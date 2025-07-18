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Новини Індустрія дронів
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Румунія почала перемовини з Україною про спільне виробництво дронів, - ЗМІ

У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів

Міністерство оборони Румунії розпочинає перемовини з Україною щодо спільного виробництва безпілотників, які можуть бути використані румунською армією та експортовані до країн Європи.

Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.

Представники румунського Міноборони підтвердили, що перемовини з українською стороною вже готуються. Очікується, що домовленості обговорять на рівні міністрів оборони обох країн.

За попереднім задумом, українські виробники нададуть бойові технології, перевірені на фронті, а Румунія профінансує виробництво компонентів. Ймовірним місцем виробництва називають місто Брашов.

Безпілотники будуть надходити на озброєння Румунії, а також експортуватися. Однак, через обмеження бюджету реалізацію проєкту можуть перенести на 2026 рік.

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Автор: 

виробництво (1690) Румунія (1209) дрони (5127)


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можна розширений репортаж: місця, адреси, учасники, терміни, обсяги? ... до чого і для кого тут такі тупі провокації?
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18.07.2025 11:41 Відповісти
не кипешуй, зеленый сегодня вечером сам обо всем расскажет
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18.07.2025 11:43 Відповісти
Слава Богу шо не кацап!
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18.07.2025 13:38 Відповісти
А потом явится какой нибудь румунский фицо-орбан с активніми фермерами
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18.07.2025 11:57 Відповісти
 
 