Румунія почала перемовини з Україною про спільне виробництво дронів, - ЗМІ

Міністерство оборони Румунії розпочинає перемовини з Україною щодо спільного виробництва безпілотників, які можуть бути використані румунською армією та експортовані до країн Європи.

Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.

Представники румунського Міноборони підтвердили, що перемовини з українською стороною вже готуються. Очікується, що домовленості обговорять на рівні міністрів оборони обох країн.

За попереднім задумом, українські виробники нададуть бойові технології, перевірені на фронті, а Румунія профінансує виробництво компонентів. Ймовірним місцем виробництва називають місто Брашов.

Безпілотники будуть надходити на озброєння Румунії, а також експортуватися. Однак, через обмеження бюджету реалізацію проєкту можуть перенести на 2026 рік.

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