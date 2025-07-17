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Новини Українці в Чехії
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Українці сплатили в бюджет Чехії 250 мільйонів доларів, - посол Зварич

Василь Зварич

В Чехії перебуває майже 280 тисяч працездатних українців віком від 18 до 65 років, 70% з них офіційно працевлаштовані.

Про це розповів посол України в Чеській Республіці Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наразі, за даними Посольства, на території Чеської Республіки налічується майже 370 тисяч громадян України, які користуються статусом тимчасового захисту, який надається після лютого 2022 року.

"З них працездатного населення віком від 18 до 65 років майже 280 тисяч. І дуже важливо, що 70% з них офіційно працевлаштовані", - розповів посол.

Це також величезна "додана вартість" і для бюджету Чеської Республіки, тому що офіційне працевлаштування пов'язане зі сплатою податків, страхових внесків тощо, і це наповнює бюджет Чехії, підкреслив посол. Він навів офіційну статистику уряду ЧР, згідно з якою лише за минулий рік сума від сплати податків українцями в Чехії на 250 мільйонів доларів перевищила обсяг соціальних виплат українцям, які користуються статусом тимчасового захисту. За перший квартал цього року "прибуток" уже сягнув 130 мільйонів доларів, тож за результатами року показник перевищить торішній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже є кошти на закупівлю снарядів за "чеською ініціативою" на перше півріччя 2026 року, - посол Зварич

Автор: 

українці (2561) Чехія (1678) Зварич Василь (38)


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Топ коментарі
+5
це люди, які завдяки "напоржатим" рятували своїх дітей.
а те що вони будуть працювати як прокляті заради них? - навіть і сумніву нема.
це не зелений здобуток і нема чим пишатися,
а тим більше ставити це в укору країнам які дали українцям прихисток від ***** яке в Україну привело зелення...
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17.07.2025 21:05 Відповісти
+4
А на Цензорі коментатори пишуть, що то все нахлібники і ЄС дуже скоро всіх пожене додому - боронити Батьківщину. Брешуть?
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17.07.2025 20:56 Відповісти
+4
На цензорі деякі дописувачі відправляють в окопи всю країну від мала до велика з єдиним винятком - крім себе.
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17.07.2025 21:05 Відповісти
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А на Цензорі коментатори пишуть, що то все нахлібники і ЄС дуже скоро всіх пожене додому - боронити Батьківщину. Брешуть?
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17.07.2025 20:56 Відповісти
На цензорі деякі дописувачі відправляють в окопи всю країну від мала до велика з єдиним винятком - крім себе.
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17.07.2025 21:05 Відповісти
а працювати хто буде?
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17.07.2025 21:06 Відповісти
Знаю одного такого козла 50річного військового пенсіонера Старого Золдата(він же Старий Пітарас) все козел боїться шо прийдуть чечени ..витягнуть його з за печі та виїпуть
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17.07.2025 21:47 Відповісти
Дивлячись де ,в Чехії допомоги особливої і не було ,ті хто хотів жити на допомогу ,а не працювати їхали в інші країни. Більшість "нахлібники" чи працюючі,а хз . "Нахлібники" більш помітні були ...
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17.07.2025 21:17 Відповісти
В нормальній країні можна і жити і працювати нормально.
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17.07.2025 21:00 Відповісти
Непогано б було порівняти скільки Чехія витратила на підтримку українців.
Наприклал Польша витратила в 2024 р. нспідтримку українців в Польші 2,4 міліарда злотих.
Українці за 2024 рік сплатили податками до бюджету Польші 15 міліардів злотих.
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17.07.2025 21:01 Відповісти
це люди, які завдяки "напоржатим" рятували своїх дітей.
а те що вони будуть працювати як прокляті заради них? - навіть і сумніву нема.
це не зелений здобуток і нема чим пишатися,
а тим більше ставити це в укору країнам які дали українцям прихисток від ***** яке в Україну привело зелення...
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17.07.2025 21:05 Відповісти
зелені - на кацапській,
з пісні ж слів не викинеш?:
"а счетчік щєлкаєт і все равно, в конце путі прідется расчітаться..."
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17.07.2025 21:17 Відповісти
А скільки українці в Україні?
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17.07.2025 21:22 Відповісти
Цим треба пишатись, чи соромитись?
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17.07.2025 21:44 Відповісти
Любиме заняття отаких гнид як оце зварич -заглядати українцям в карман
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17.07.2025 21:49 Відповісти
Це все одно, що в тебе в хаті замурзані та негодовані твої діти, а ти пишаєшся тим, що нагодував та помив сраки сусідським дітям, у яких є власні батьки.
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17.07.2025 21:51 Відповісти
так хто хотів своїх дітей вивіз в Чехію. Слава Богу
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17.07.2025 22:01 Відповісти
Егеж. Вивіз. Трохи ширше, В!ячеславе, зрозумійте комент.
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17.07.2025 22:04 Відповісти
а можна так, щоб працюючі в чехії українці, сплачували всі податки напряму в бюджет України, а вже потім, черговий український т.з. уряд, перераховував з решти цих надходжень податки в чехію? ))
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17.07.2025 21:56 Відповісти
А можна так що ти купуєш машину,а платить за неї сусід?
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17.07.2025 22:18 Відповісти
 
 