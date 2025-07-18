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Новини Атака дронів на Чернігівщину
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Росіяни атакували Ніжинську громаду "шахедами"

Вибухи пролунали у Ніжині

Зранку 18 липня російські загарбники атакували Чернігівщину безпілотниками. Під ворожим ударом опинилася Ніжинська громада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

"Щодо останніх вибухів, які чули в Ніжині. О 10:40 зафіксовано прильоти трьох "Шахедів" за межами міста, але в межах Ніжинської громади", - зазначив Кодола.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила, щодо руйнувань - дані уточнюються.

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Ніжин (64) обстріл (29906) Чернігівська область (985) Ніжинський район (10)


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