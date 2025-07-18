Групу дітей вдалося повернути з окупованих РФ територій

Ще одну групу дітей вдалося врятувати із тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил - їх переслідували, обшукували, допитували, катували. Один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі.

"Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що зараз усі повернуті діти перебувають у безпеці.