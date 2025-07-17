Вже є кошти на закупівлю снарядів за "чеською ініціативою" на перше півріччя 2026 року, - посол Зварич

Щонайменше на перше півріччя 2026 року є кошти для закупівлі снарядів в рамках "чеської ініціативи".

Про це заявив посол України в Чеській Республіці Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливо, що Чехія використовує для закупівлі боєприпасів для України також доходи від заморожених російських активів. Процес іде постійно, щодня відбувається постачання боєприпасів і озброєння в Україну", - пояснив він.

За словами дипломата, минулого року Україні в рамках ініціативи передали 1,5 млн боєприпасів великих калібрів (не лише 155-мм). Цьогоріч кількість планують збільшити до 1,8 млн.

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Зварич заявив, що протягом 6 місяців цього року Україна отримала з "чеського напрямку" майже 800 тисяч таких боєприпасів.

Також, додав дипломат, щонайменше на перше півріччя наступного року вже акумульовані кошти для закупівлі боєприпасів у рамках чеської ініціативи.

"Ми лише за цей рік маємо три нові проєкти: з виробництва штурмових гвинтівок Bren 2, по виробництву боєприпасів 155 мм калібру, по створенню лінії виробництва патронів менших калібрів", - розповів Зварич, додавши, що це не весь перелік проєктів, які існують у галузі співпраці між ОПК двох країн.

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