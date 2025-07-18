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Новости Индустрия дронов
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Румыния начала переговоры с Украиной о совместном производстве дронов, - СМИ

В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов

Министерство обороны Румынии начинает переговоры с Украиной о совместном производстве беспилотников, которые могут быть использованы румынской армией и экспортированы в страны Европы.

Об этом сообщает Digi24, передает Цензор.НЕТ.

Представители румынского Минобороны подтвердили, что переговоры с украинской стороной уже готовятся. Ожидается, что договоренности обсудят на уровне министров обороны обеих стран.

По предварительному замыслу, украинские производители предоставят боевые технологии, проверенные на фронте, а Румыния профинансирует производство компонентов. Вероятным местом производства называют город Брашов.

Беспилотники будут поступать на вооружение Румынии, а также экспортироваться. Однако, из-за ограничений бюджета реализацию проекта могут перенести на 2026 год.

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Автор: 

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можна розширений репортаж: місця, адреси, учасники, терміни, обсяги? ... до чого і для кого тут такі тупі провокації?
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18.07.2025 11:41 Ответить
не кипешуй, зеленый сегодня вечером сам обо всем расскажет
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18.07.2025 11:43 Ответить
А потом явится какой нибудь румунский фицо-орбан с активніми фермерами
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18.07.2025 11:57 Ответить
 
 