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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 17 липня російські війська запустили по Україні ударними безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на північно-західний напрямок, на Павлоград.
  • БпЛА на Донеччині, в районі Краматорська курсом на північ.

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Повітряні сили (2862) Шахед (1311) війна в Україні (5281)


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