2 055 0
Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 17 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на северо-западное направление, на Павлоград.
- БпЛА на Донетчине, в районе Краматорска курсом на север.
Обновление по движению БпЛА
- БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль