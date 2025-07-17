Польша вызвала дипломата РФ из-за атаки "Шахедов" на предприятие польской компании в Виннице, - МИД страны

МИД Польши вызвал представителя российского посольства из-за удара БПЛА "Шахед" по заводу группы Barlinek в Виннице. Предприятие занимается гражданским производством и является частью польского бизнеса.

Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

Разговор состоялся 16 июля - на следующий день после атаки, в результате которой было поражено предприятие по изготовлению напольного покрытия. В МИД подчеркнули, что этот удар является нарушением международного права.

"Министерство иностранных дел Польши сообщило представителю российского посольства, что атака на фабрику "Барлинек" в Виннице, который является польским бизнесом и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права", - отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на среду, 16 июля 2025 года, войска РФ массированно атаковали ударными дронами Винницу. В результате массированного вражеского обстрела есть несколько попаданий по объектам гражданской промышленной инфраструктуры. По последним данным, 8 человек ранены, двое в тяжелом состоянии

Впоследствии стало известно, что в результате атаки поврежден завод польской группы Barlinek, в результате чего есть пострадавшие.

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