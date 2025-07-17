Уже есть средства на закупку снарядов по "чешской инициативе" на первое полугодие 2026 года, - посол Зварич

По меньшей мере на первое полугодие 2026 года есть средства для закупки снарядов в рамках "чешской инициативы".

Об этом заявил посол Украины в Чешской Республике Василий Зварич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, что Чехия использует для закупки боеприпасов для Украины также доходы от замороженных российских активов. Процесс идет постоянно, ежедневно происходит поставка боеприпасов и вооружения в Украину", - пояснил он.

По словам дипломата, в прошлом году Украине в рамках инициативы передали 1,5 млн боеприпасов крупных калибров (не только 155-мм). В этом году количество планируют увеличить до 1,8 млн.

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Зварич заявил, что в течение 6 месяцев этого года Украина получила с "чешского направления" почти 800 тысяч таких боеприпасов.

Также, добавил дипломат, по меньшей мере на первое полугодие следующего года уже аккумулированы средства для закупки боеприпасов в рамках чешской инициативы.

"Мы только за этот год имеем три новых проекта: по производству штурмовых винтовок Bren 2, по производству боеприпасов 155 мм калибра, по созданию линии производства патронов меньших калибров", - рассказал Зварич, добавив, что это не весь перечень проектов, которые существуют в области сотрудничества между ОПК двух стран.

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