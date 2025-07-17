Українські дрони уповільнюють російський наступ, - Reuters

Під час війни в Україні дрони почали виготовлятися у величезній кількості. Це дешевий та ефективний засіб ураження. Саме вони є однією з головних причин, чому Україна вважає, що зможе протистояти наступу армії РФ цього року та в майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters.

Українські воїни описують коридор, що кишить дронами та охоплює близько 10 км по обидва боки лінії зіткнення, як "зону смерті". Дистанційно керовані БпЛА, розгорнуті обома сторонами, можуть швидко виявляти та знищувати цілі.

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Двоє українських командирів розповіли видання, що війна перетворюється на конфлікт із найбільшою кількістю дронів, який коли-небудь спостерігався. Це підірвало можливість росіян використовувати традиційні переваги у чисельності військ, артилерії та танках.

Будь-який великий транспортний засіб, що працює біля фронту, тепер стає справжньою ціллю. Це означає, що війська РФ більше не можуть швидко просуватися, як це було у 2022 році з колонами бронетехніки.

Олександр Дмитрієв, засновник системи OCHI, яка централізує відеопотоки від понад 15 000 українських військових екіпажів дронів на передовій, заявив: "Ворог бачить вас повністю. Незалежно від того, куди ви їдете і на чому ви їдете".

Командири з України кажуть, що РФ була вимушена адаптувати свою тактику через це. Тепер її війська атакують невеликими групами по п'ять-шість осіб - пішки, на мотоциклах чи квадроциклах.

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