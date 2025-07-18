Закликаємо США посилити санкції проти РФ: Необхідно показати Путіну, що продовження війни матиме серйозні економічні наслідки, - Вадефуль

У Німеччині наголосили на необхідності підвищення ціни за війну для російського диктатора Володимира Путіна і закликали США посилити санкції проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на спільній з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро пресконференції після переговорів у Парижі.

Так, Вадефуль привітав схвалення 18-го пакету санкцій і зауважив, що Франція та Німеччина "довго і наполегливо працювали над цим".

"Необхідно показати Путіну, що продовження війни матиме серйозні економічні наслідки для Росії. І ми щиро закликаємо колег у Сполучених Штатах Америки наслідувати наш приклад і також підвищити ціну для Путіна - він повинен знати, що зараз має сісти за стіл переговорів", - додав він.

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Також Вадефуль відзначив тісну співпрацю з Францією, що "засвідчує, що Франція та Німеччина стурбовані найважливішими міжнародними питаннями, які мають потенціал для переростання в кризи, в конфлікти, які можуть навіть перерости у війну".

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.