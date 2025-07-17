Польща викликала дипломата РФ через атаку "Шахедів" по підприємству польської компанії у Вінниці, - МЗС країни

МЗС Польщі викликало представника російського посольства через удар БПЛА "Шахед" по заводу групи Barlinek у Вінниці. Підприємство займається цивільним виробництвом і є частиною польського бізнесу.

Про це йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розмова відбулася 16 липня - наступного дня після атаки, внаслідок якої було уражено підприємство з виготовлення підлогового покриття. У МЗС наголосили, що цей удар є порушенням міжнародного права.

"Міністерство закордонних справ Польщі повідомило представнику російського посольства, що атака на фабрику "Барлінек" у Вінниці, який є польським бізнесом і займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на середу, 16 липня 2025 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами Вінницю. Унаслідок масованого ворожого обстрілу є кілька влучань по обʼєктах цивільної промислової інфраструктури. За останніми даними, 8 осіб поранені, двоє у важкому стані

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено завод польської групи Barlinek, унаслідок чого є постраждалі.

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