ответить
Знаю одного такого козла 50річного військового пенсіонера Старого Золдата(він же Старий Пітарас) все козел боїться шо прийдуть чечени ..витягнуть його з за печі та виїпуть
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17.07.2025 21:47 Ответить
Дивлячись де ,в Чехії допомоги особливої і не було ,ті хто хотів жити на допомогу ,а не працювати їхали в інші країни. Більшість "нахлібники" чи працюючі,а хз . "Нахлібники" більш помітні були ...
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17.07.2025 21:17 Ответить
В нормальній країні можна і жити і працювати нормально.
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17.07.2025 21:00 Ответить
Непогано б було порівняти скільки Чехія витратила на підтримку українців.
Наприклал Польша витратила в 2024 р. нспідтримку українців в Польші 2,4 міліарда злотих.
Українці за 2024 рік сплатили податками до бюджету Польші 15 міліардів злотих.
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17.07.2025 21:01 Ответить
це люди, які завдяки "напоржатим" рятували своїх дітей.
а те що вони будуть працювати як прокляті заради них? - навіть і сумніву нема.
це не зелений здобуток і нема чим пишатися,
а тим більше ставити це в укору країнам які дали українцям прихисток від ***** яке в Україну привело зелення...
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17.07.2025 21:05 Ответить
зелені - на кацапській,
з пісні ж слів не викинеш?:
"а счетчік щєлкаєт і все равно, в конце путі прідется расчітаться..."
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17.07.2025 21:17 Ответить
А скільки українці в Україні?
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17.07.2025 21:22 Ответить
Цим треба пишатись, чи соромитись?
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17.07.2025 21:44 Ответить
Любиме заняття отаких гнид як оце зварич -заглядати українцям в карман
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17.07.2025 21:49 Ответить
Це все одно, що в тебе в хаті замурзані та негодовані твої діти, а ти пишаєшся тим, що нагодував та помив сраки сусідським дітям, у яких є власні батьки.
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17.07.2025 21:51 Ответить
так хто хотів своїх дітей вивіз в Чехію. Слава Богу
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17.07.2025 22:01 Ответить
Егеж. Вивіз. Трохи ширше, В!ячеславе, зрозумійте комент.
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17.07.2025 22:04 Ответить
так хто хотів своїх дітей вивіз
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17.07.2025 22:09 Ответить
а можна так, щоб працюючі в чехії українці, сплачували всі податки напряму в бюджет України, а вже потім, черговий український т.з. уряд, перераховував з решти цих надходжень податки в чехію? ))
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17.07.2025 21:56 Ответить
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
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17.07.2025 22:11 Ответить
А можна так що ти купуєш машину,а платить за неї сусід?
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17.07.2025 22:18 Ответить
 
 