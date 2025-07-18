Группу детей удалось вернуть с оккупированных РФ территорий
Еще одну группу детей удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.
Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа соблюдать навязанные оккупантами правила - их преследовали, обыскивали, допрашивали, пытали. Один из ребят подвергся давлению только потому, что не хотел учиться в российской школе.
"Самой маленькой из спасенных всего три года, и даже она успела подвергнуться насилию из-за украинского языка", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сейчас все возвращенные дети находятся в безопасности.
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зельона мразота з ОПи просто день за днем дно пробиває