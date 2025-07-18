Призываем США усилить санкции против РФ: Необходимо показать Путину, что продолжение войны будет иметь серьезные экономические последствия, - Вадефуль
В Германии подчеркнули необходимость повышения цены за войну для российского диктатора Владимира Путина и призвали США усилить санкции против России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на совместной с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции после переговоров в Париже.
Так, Вадефуль приветствовал одобрение 18-го пакета санкций и отметил, что Франция и Германия "долго и упорно работали над этим".
"Необходимо показать Путину, что продолжение войны будет иметь серьезные экономические последствия для России. И мы искренне призываем коллег в Соединенных Штатах Америки последовать нашему примеру и также повысить цену для Путина - он должен знать, что сейчас должен сесть за стол переговоров", - добавил он.
Также Вадефуль отметил тесное сотрудничество с Францией, что "показывает, что Франция и Германия обеспокоены важнейшими международными вопросами, которые имеют потенциал для перерастания в кризисы, в конфликты, которые могут даже перерасти в войну".
Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.
В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.
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І не лише наступом на економічному фронті - санкціями на лаптєстан; а ще краще - ембарго на їхні товари, послуги, енергоносії, тощо. Не лише наступом з забезпеченням ЗСУ військовою технікою, а ще краще - передовою технікою, новітніми технологіями, далекобійною зброєю для винищення ВПК ворога.
Цей наступ повинен бути і солдатами країн цивілізованого світу на ЛБЗ. Це потрібно нарешті, вже усвідомити всьому цивілізованому людству.
Як би хто не ставився до ЕрЗе за його злочини, за недолугість, в т.ч. за провалену ним мобілізаційну компоненту ведення війни з ****** - але людський ресурс України набагато менший за аналогічний касапів. І тому Україні потрібна допомога також особовим складом.
А санкції на фізичних осіб - перманентно.