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Новости Возвращение детей из оккупации
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Группу детей удалось вернуть с оккупированных РФ территорий

Группу подростков вернули из оккупации

Еще одну группу детей удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа соблюдать навязанные оккупантами правила - их преследовали, обыскивали, допрашивали, пытали. Один из ребят подвергся давлению только потому, что не хотел учиться в российской школе.

"Самой маленькой из спасенных всего три года, и даже она успела подвергнуться насилию из-за украинского языка", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что сейчас все возвращенные дети находятся в безопасности.

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головне вчасно тисячі дітей здати пуйлу що потім на групці піарився дєрьмак з ОПи

зельона мразота з ОПи просто день за днем дно пробиває
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18.07.2025 14:48 Ответить
Мені дуже цікаво, коли пишуть, що вдалося повернути скільки-то дітей з окупованих територій, що за ними особисто їздить єрмак чи Зеленський? Якщо їздить, то куди і як, скритно чи офіційно? Діти знають, що за ними приїдуть і чекають визволителів в условному місці? Чи діти самі повернулися, а слугориги пишусть, що вдалося повернути?
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18.07.2025 15:36 Ответить
 
 