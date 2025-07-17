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Новости Индустрия дронов
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Украинские дроны замедляют российское наступление, - Reuters

Влияние дронов на фронт БПЛА замедляют наступление РФ

Во время войны в Украине дроны начали изготавливаться в огромном количестве. Это дешевое и эффективное средство поражения. Именно они являются одной из главных причин, почему Украина считает, что сможет противостоять наступлению армии РФ в этом году и в будущем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Украинские воины описывают коридор, кишащий дронами и охватывающий около 10 км по обе стороны линии соприкосновения, как "зону смерти". Дистанционно управляемые БпЛА, развернутые обеими сторонами, могут быстро обнаруживать и уничтожать цели.

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Двое украинских командиров рассказали изданию, что война превращается в конфликт самым большим количеством дронов, который когда-либо наблюдался. Это подорвало возможность россиян использовать традиционные преимущества в численности войск, артиллерии и танков.

Любое крупное транспортное средство, работающее у фронта, теперь становится настоящей целью. Это означает, что войска РФ больше не могут быстро продвигаться, как это было в 2022 году с колоннами бронетехники.

Александр Дмитриев, основатель системы OCHI, которая централизует видеопотоки от более 15 000 украинских военных экипажей дронов на передовой, заявил: "Враг видит вас полностью. Независимо от того, куда вы едете и на чем вы едете".

Командиры из Украины говорят, что РФ была вынуждена адаптировать свою тактику из-за этого. Теперь ее войска атакуют небольшими группами по пять-шесть человек - пешком, на мотоциклах или квадроциклах.

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Автор: 

ВСУ (6763) дроны (4303) война в Украине (5244)


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Ех, а ще відносно не так давно, один високопосадовець та за сумісництвом любитель дорогих яєць називав їх «весільними»
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17.07.2025 12:53 Ответить
Слід передбачити, що ворог може застосовувати тактику атак "тунелюванням", за прикладом ХАМАС, яка прорила сотні кілометрів тунелів, через які атакує ЦАХАЛ у несподіваних місцях.
Ворог за цим зразком може застосувати відповідну техніку для прихованого риття тунелів під поверхнею кілл-зон у наш тил.
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17.07.2025 13:24 Ответить
 
 