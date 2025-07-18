Румыния начала переговоры с Украиной о совместном производстве дронов, - СМИ
Министерство обороны Румынии начинает переговоры с Украиной о совместном производстве беспилотников, которые могут быть использованы румынской армией и экспортированы в страны Европы.
Об этом сообщает Digi24, передает Цензор.НЕТ.
Представители румынского Минобороны подтвердили, что переговоры с украинской стороной уже готовятся. Ожидается, что договоренности обсудят на уровне министров обороны обеих стран.
По предварительному замыслу, украинские производители предоставят боевые технологии, проверенные на фронте, а Румыния профинансирует производство компонентов. Вероятным местом производства называют город Брашов.
Беспилотники будут поступать на вооружение Румынии, а также экспортироваться. Однако, из-за ограничений бюджета реализацию проекта могут перенести на 2026 год.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль