Группу детей удалось вернуть с оккупированных РФ территорий

Еще одну группу детей удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа соблюдать навязанные оккупантами правила - их преследовали, обыскивали, допрашивали, пытали. Один из ребят подвергся давлению только потому, что не хотел учиться в российской школе.

"Самой маленькой из спасенных всего три года, и даже она успела подвергнуться насилию из-за украинского языка", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что сейчас все возвращенные дети находятся в безопасности.