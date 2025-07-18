Закликаємо США посилити санкції проти РФ: Необхідно показати Путіну, що продовження війни матиме серйозні економічні наслідки, - Вадефуль
У Німеччині наголосили на необхідності підвищення ціни за війну для російського диктатора Володимира Путіна і закликали США посилити санкції проти Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на спільній з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро пресконференції після переговорів у Парижі.
Так, Вадефуль привітав схвалення 18-го пакету санкцій і зауважив, що Франція та Німеччина "довго і наполегливо працювали над цим".
"Необхідно показати Путіну, що продовження війни матиме серйозні економічні наслідки для Росії. І ми щиро закликаємо колег у Сполучених Штатах Америки наслідувати наш приклад і також підвищити ціну для Путіна - він повинен знати, що зараз має сісти за стіл переговорів", - додав він.
Також Вадефуль відзначив тісну співпрацю з Францією, що "засвідчує, що Франція та Німеччина стурбовані найважливішими міжнародними питаннями, які мають потенціал для переростання в кризи, в конфлікти, які можуть навіть перерости у війну".
Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.
До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.
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І не лише наступом на економічному фронті - санкціями на лаптєстан; а ще краще - ембарго на їхні товари, послуги, енергоносії, тощо. Не лише наступом з забезпеченням ЗСУ військовою технікою, а ще краще - передовою технікою, новітніми технологіями, далекобійною зброєю для винищення ВПК ворога.
Цей наступ повинен бути і солдатами країн цивілізованого світу на ЛБЗ. Це потрібно нарешті, вже усвідомити всьому цивілізованому людству.
Як би хто не ставився до ЕрЗе за його злочини, за недолугість, в т.ч. за провалену ним мобілізаційну компоненту ведення війни з ****** - але людський ресурс України набагато менший за аналогічний касапів. І тому Україні потрібна допомога також особовим складом.
А санкції на фізичних осіб - перманентно.