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Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 17 липня російські війська запустили по Україні ударними безпілотниками.
Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на північно-західний напрямок, на Павлоград.
- БпЛА на Донеччині, в районі Краматорська курсом на північ.
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