Українці сплатили в бюджет Чехії 250 мільйонів доларів, - посол Зварич

В Чехії перебуває майже 280 тисяч працездатних українців віком від 18 до 65 років, 70% з них офіційно працевлаштовані.

Про це розповів посол України в Чеській Республіці Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наразі, за даними Посольства, на території Чеської Республіки налічується майже 370 тисяч громадян України, які користуються статусом тимчасового захисту, який надається після лютого 2022 року.

"З них працездатного населення віком від 18 до 65 років майже 280 тисяч. І дуже важливо, що 70% з них офіційно працевлаштовані", - розповів посол.

Це також величезна "додана вартість" і для бюджету Чеської Республіки, тому що офіційне працевлаштування пов'язане зі сплатою податків, страхових внесків тощо, і це наповнює бюджет Чехії, підкреслив посол. Він навів офіційну статистику уряду ЧР, згідно з якою лише за минулий рік сума від сплати податків українцями в Чехії на 250 мільйонів доларів перевищила обсяг соціальних виплат українцям, які користуються статусом тимчасового захисту. За перший квартал цього року "прибуток" уже сягнув 130 мільйонів доларів, тож за результатами року показник перевищить торішній.

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