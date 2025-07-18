Россияне атаковали Нежинскую громаду "шахедами"
Утром 18 июля российские захватчики атаковали Черниговщину беспилотниками. Под вражеским ударом оказалась Нежинская громада.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола.
"Относительно последних взрывов, которые слышали в Нежине. В 10:40 зафиксированы прилеты трех "Шахедов" за пределами города, но в пределах Нежинской громады", - отметил Кодола.
По его словам, информация о пострадавших не поступала, относительно разрушений - данные уточняются.
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