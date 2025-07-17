Украинские дроны замедляют российское наступление, - Reuters
Во время войны в Украине дроны начали изготавливаться в огромном количестве. Это дешевое и эффективное средство поражения. Именно они являются одной из главных причин, почему Украина считает, что сможет противостоять наступлению армии РФ в этом году и в будущем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
Украинские воины описывают коридор, кишащий дронами и охватывающий около 10 км по обе стороны линии соприкосновения, как "зону смерти". Дистанционно управляемые БпЛА, развернутые обеими сторонами, могут быстро обнаруживать и уничтожать цели.
Двое украинских командиров рассказали изданию, что война превращается в конфликт самым большим количеством дронов, который когда-либо наблюдался. Это подорвало возможность россиян использовать традиционные преимущества в численности войск, артиллерии и танков.
Любое крупное транспортное средство, работающее у фронта, теперь становится настоящей целью. Это означает, что войска РФ больше не могут быстро продвигаться, как это было в 2022 году с колоннами бронетехники.
Александр Дмитриев, основатель системы OCHI, которая централизует видеопотоки от более 15 000 украинских военных экипажей дронов на передовой, заявил: "Враг видит вас полностью. Независимо от того, куда вы едете и на чем вы едете".
Командиры из Украины говорят, что РФ была вынуждена адаптировать свою тактику из-за этого. Теперь ее войска атакуют небольшими группами по пять-шесть человек - пешком, на мотоциклах или квадроциклах.
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