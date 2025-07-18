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Новини Повернення дітей з окупації
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Групу дітей вдалося повернути з окупованих РФ територій

Групу підлітків повернули з окупації

Ще одну групу дітей вдалося врятувати із тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил - їх переслідували, обшукували, допитували, катували. Один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі.

"Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що зараз усі повернуті діти перебувають у безпеці.

Автор: 

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головне вчасно тисячі дітей здати пуйлу що потім на групці піарився дєрьмак з ОПи

зельона мразота з ОПи просто день за днем дно пробиває
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18.07.2025 14:48 Відповісти
Мені дуже цікаво, коли пишуть, що вдалося повернути скільки-то дітей з окупованих територій, що за ними особисто їздить єрмак чи Зеленський? Якщо їздить, то куди і як, скритно чи офіційно? Діти знають, що за ними приїдуть і чекають визволителів в условному місці? Чи діти самі повернулися, а слугориги пишусть, що вдалося повернути?
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18.07.2025 15:36 Відповісти
 
 