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Новости Атака беспилотников
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Польша вызвала дипломата РФ из-за атаки "Шахедов" на предприятие польской компании в Виннице, - МИД страны

Последствия удара по Виннице

МИД Польши вызвал представителя российского посольства из-за удара БПЛА "Шахед" по заводу группы Barlinek в Виннице. Предприятие занимается гражданским производством и является частью польского бизнеса.

Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

Разговор состоялся 16 июля - на следующий день после атаки, в результате которой было поражено предприятие по изготовлению напольного покрытия. В МИД подчеркнули, что этот удар является нарушением международного права.

"Министерство иностранных дел Польши сообщило представителю российского посольства, что атака на фабрику "Барлинек" в Виннице, который является польским бизнесом и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права", - отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на среду, 16 июля 2025 года, войска РФ массированно атаковали ударными дронами Винницу. В результате массированного вражеского обстрела есть несколько попаданий по объектам гражданской промышленной инфраструктуры. По последним данным, 8 человек ранены, двое в тяжелом состоянии

Впоследствии стало известно, что в результате атаки поврежден завод польской группы Barlinek, в результате чего есть пострадавшие.

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Автор: 

Винница (736) Винницкая область (1061) МИД (7052) обстрел (28568) Польша (8572) Винницкий район (27)


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Топ комментарии
+5
ага, московиты так испугались вашего вызова
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17.07.2025 12:06 Ответить
+5
Ща лапоть будет рассказывать, что он сбил там 10 Ф-16, спалил 15 Хаймарсов и в 17-й раз задвухсотил Залужного.
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17.07.2025 12:06 Ответить
+4
Дзінь добри, вам шо курва мало українських підприємств і будинків? Проше акуратніше, все йдіть успіхів вам.
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17.07.2025 12:11 Ответить
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ага, московиты так испугались вашего вызова
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17.07.2025 12:06 Ответить
А що мали зробити поляки, мабуть об'явити війну Цапії і ввести свої війська в Україну, чи брати приклад з Найвєлічайшого Лідора Всесвіту і починати на всі польські гроші стелити асфальт до кордонів з Білоруссю, щоб жоден кацапський танк не застряг в багнюці?
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17.07.2025 12:42 Ответить
Ща лапоть будет рассказывать, что он сбил там 10 Ф-16, спалил 15 Хаймарсов и в 17-й раз задвухсотил Залужного.
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17.07.2025 12:06 Ответить
Дуже потужно!
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17.07.2025 12:08 Ответить
Дзінь добри, вам шо курва мало українських підприємств і будинків? Проше акуратніше, все йдіть успіхів вам.
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17.07.2025 12:11 Ответить
Ну так відключить їм світло, воду до відновлення заводу коштом кацапів до стану, яке було до обстрілу.
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17.07.2025 12:17 Ответить
то що ляхи будуть перекривати кацапський кордон чи ні !
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17.07.2025 12:21 Ответить
Чому ні? Гарна ідея. І так кожна країна.
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17.07.2025 12:24 Ответить
Хай ще ноту протеста вручать - за неправильні підручники історії заразом
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17.07.2025 12:40 Ответить
Пусть своих летчиков вечных наблюдателей пришлют..
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17.07.2025 12:47 Ответить
Куди котиться світ...
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17.07.2025 12:59 Ответить
А винищувачі злітали? Чи хоча б моторами грізно так гуділи??
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17.07.2025 13:19 Ответить
 
 