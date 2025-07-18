Призываем США усилить санкции против РФ: Необходимо показать Путину, что продолжение войны будет иметь серьезные экономические последствия, - Вадефуль

В Германии подчеркнули необходимость повышения цены за войну для российского диктатора Владимира Путина и призвали США усилить санкции против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на совместной с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции после переговоров в Париже.

Так, Вадефуль приветствовал одобрение 18-го пакета санкций и отметил, что Франция и Германия "долго и упорно работали над этим".

"Необходимо показать Путину, что продолжение войны будет иметь серьезные экономические последствия для России. И мы искренне призываем коллег в Соединенных Штатах Америки последовать нашему примеру и также повысить цену для Путина - он должен знать, что сейчас должен сесть за стол переговоров", - добавил он.

Также читайте: Детали 18-го пакета санкций ЕС против РФ: снижение цен на нефть, банковские ограничения, экспортный запрет

Также Вадефуль отметил тесное сотрудничество с Францией, что "показывает, что Франция и Германия обеспокоены важнейшими международными вопросами, которые имеют потенциал для перерастания в кризисы, в конфликты, которые могут даже перерасти в войну".

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.