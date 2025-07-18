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Новини Санкції проти Росії
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Закликаємо США посилити санкції проти РФ: Необхідно показати Путіну, що продовження війни матиме серйозні економічні наслідки, - Вадефуль

Вадефуль закликав США посилити санкції проти РФ

У Німеччині наголосили на необхідності підвищення ціни за війну для російського диктатора Володимира Путіна і закликали США посилити санкції проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на спільній з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро пресконференції після переговорів у Парижі.

Так, Вадефуль привітав схвалення 18-го пакету санкцій і зауважив, що Франція та Німеччина "довго і наполегливо працювали над цим".

"Необхідно показати Путіну, що продовження війни матиме серйозні економічні наслідки для Росії. І ми щиро закликаємо колег у Сполучених Штатах Америки наслідувати наш приклад і також підвищити ціну для Путіна - він повинен знати, що зараз має сісти за стіл переговорів", - додав він.

Також читайте: Деталі 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ: зниження цін на нафту, банківські обмеження, експортна заборона

Також Вадефуль відзначив тісну співпрацю з Францією, що "засвідчує, що Франція та Німеччина стурбовані найважливішими міжнародними питаннями, які мають потенціал для переростання в кризи, в конфлікти, які можуть навіть перерости у війну".

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Автор: 

Німеччина (7587) росія (66744) санкції (12404) США (23834) Вадефуль Йоганн (43)


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Баригі - вони і є баригі. Все намагаються визначити для московії межу "прийнятних втрат". І не можуть повірити, що такої межі просто не існує. Ані для "рускіх", ані для "персидських", ані для "китайських", ані для північнокорейських...
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18.07.2025 17:10 Відповісти
Весь цивілізований світ має долучитися до супротиву намаганню касапів та особисто ***** встановити "свій порядок" в Європі, зокрема, колонізації України.
І не лише наступом на економічному фронті - санкціями на лаптєстан; а ще краще - ембарго на їхні товари, послуги, енергоносії, тощо. Не лише наступом з забезпеченням ЗСУ військовою технікою, а ще краще - передовою технікою, новітніми технологіями, далекобійною зброєю для винищення ВПК ворога.
Цей наступ повинен бути і солдатами країн цивілізованого світу на ЛБЗ. Це потрібно нарешті, вже усвідомити всьому цивілізованому людству.
Як би хто не ставився до ЕрЗе за його злочини, за недолугість, в т.ч. за провалену ним мобілізаційну компоненту ведення війни з ****** - але людський ресурс України набагато менший за аналогічний касапів. І тому Україні потрібна допомога також особовим складом.
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18.07.2025 17:12 Відповісти
Тиць-триндиць, зi своiми закликами. Не заважайте, Трамп мае надiю, що за 50 днiв .уйло впораеться з Украiною, тому сьогоднi й не вводить санкцii.
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18.07.2025 17:15 Відповісти
Звідки знаєш? Ніхто не знає, навіть сам трамп не знає шо у нього в голові. Шо він зробить чи скаже завтра. Він же сам про це говорив. Каже ніхто не знає шо я зроблю завтра.
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18.07.2025 17:39 Відповісти
Достаточно один раз ввести действительно санкции, а не 18 пакет не пойми чего.
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18.07.2025 17:29 Відповісти
Один раз вводиться ембарго.
А санкції на фізичних осіб - перманентно.
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18.07.2025 17:50 Відповісти
 
 