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Новости Санкции против России
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Призываем США усилить санкции против РФ: Необходимо показать Путину, что продолжение войны будет иметь серьезные экономические последствия, - Вадефуль

Вадефуль призвал США усилить санкции против РФ

В Германии подчеркнули необходимость повышения цены за войну для российского диктатора Владимира Путина и призвали США усилить санкции против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на совместной с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции после переговоров в Париже.

Так, Вадефуль приветствовал одобрение 18-го пакета санкций и отметил, что Франция и Германия "долго и упорно работали над этим".

"Необходимо показать Путину, что продолжение войны будет иметь серьезные экономические последствия для России. И мы искренне призываем коллег в Соединенных Штатах Америки последовать нашему примеру и также повысить цену для Путина - он должен знать, что сейчас должен сесть за стол переговоров", - добавил он.

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Также Вадефуль отметил тесное сотрудничество с Францией, что "показывает, что Франция и Германия обеспокоены важнейшими международными вопросами, которые имеют потенциал для перерастания в кризисы, в конфликты, которые могут даже перерасти в войну".

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Автор: 

Германия (7160) россия (96618) санкции (11673) США (27527) Вадефуль Иоганн (43)


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Баригі - вони і є баригі. Все намагаються визначити для московії межу "прийнятних втрат". І не можуть повірити, що такої межі просто не існує. Ані для "рускіх", ані для "персидських", ані для "китайських", ані для північнокорейських...
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18.07.2025 17:10 Ответить
Весь цивілізований світ має долучитися до супротиву намаганню касапів та особисто ***** встановити "свій порядок" в Європі, зокрема, колонізації України.
І не лише наступом на економічному фронті - санкціями на лаптєстан; а ще краще - ембарго на їхні товари, послуги, енергоносії, тощо. Не лише наступом з забезпеченням ЗСУ військовою технікою, а ще краще - передовою технікою, новітніми технологіями, далекобійною зброєю для винищення ВПК ворога.
Цей наступ повинен бути і солдатами країн цивілізованого світу на ЛБЗ. Це потрібно нарешті, вже усвідомити всьому цивілізованому людству.
Як би хто не ставився до ЕрЗе за його злочини, за недолугість, в т.ч. за провалену ним мобілізаційну компоненту ведення війни з ****** - але людський ресурс України набагато менший за аналогічний касапів. І тому Україні потрібна допомога також особовим складом.
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18.07.2025 17:12 Ответить
Тиць-триндиць, зi своiми закликами. Не заважайте, Трамп мае надiю, що за 50 днiв .уйло впораеться з Украiною, тому сьогоднi й не вводить санкцii.
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18.07.2025 17:15 Ответить
Звідки знаєш? Ніхто не знає, навіть сам трамп не знає шо у нього в голові. Шо він зробить чи скаже завтра. Він же сам про це говорив. Каже ніхто не знає шо я зроблю завтра.
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18.07.2025 17:39 Ответить
Достаточно один раз ввести действительно санкции, а не 18 пакет не пойми чего.
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18.07.2025 17:29 Ответить
Один раз вводиться ембарго.
А санкції на фізичних осіб - перманентно.
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18.07.2025 17:50 Ответить
 
 