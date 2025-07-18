На фронте зафиксировано 78 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Северо-Слобожанском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 18 июля общее количество боевых столкновений на фронте составляет 78.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Сосновка, Хлебороб, Петрушевка, Великая Писаревка, Марьино, Сопич, Бунякино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 23 вражеские атаки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 131 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении продолжается атака российских оккупантов в районе Степной Новоселовки.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодязи, Шандриголово и Торское. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Сиверском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили две вражеские атаки в районе Белой Горы.

На Торецком направлении наши защитники успешно отбили три вражеские попытки вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Ореховое, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 24 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили три штурмовые действия вражеских войск, еще одно боестолкновение продолжается в настоящее время. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Зирка, Вольное Поле, Новополье и в сторону Александрограда.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Зализнычное, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника вблизи Каменского, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский. Авиационному удару подвергся населенный пункт Ольговка.