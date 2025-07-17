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Новини Атака безпілотників
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Польща викликала дипломата РФ через атаку "Шахедів" по підприємству польської компанії у Вінниці, - МЗС країни

Наслідки удару по Вінниці

МЗС Польщі викликало представника російського посольства через удар БПЛА "Шахед" по заводу групи Barlinek у Вінниці. Підприємство займається цивільним виробництвом і є частиною польського бізнесу.

Про це йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розмова відбулася 16 липня - наступного дня після атаки, внаслідок якої було уражено підприємство з виготовлення підлогового покриття. У МЗС наголосили, що цей удар є порушенням міжнародного права.

"Міністерство закордонних справ Польщі повідомило представнику російського посольства, що атака на фабрику "Барлінек" у Вінниці, який є польським бізнесом і займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на середу, 16 липня 2025 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами Вінницю. Унаслідок масованого ворожого обстрілу є кілька влучань по обʼєктах цивільної промислової інфраструктури. За останніми даними, 8 осіб поранені, двоє у важкому стані

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено завод польської групи Barlinek, унаслідок чого є постраждалі.

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Автор: 

Вінниця (634) Вінницька область (1044) МЗС (4224) обстріл (29892) Польща (8698) Вінницький район (32)


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Топ коментарі
+6
ага, московиты так испугались вашего вызова
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17.07.2025 12:06 Відповісти
+5
Ща лапоть будет рассказывать, что он сбил там 10 Ф-16, спалил 15 Хаймарсов и в 17-й раз задвухсотил Залужного.
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17.07.2025 12:06 Відповісти
+4
Дзінь добри, вам шо курва мало українських підприємств і будинків? Проше акуратніше, все йдіть успіхів вам.
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17.07.2025 12:11 Відповісти
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ага, московиты так испугались вашего вызова
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17.07.2025 12:06 Відповісти
А що мали зробити поляки, мабуть об'явити війну Цапії і ввести свої війська в Україну, чи брати приклад з Найвєлічайшого Лідора Всесвіту і починати на всі польські гроші стелити асфальт до кордонів з Білоруссю, щоб жоден кацапський танк не застряг в багнюці?
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17.07.2025 12:42 Відповісти
Ща лапоть будет рассказывать, что он сбил там 10 Ф-16, спалил 15 Хаймарсов и в 17-й раз задвухсотил Залужного.
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17.07.2025 12:06 Відповісти
Дуже потужно!
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17.07.2025 12:08 Відповісти
Дзінь добри, вам шо курва мало українських підприємств і будинків? Проше акуратніше, все йдіть успіхів вам.
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17.07.2025 12:11 Відповісти
Ну так відключить їм світло, воду до відновлення заводу коштом кацапів до стану, яке було до обстрілу.
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17.07.2025 12:17 Відповісти
то що ляхи будуть перекривати кацапський кордон чи ні !
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17.07.2025 12:21 Відповісти
Чому ні? Гарна ідея. І так кожна країна.
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17.07.2025 12:24 Відповісти
Хай ще ноту протеста вручать - за неправильні підручники історії заразом
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17.07.2025 12:40 Відповісти
Пусть своих летчиков вечных наблюдателей пришлют..
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17.07.2025 12:47 Відповісти
Куди котиться світ...
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17.07.2025 12:59 Відповісти
А винищувачі злітали? Чи хоча б моторами грізно так гуділи??
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17.07.2025 13:19 Відповісти
 
 