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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 17 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на северо-западное направление, на Павлоград.
  • БпЛА на Донетчине, в районе Краматорска курсом на север.

Обновление по движению БпЛА

  • БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

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Автор: 

Воздушные силы (2521) Шахед (1308) война в Украине (5244)


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